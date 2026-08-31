Hinweisgeberportal "TellMe"
Bei Anhaltspunkten für Verstöße gegen Gesetze oder Regelungen der Deutschen Telekom haben Sie die Möglichkeit, uns diese über unser Hinweisgeberportal "TellMe" zu melden - auch anonym und/oder extern.
Bei Anhaltspunkten für Verstöße gegen Gesetze oder Regelungen der Deutschen Telekom haben Sie die Möglichkeit, uns diese über unser Hinweisgeberportal "TellMe" zu melden - auch anonym und/oder extern.
Für die Deutsche Telekom ist es von wesentlicher Bedeutung, dass Gesetze, interne Richtlinien und Verhaltensgrundsätze eingehalten werden, denn wir wissen, dass der Schlüssel zum Unternehmenserfolg auf Rechtschaffenheit, Ethik und persönlicher Verantwortung basiert. Wir wollen daher jegliche Risiken vermeiden, die unsere Integrität in Zweifel ziehen und anderen schaden können.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist es wichtig, dass wir Kenntnis von Compliance-relevantem Fehlverhalten erlangen.
Mit dem Hinweisgeberportal „TellMe“ ermöglicht die Deutsche Telekom seit 2006 sowohl internen als auch externen Hinweisgebenden, Compliance-Verstöße zu melden – auch anonym und über das Hinweisgebersystem des externen Anbieters EQS (ehemals BKMS).
Hier können auch Hinweise auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sowie Rechtsverletzungen entlang unserer globalen Lieferkette gemeldet werden, die das Handeln unserer Beschäftigten im eigenen Geschäftsbereich der Konzerngesellschaften oder dem unserer Zulieferer oder Geschäftspartner betreffen.
Ihre Angaben unterliegen dabei, wenn gewünscht, der Vertraulichkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Jede Meldung wird eingehend geprüft, Verdachtsfälle untersucht und etwaigen Verstößen konsequent nachgegangen.
Unterstützen Sie uns dabei, auch in Zukunft ein zuverlässiger Geschäftspartner und ein erfolgreicher Dienstleister für unsere Kundinnen und Kunden zu sein, indem Sie uns auf Rechtsverletzungen oder Regelverstöße in Bezug auf die Deutsche Telekom hinweisen.
Kostenfreie internationale Servicerufnummer: +8000 3824 835
Die Hotline ist international gültig und zu jeder Zeit erreichbar. Bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie bitte die für Ihren Standort gültige Vorwahl bzw. Länderkennung. An der Hotline können Ihre Hinweise in deutscher und englischer Sprache entgegengenommen werden.
Deutsche Telekom AG
Hinweisgeberportal TellMe
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn
Ihre Hinweise werden streng vertraulich behandelt. Sollten Sie trotzdem Bedenken haben, Ihren Namen zu nennen, steht Ihnen das System „Business Keeper Monitoring Systems“ (BKMS) zur Verfügung. Es funktioniert wie ein elektronischer Briefkasten. Auch ein anonymer Dialog mit uns ist darüber möglich. Das hierbei eingesetzte IT-System ist zertifiziert und stellt die Anonymität unserer Hinweisgeber zu jeder Zeit technisch sicher.
Weitere Informationen zu externen Meldekanälen
Neben den Anlaufstellen und Meldekanälen der Deutschen Telekom stehen Hinweisgebenden auch externe Meldekanäle zur Verfügung.
Für Hinweise, die sich ausschließlich auf Finanzberichterstattung und Abschlussprüfung beziehen, hat der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG beim Prüfungsausschuss eine Anlaufstelle eingerichtet.
Hinweise können an die folgende Postadresse geschickt werden:
Deutsche Telekom AG, Prüfungsausschuss
Prüfungs- und Bilanzierungsangelegenheiten
Postfach 2643
53016 Bonn