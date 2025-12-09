Deutsche Telekom arbeitet mit OpenAI an KI-Produkten

Deutsche Telekom und OpenAI wollen Millionen Kunden und Unternehmen in Europa fortschrittliche KI-Anwendungen anbieten. Die beiden Konzerne kündigten heute eine mehrjährige Zusammenarbeit an. Als eines der ersten Unternehmen erhält die Telekom dabei frühen Zugang zu einem Alpha-Phasenmodell. Mit OpenAI wird die Telekom neue KI-gestützte Produkte entwerfen und die Kommunikationsmöglichkeiten für Kundinnen und Kunden erweitern.

Die Telekom nutzt seit Jahren KI für Produkte, im Kundenservice und im Netzbetrieb. OpenAI ist weltweit herausausragend bei KI-Pionierforschung und KI in Unternehmensqualität. Das sind hervorragende Voraussetzungen für die Kooperation.

Neue Erfahrungen für Kundinnen und Kunden

ChatGPT wird rund um den Globus von mehr als 800 Millionen Menschen wöchentlich genutzt. Eine solide Grundlage für die Erstellung von KI-Anwendungen, die vertraut, hilfreich und einfach zu bedienen sind. Das macht es Unternehmen einfacher, KI schneller und effektiver einzuführen.

Telekom und OpenAI werden gemeinsam daran arbeiten, einfache, personalisierte und mehrsprachige KI-Anwendungen für Kommunikation und Produktivität im Alltag zu entwickeln. Die ersten Pilotprojekte sind für das erste Quartal 2026 geplant.

„Die Telekom bringt KI-Erfahrung, erstklassige Netzwerke, Vertrauen und eine hohe Kundenreichweite in Europa. Mit unserer Spitzenforschungs- und Enterprise-Plattform unterstützen wir sie dabei, die Abläufe weiter zu stärken und fortschrittliche KI sowohl in den Kundenerlebnissen als auch in den internen Arbeitsabläufen einzusetzen”, sagt Brad Lightcap, COO bei OpenAI.

"Dies ist keine typische Anbieterbeziehung, sondern eine strategische Zusammenarbeit. Sie wird die Zukunft der KI in Europa mitgestalten. Gemeinsam mit OpenAI entwickeln wir Produkte der nächsten Generation und stärken unsere Kernaktivitäten mit KI", ergänzt Abdurazak Mudesir, Vorstandsmitglied für Product & Technology bei der Telekom. “Wir konzentrieren uns darauf, KI im Alltag intuitiv, sicher und sinnvoll für unsere Kunden, Mitarbeiter und unsere Netzwerke zu machen."

KI bei der Telekom

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Telekom ChatGPT Enterprise in der Organisation verfügbar machen. Mitarbeitende erhalten sicheren Zugang zu den leistungsfähigsten Tools von OpenAI, was Teams hilft, effektiver zu arbeiten.

KI wird zudem eine größere Rolle im Kundenservice, bei internen Copiloten und im Netzbetrieb spielen, wo der Konzern Schritt für Schritt auf autonome, selbstheilende Netze hinarbeitet.

Mit mehr als 261 Millionen Mobilfunkkunden weltweit bietet die Telekom eine starke Basis, um KI in großem Maßstab in den täglichen Einsatz zu bringen.

Die neue Zusammenarbeit markiert den nächsten Schritt der KI-Strategie der Telekom – von frühen Pilotprojekten hin zu groß angelegten Produkten, die KI für alle nützlich machen.

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