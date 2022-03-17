Produkte schneller entwickeln: T-Systems kombiniert Geolus Shape Search von Siemens mit SAP-Daten

T-Systems bietet jetzt die Siemens-Software Geolus® für die formbezogene Suche in Kombination mit SAP-Daten. Dieses neue Modul des PDM WebConnectors ist einzigartig und vereinfacht den Entwicklungsprozess für Unternehmen erheblich. Zum Beispiel können die Benutzer jetzt mit Geolus Shape Search geometrisch ähnliche Teilen finden und dann die zugehörigen SAP-Daten mit genauen Spezifikationen, Verfügbarkeit, Kosten und viele andere kommerzielle Parameter einsehen.

Der PDM WebConnector von T-Systems verbindet viele gängige Softwarelösungen für die Konstruktion und Entwicklung von Bauteilen und sogar ganzen Produkten. Geolus ist Teil von Xcelerator, einem umfassenden, integrierten Portfolio aus Software, Services und einer Application Development Platform von Siemens Digital Industries Software. Es bietet Entwicklern eine Suche auf Basis der Bauteilform und ermöglicht es ihnen, ähnliche Teile in Echtzeit zu finden. Entwickler erfahren in Sekundenschnelle, ob ein gesuchtes Teil schon einmal gebaut wurde. Mit dem neuen Release kann die Formsuche mit SAP-Daten integriert werden, um weitere relevante Informationen für die Suche hinzuzufügen. Die angereicherten Suchergebnisse ermöglichen ein einfacheres Identifizieren wiederverwendbarer Komponenten. Das spart Kosten und beschleunigt die Markteinführung. Komponenten, die bereits entwickelt wurden, müssen nicht neu entworfen werden.

Datenhoheit gesichert

Der PDM WebConnector von T-Systems verbindet Lösungen wie die Siemens-Software Teamcenter®, andere PLM-Systeme, CAD-Tools sowie ALM- und andere Unternehmensanwendungen mit SAP-Datenbanken. Damit erhalten beispielsweise Unternehmen aus der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie der Fertigungsindustrie Zugriff auf eine komplette Software-Suite für die Entwicklung und Wartung von Produkten aus einer Hand. Der PDM WebConnector läuft sowohl in der Cloud als auch auf unternehmenseigenen Servern. Die Systemintegrations-Spezialisten von T-Systems haben die Plattform so konzipiert, dass sie die Anforderungen an die Datenhoheit von Gaia-X und Catena-X erfüllt.

Mehr Informationen im Webinar

T-Systems und Siemens bieten detaillierte Informationen über die neue Lösung in einem Webinar am 30. März. Interessenten melden sich bitte hier an.

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