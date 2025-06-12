Die Telekom wird 30 und alle feiern mit: Mega-Geburtstagsprogramm in der Bonner City am 12. Juli

Die Deutsche Telekom wird 30 und alle feiern mit. Das Bonner Unternehmen bietet für alle Bonner Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 12. Juli, ein umfangreiches Programm.

Als Highlight bringt die Telekom Top-Star Clueso für ein kostenloses Live-Konzert auf den Bonner Münsterplatz. Am 12. Juli ab 20:30 Uhr wird Clueso auf der Bühne stehen. Tickets sind nicht erforderlich. Clueso zählt zu den bekanntesten deutschen Popmusikern seiner Generation und begleitet die Fans seit über zwanzig Jahren mit seiner Musik. Clueso ist Sänger, Rapper, Songwriter und Produzent. Einem breiten TV-Publikum ist er bekannt durch „Sing meinen Song“ und als Juror von „The Voice Kids“. Wer Clueso auf keinen Fall verpassen möchte, sollte rechtzeitig kommen. Denn die Kapazität auf dem Münsterplatz darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

Direkt danach wird das Rheinufer zur Bühne für Bonns größte Drohnenshow. 700 Drohnen werden ab etwa 22:30 Uhr in den Himmel starten. Die 15-minütige Show ist sowohl auf der Beueler Rheinseite als auch auf der Bonner Seite zwischen Kennedybrücke und Beethovenhalle sehr gut zu sehen. Auf beiden Seiten wird die Show mit Musik untermalt.

„Das sind sicher die zwei Top-Highlights am 12. Juli. Zu ihrem 30. Geburtstag hat sich die Telekom in der Bonner City etwas einfallen lassen. Wir möchten gemeinsam mit allen Bonner Bürgerinnen und Bürgern feiern“, sagt Philipp Schindera, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Telekom. „Wir machen die Innenstadt und das Beueler Rheinufer zu einer einzigen Magenta Feiermeile mit Live-Konzerten, Sport, einer Picknick-Tafel der Superlative und Familienprogramm. Den 12. Juli sollten sich alle im Kalender eintragen.“

Insgesamt sind rund 70 Aktionen zum Mitmachen und Staunen geplant.

Chilly Gonzales auf dem Dach der Bundeskunsthalle

Der zweite Musik-Act im Geburtstagsprogramm am 12. Juli ist Chilly Gonzales. Er lädt ab 19 Uhr rund 500 Besucher zum Electronic Beats Konzert im ganz besonderen Ambiente ein: auf den Dachgarten der Bundeskunsthalle. Der Vorverkauf startet am Montag, den 23. Juni, um 18 Uhr. Tickets für dieses Konzert kosten 30 Euro. Das Geld geht an einen guten Zweck und wird für „Robin Good“ gespendet, den Familienfonds von Caritas und Diakonie in Bonn und der Region. Robin Good unterstützt in Armut lebende Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

Chilly Gonzales, bürgerlich Jason Charles Beck, ist ein kanadischer Pianist, Komponist und Entertainer, der für seine genreübergreifenden Solo-Piano-Alben sowie seine Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern wie Boys Noize, Jarvis Cocker und Plastikman bekannt ist. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Klassik, Jazz, Rap und Humor begeistert er das Publikum weltweit – oft im Bademantel und mit einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz. Als Support-Act ist die deutsch-belgische Sängerin Anaïs mit dabei. Sie verbindet verspielten Pop mit tiefgründigen Texten.

Picknick-Tafel der Superlative und Riesenrad in Beuel

Am Beueler Rheinufer baut die Telekom eine riesige Picknick-Tafel auf. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, hier Platz zu nehmen und in großer Runde Leute zu treffen und gemeinsam zu essen. Rund 70 Tische für insgesamt über 500 Personen werden zwischen Kennedybrücke und dem Restaurant Bahnhöfchen aufgestellt. Von 11 bis 20 Uhr kann hier jeder an der langen Magenta-Tafel Platz nehmen und mit Freunden, Familie oder neuen Bekannten picknicken. Wer sein Picknick nicht selbst mitbringen möchte oder spontan kommt, kann sich an den drei Foodtrucks am Ufer versorgen. Die ersten 300 Gäste erhalten kostenlos eine gefüllte Snackbox mit der Chance, einen von drei hochwertigen Preisen zu gewinnen. Die Telekom sorgt mit Musik-Acts, Zauberkünstlern und der kleinsten Disco der Welt in einer alten Telefonzelle für eine besondere Atmosphäre.

Das Programm am Beueler Rheinufer beginnt schon am 11. Juli. Und zwar mit einer Zeugnis-Eisaktion für alle Bonner Schülerinnen und Schüler. Jeder, der sein Zeugnis mitbringt, bekommt zwischen 11 und 14 Uhr ein kostenloses Eis. Gleichzeitig startet das Magenta Riesenrad. Das Karussell dreht bis zum Sonntag seine Runden. Das Geld aus den Riesenradfahrten geht ebenfalls an Robin Good.

Familienprogramm an der Oper, Rückzugsort in der Remigiuskirche

Vom Münsterplatz über den Remigiusplatz, den Marktplatz und die Friedrichstraße bis auf die andere Rheinseite am Beueler Ufer verteilen sich die Aktionen für die Bürgerinnen und Bürger. Verschiedene Walking Acts sind in der City unterwegs. Das sind Künstler, die in den Straßen Musik machen, Akrobatik zeigen oder zaubern.

Vor der Bonner Oper wird ein großes Familienprogramm angeboten. Hingucker ist die Hüpfburg im Design eines überdimensional großen Telefons. Kinder können hier außerdem das Junge Theater Bonn bestaunen. Es gibt jede Menge Bewegungsspiele, Bastelangebote und Kinderschminken. Quer durch die ganze Stadt gibt es zudem eine Rallye, bei der es Preise zu gewinnen gibt.

Wer vom ganzen Trubel etwas abschalten möchte, ist bei klassischer Musik in entspannter Atmosphäre in der Remigiuskirche gut aufgehoben. Hier gibt es am 12. Juli Musik vom Frühbarock bis in die Gegenwart. Zwischen 14 und 19 Uhr ist die Kirche durchgehend geöffnet. Jeder kann vorbeischauen und ein abwechslungsreiches Musikprogramm genießen, das in Zusammenarbeit mit dem Beethovenfest Bonn kuratiert wurde.

Sportlicher Auftakt: Hochkarätiges 3x3-Basketball-Festival

Bereits am 11. Juli gibt es in der Dottendorfer Str. 165 ein besonderes sportliches Event. Hier findet ein hochkarätiges 3x3-Basketball-Festival statt. Das internationale Turnier bietet Basketball auf Weltklasse-Niveau. Teams aus Deutschland, den USA, Frankreich und den Niederlanden sind am Start. Sie kommen mit bekannten Größen aus der NBA, mit deutschen Nationalspielern sowie aktuellen Weltmeistern und Olympia-Goldmedaillengewinnerinnen aus Paris.

3x3-Basketball ist schnell und sehr dynamisch und genießt immer mehr Popularität. Das Event beginnt um 17 Uhr. Es ist bereits ausverkauft. MagentaTV überträgt kostenlos live.

Einladung zum Tag der offenen Tür

Am 11. Juli lädt die Telekom herzlich zum Tag der offenen Tür ein. In der Zentrale an der Friedrich-Ebert-Allee 140 öffnet das Unternehmen ab 10 Uhr seine Türen. Vom Magenta Bagger bis zum KI-Phone – der Tag bietet die Möglichkeit, mehr über das Unternehmen, die Produkte und die Menschen zu erfahren. Es gibt eine historische Ausstellung zur Technikgeschichte der Telekom. Außerdem bietet die Telekom Führungen durchs Haus an. Besucher können die T-Gallery erleben, den Zukunfts-Showroom der Telekom. Die dritte Führung zeigt die Art Collection Telekom, die Kunstsammlung der Deutschen Telekom. Sie wurde 2010 ins Leben gerufen. Der Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit liegt auf zeitgenössischer Kunst aus Ost- und Südosteuropa. Interessierte können sich zum Tag der offenen Tür hier anmelden: www.telekom.com/30Jahre .

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil