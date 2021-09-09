GreenMagenta: Telekom kennzeichnet A Good Produkte mit ihrem Nachhaltigkeitslabel

Die Telekom nimmt ihre Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft ernst. Das beweisen immer mehr grüne und nachhaltige Produkte. Ab dem 9. September gehören eine kompostierbare Handyhülle, das weltweit erste klimapositive Notizbuch und ein Kugelschreiber aus Wiesengras zum Sortiment. Alle drei Produkte kennzeichnet das neue Nachhaltigkeitslabel #GreenMagenta.

Recyclebare Handyhülle aus Leinsamen

Mit dem Modell von A Good führt die Telekom erstmals eine Handyhülle mit #GreenMagenta Label im Zubehörsortiment. Sie besteht aus Leinsamengranulat, einem Abfallprodukt des Leinsamenanbaus. Damit ist sie zu 100 Prozent kompostierbar. Den Rohstoff bezieht A Good regional von lokalen Landwirt*innen in Schweden. Auch die Herstellung findet in schwedischen Fabriken statt.

Die Verpackungen sind aus recyceltem Papier hergestellt und sind zu 100 Prozent plastikfrei. A Good minimiert die Transportwege und kompensiert die Transportemissionen. Ist die Handyhülle nicht mehr zu gebrauchen, lässt sie sich recyceln. Kund*innen können ihre alte Hülle an A Good schicken. Das Unternehmen führt sie in den Wertstoffkreislauf zurück und recycelt sie vollständig.

Die Hülle gibt es in verschiedenen Farben für viele gängige Modelle in den Telekom Shops und ist online verfügbar. Der Preis liegt liegt zwischen 29,95 Euro und 34,95 Euro.

Telekom gratuliert nachhaltig

Ab September erhalten ausgewählte Telekom Kund*innen zum Geburtstag das erste klimapositive Notizbuch der Welt zusammen mit einem nachhaltigen Kugelschreiber. Das DIN A5-Buch von A Good ist kompostierbar und besteht aus Steinpapier. Das Unternehmen produziert es ohne Wasser, Waldrodung oder Chemikalien. Es ist wasser- und reißfest sowie knitterfrei und sorgt dank glatter Seiten für ein angenehmes Schreibgefühl.

Den nachfüllbaren Kugelschreiber mit Sojatinte gibt es im Paket dazu. Sein Gehäuse besteht aus einer Mischung aus regionalem Wiesengras und einer kleinen Menge recyceltem, BPA-freien Plastik. Dank seiner ergonomischen Form liegt der Stift gut in der Hand.

Beide Produkte sind ab dem 1. Oktober auch in den Telekom Shops sowie online erhältlich. Das Notizbuch gibt es für einen Preis von 23 Euro, den Kugelschreiber für 5 Euro zu kaufen.

A Good: Guter Partner für die Telekom

Mit A Good gewinnt die Telekom einen authentischen Handelspartner für ihr nachhaltiges Sortiment. Das schwedische Unternehmen weist eine negative CO2-Bilanz auf und setzt auf lokale Lieferketten sowie heimische Rohstoffe. Außerdem spendet A Good vier Prozent des Umsatzes an soziale und nachhaltige Projekte.

#GreenMagenta steht für Nachhaltigkeit

Seit 2021 kennzeichnet die Telekom Produkte, Services, Maßnahmen und Initiativen mit #GreenMagenta aus. Diese leisten einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Dazu zählt beispielsweise das Netz mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien und die Wiederverwendung gebrauchter Smartphones. Der Speedport Smart 4 ist zudem der erste Router, den die Telekom rundum nach Nachhaltigkeitsaspekten entwickelte.

Gleichzeitig mit #GreenMagenta führte die Telekom das Label #GoodMagenta ein. Dieses kennzeichnet Projekte, Maßnahmen und Initiativen mit einem positiven Beitrag zu sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen in der digitalen Welt. Die neuen Label ersetzen das bisherige Label „we care“.

Mehr Infos zu #GreenMagenta gibt es unter: www.green-magenta.com

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