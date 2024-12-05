Telekom initiiert neue Kategorie „Special Olympics Sportler des Jahres“

Die Wahl zum „Sportler des Jahres“ ist eine der renommiertesten Auszeichnungen für herausragende Sportlerpersönlichkeiten, die Werte wie Engagement, Disziplin, Fairness oder Ausdauer verkörpern. Sie findet alljährlich im Dezember im Rahmen einer großen Gala im Kurhaus Baden-Baden statt. Im Rahmen der Wahl im Dezember 2025 wird auf Initiative der Deutschen Telekom erstmals auch die Auszeichnung „Special Olympics Sportler des Jahres“ verliehen. Die neue Kategorie soll außergewöhnliche Sportlerinnen und Sportler würdigen, die Teil der Special Olympics-Bewegung sind - der weltweit größten für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung.

Als Partner der Special Olympics Deutschland möchte die Deutsche Telekom den Sportlerinnen und Sportlern mit der Auszeichnung „Special Olympics Sportler des Jahres“ eine weitere große Bühne für mehr Teilhabe, Wertschätzung und Sichtbarkeit bieten.

Inklusion erfordert aktive Förderung

Michael Hagspihl, Leiter Strategische Marketing-Partnerschaften und Nachhaltigkeit der Deutschen Telekom, betont: „Mit dem neuen Award setzen wir ein klares Zeichen für unser Engagement und unsere Initiative, Inklusion als festen Bestandteil der Marke Telekom zu leben. Gleichzeitig bieten wir den Sportlerinnen und Sportlern eine angemessene Bühne, um ihre beeindruckenden Leistungen sichtbar zu machen. Deshalb freue ich mich sehr, dass im nächsten Jahr erstmals die Special Olympics Athletinnen und Athleten im Rahmen der 'Sportler des Jahres'-Wahl ausgezeichnet werden. Wir schlagen somit heute schon eine Brücke zu den Weltwinterspielen in Turin im März 2025, wo über 54 Sportlerinnen und Sportler - das Team SOD - an den Start gehen werden."

Die Telekom engagiert sich seit den Weltspielen 2023 in Berlin für die Special Olympics. Das Event in der Hauptstadt wurde mit Infrastrukturleistungen, zahlreichen Volunteers und auch durch TV-Berichterstattung über MagentaTV unterstützt. Zu Jahresbeginn war die Telekom bei den nationalen Winterspielen in Thüringen als Sponsor dabei und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als freiwilligen Helfern vor Ort. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, die beeindruckenden Leistungen der Athletinnen und Athleten zu würdigen", sagt Michael Hagspihl. „Deshalb binden wir sie eng in unsere Kommunikationsaktivitäten ein, sei es durch Social-Media-Posts in den eigenen, reichweitenstarken Kanälen, aber auch durch filmische Dokumentationen oder Sportlerporträts, die auf MagentaTV und auch YouTube gezeigt werden."

Renommierteste Sportlerwahl in Deutschland

Einen besonderen Dank richtet Telekom-Manager Hagspihl an Klaus Dobbratz und sein Team als Organisator und Veranstalter der ‚Sportler des Jahres‘-Wahl. „Mit ihrer Unterstützung und Offenheit tragen sie dazu bei, dem inklusiven Sport mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zu verschaffen.“

Klaus Dobbratz ist der Sohn des „Erfinders" Kurt Dobbratz, der 1947 diese renommierte Sportlerwahl ins Leben gerufen hat. Als Journalist hat er die Agentur Internationale Sport Korrespondenz (ISK) von seinem Vater übernommen und führt diese bis heute fort. Über 3000 Sportjournalisten stimmen für die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Vorschlagsliste ab.

Besondere Bühne für außergewöhnliche Sportlerinnen und Sportler

Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland, hebt hervor: „Mich freut es außerordentlich, dass unsere Sportlerinnen und Sportler erstmalig bei so einer renommierten Wahl die Chance erhalten, gleichberechtigt mit den anderen Athleten im Rampenlicht zu stehen. Dies ist ein Meilenstein in der Historie von Special Olympics und unterstreicht, dass die Leistungen unserer Athletinnen und Athleten immer stärker in der Gesellschaft anerkannt und gewürdigt werden. Ein großer Dank geht an die Deutsche Telekom, die als engagierter und verlässlicher Partner unseres Verbandes dieses möglich gemacht hat."

Auf dem Weg zur Wahl des „Special Olympics Sportler des Jahres“ am 21. Dezember 2025 finden vom 8. bis 16. März 2025 noch die Weltwinterspiele in Turin statt, bei denen mehr als 1.500 Athletinnen und Athleten aus 102 Ländern teilnehmen. Deutschland wird mit 54 Sportlerinnen und Sportlern vertreten sein. Das Team Special Olympics Deutschland setzt sich aus Aktiven aus neun Landesverbänden zusammen und wird in allen acht Sportarten an den Wettbewerben teilnehmen. Dazu gehören klassische Wintersportdisziplinen wie Eiskunstlauf, Ski-Alpin und Snowboard mit Slalom, Riesenslalom und Super-G., Langlauf und auch Eisschnelllauf in der neuen Variante „Short Track“. Aber auch Schneeschuhlauf, Floorball auf normalem Hallenboden und die Disziplin Tanzen mit zum Beispiel Streetdance und Performing Arts sind Bestandteil.

Meilenstein für die Bewegung: Special Olympics World Games 2023 Berlin

Die Special Olympics wurden 1968 von Eunice Kennedy Shriver ins Leben gerufen. Ihr Sohn, Timothy Shriver, führt als 'Chairmann' ihr Erbe weiter. Inzwischen haben die Special Olympics Athletinnen und Athleten aus über 190 Ländern, darunter auch aus Deutschland, wo mehr als 40.000 Menschen regelmäßig an den Wettbewerben teilnehmen. Ein besonderer Meilenstein waren die Special Olympics World Games 2023 in Berlin mit über 7.000 Sportlerinnen und Sportlern. In 26 Sportarten wurden Höchstleistungen erbracht und Medaillen verliehen – das deutsche Team durfte über 150-mal Edelmetall bejubeln. Diese Veranstaltung verschaffte der Bewegung einen deutlichen Schub in der öffentlichen Wahrnehmung und unterstrich eindrucksvoll die Bedeutung von Inklusion und Teilhabe.

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