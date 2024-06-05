Digitaltag 2024: Senioren-Akademie hilft persönlich rund ums Internet, Smartphone und Co.

Viele ältere Menschen sind noch unsicher im Umgang mit Smartphone und Computer. Und fühlen sich von der Digitalisierung überfordert oder gar abgehängt. Die Senioren-Akademie der Telekom will das ändern und unterstützt alle Interessierten dabei, sich mit Apps und Endgeräten vertraut zu machen. Zum Digitaltag 2024 bietet sie ein besonderes Aktionsprogramm, um das Lernangebot in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Das Programm deckt verschiedene Themen ab, zum Beispiel Online-Treffen über Zoom, Reisen und Freizeit, Internet-Banking, die sichere Vergabe von Passwörtern sowie die Nutzung von Online-Diensten mit Tablet oder Smartphone für die Betriebssysteme Android und Apple. Die Kurse sind speziell für Anfänger ohne Vorkenntnisse konzipiert. In der Fragestunde beantworten die Experten auch individuelle Fragen und Anliegen.

„Bei der Telekom setzen wir auf die Chancen der Digitalisierung und wollen alle mitnehmen. Deswegen möchten wir Ältere ermutigen, sich den Einstieg in die digitale Welt selbstbewusst zuzutrauen“, sagt Stephan Gamm, Projektleiter Sonderprojekte Sales & Service bei der Telekom Deutschland. „Mit der Senioren-Akademie bieten wir dabei tatkräftige Unterstützung und vor allem einen persönlichen Kontakt.“

Die Teilnahme an den Workshops ist am 07. Juni ab 9:00 Uhr möglich. Die Einwahl erfolgt über den Link www.telekom.de/senioren.

Nach der Veranstaltung können die Teilnehmer auf der Website: www.telekom.de/senioren das Gelernte eigenständig weiterführen. In der Online-Akademie können Interessierte mehrmals in der Woche live im Netz an kostenfreien Schulungen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen teilnehmen. Dadurch können sie Ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und festigen.

Organisiert und durchgeführt wird die Senioren-Akademie von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Telekom, die für diese Tätigkeit freigestellt werden. Die Referenten freuen sich darauf, die Teilnehmer von Montag bis Freitag auf ihrer persönlichen Lernreise zu begleiten.

Auf der Website finden sich auch Hilfe-Videos, zum Beispiel wie an Endgeräten Lautstärke, Schriftgröße oder die Weckfunktion eingestellt werden können. Weitere Videos geben Tipps zum Umgang mit Apps. Darüber hinaus gibt es hilfreiche Informationen zu geeigneten Smartphones, Tablets und Unterstützungsangeboten. Und ein Abkürzungsverzeichnis erklärt gängige technische Begriffe vom Betriebssystem bis zum WLAN-Router.

Weitere Angebote der Telekom zum Digitaltag

In einem Livestream aus der Telekom-Zentrale sprechen Florian Rampelt vom Stifterverband und Caroline Lindekamp von CORRECTIV zum Thema "Wahlen und Wahrheit: Chancen und Herausforderungen von KI für die Demokratie." Außerdem gibt weitere Workshops: Im Rahmen der Initiative Digital@School den Workshop „Grundlagen der KI: Entwickle dein eigenes neuronales Netz für ein autonom fahrendes Auto“ oder „ Digitale Barrierefreiheit: Robotik und Programmierung für Sehbehinderte.“