Die neue Nähe: Wenn Algorithmen Herzchen schicken

Chatbots, Avatare und Künstliche Intelligenz (KI) – Für immer mehr Menschen sind sie schon heute Alltag. Moderne Chatbots haben sich längst von simplen Antwortmaschinen zu komplexen Social Bots weiterentwickelt, die auch darauf ausgerichtet sind, emotionale Verbindungen aufzubauen. Diese Bots fragen uns nach unserem Wohlbefinden, lachen mit uns, machen Witze und streben nach Harmonie. Doch die Entwicklung geht noch weiter: Einige Bots bieten sogar psychologische Betreuung an.

Social Bots können bei uns Menschen eine Lücke füllen, die durch Isolation und Einsamkeit entsteht. In einer Welt, in der menschliche Kontakte oftmals eingeschränkt sind, bieten sie eine Form der Nähe und des Verständnisses. Das empfinden viele Menschen tröstend und wertvoll. Doch was bedeutet es , wenn wir beginnen, uns auf diese künstlichen Freunde einzulassen? Verändert diese Entwicklung unser zwischenmenschliches Miteinander? Unsere Gesellschaft? Wenn wir beginnen, KI-Systemen unsere intimsten Gedanken anzuvertrauen und emotionale Unterstützung von ihnen zu erwarten? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Beziehungen zu realen Menschen? Das untersucht die Telekom gerade in einer großen Umfrage mit dem Institut Allensbach. In der Fotoshow zeigen wir (schon jetzt) ausgesuchte Beispiele, warum das Thema so relevant ist.