Connect Leserwahl: Telekom Produkte können erneut überzeugen

Platz Eins als Mobilfunknetzbetreiber

Der erste Platz belohnt die Anstrengungen des Unternehmens, mit dem eigenen Mobilfunknetz führend in Deutschland zu sein. Ein Beispiel dafür ist der derzeitige Stand beim Ausbau des 5G-Netzes: Aktuell sind bereits mehr als 50.000 Antennen in Betrieb. 80 Prozent der Bevölkerung können 5G nutzen. Damit wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom. Zusätzlich baut die Telekom auch das LTE-Netz weiter aus und versorgt aktuell 98,7 Prozent der Menschen in Deutschland.

Platz Eins bei den Netzbetreiber-Prepaid-Karten

Eine weitere Auszeichnung gab es für das Netzbetreiber Prepaid Angebot des Unternehmens. MagentaMobil Prepaid heißt Qualität ohne Vertragsbindung mit voller Kostenkontrolle, flexibel aufladbar und LTE Max. Für jede Geldbörse das richtige Angebot, mit 5G wo verfügbar und mit LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Natürlich gibt es auch beim Surfvolumen für jeden das richtige Paket.

Platz Eins bei den Festnetzanbietern

Innovationskraft und Qualität haben sich 2021 ausgezahlt. In den vergangenen Jahren stand die Weiterentwicklung des Festnetzes neben dem Mobilfunknetz im Fokus des Unternehmens. Inzwischen können 34,1 Millionen Haushalte einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s oder mehr buchen. Bereits 25,8 Millionen Haushalte können einen Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr buchen. Derzeit gibt es bereits für 2,3 Millionen Haushalte ein FTTH Angebot, also Glasfaser bis ins Haus. Bis 2024 sollen es zehn Millionen Haushalte sein. Ab dann sollen weitere 2,5 Millionen FTTH-Haushalte pro Jahr dazukommen. Aktuell hat das Glasfasernetz der Telekom in Deutschland eine Länge von 600.000 Kilometern.

Platz Eins bei den IPTV-Anbietern

Die Leser*innen-Wahl zeigt deutlich, dass sich konsequente Weiterentwicklung auszahlt. Mit MagentaTV konnte Telekom bei den IPTV Angeboten punkten. MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowie Streamingdienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligen Komfort.

Platz Eins Deutsche Cloud-Dienste

Mit der MagentaCLOUD bietet die Deutsche Telekom eine sichere und übersichtliche Online-Speicher Lösung für die Nutzung auf PC, Smartphone oder Tablet an. Per Freigabelink lassen sich besondere Momente teilen. Und mit der MagentaCLOUD App lässt sich jederzeit auch von unterwegs auf Dateien zugreifen. Die automatische Synchronisation hält die Daten überall auf dem gleichen aktuellen Stand. Eine Option für ein automatisches Backup von Dateien gehört neben dem Datenschutz gemäß Vorschriften Deutschlands und der EU zum Standard.

Platz Eins für congstar bei den Mobilfunkanbietern

In der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ wählten die connect Leser congstar – die Zweitmarke der Telekom – auf Platz eins. Damit wurde congstar bereits zum zehnten Mal in Folge mit der wichtigen Auszeichnung geehrt. Mit dem flexiblen Angebot für preisbewusste Kunden vervollständigen die Mobilfunktarife von congstar ideal die Produktwelt der Telekom und sind ein wichtiger Teil der Mehrmarkenstrategie.

Die Ergebnisse im Detail .