Für die Deutsche Telekom ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Gesetze, interne Richtlinien und Verhaltensgrundsätze eingehalten werden, denn wir wissen, dass der Schlüssel zum Unternehmenserfolg auf Rechtschaffenheit, Ethik und persönlicher Verantwortung basiert. Wir wollen daher jegliche Risiken vermeiden, die unsere Integrität in Zweifel ziehen und anderen schaden können.

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist es wichtig, dass wir Kenntnis von Compliance-relevantem Fehlverhalten erlangen.

Mit dem Hinweisgeberportal „TellMe“ ermöglicht die Deutsche Telekom seit 2006 sowohl internen als auch externen Hinweisgebenden, Compliance-Verstöße zu melden – auch anonym und über das Hinweisgebersystem des externen Anbieters EQS (ehemals BKMS).

Hier können auch Hinweise auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sowie Rechtsverletzungen entlang unserer globalen Lieferkette gemeldet werden, die das Handeln unserer Beschäftigten im eigenen Geschäftsbereich der Konzerngesellschaften oder dem unserer Zulieferer oder Geschäftspartner betreffen.

Ihre Angaben unterliegen dabei, wenn gewünscht, der Vertraulichkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Jede Meldung wird eingehend geprüft, Verdachtsfälle untersucht und etwaigen Verstößen konsequent nachgegangen.

Unterstützen Sie uns dabei, auch in Zukunft ein zuverlässiger Geschäftspartner und ein erfolgreicher Dienstleister für unsere Kundinnen und Kunden zu sein, indem Sie uns auf Rechtsverletzungen oder Regelverstöße in Bezug auf die Deutsche Telekom hinweisen.