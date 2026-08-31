Nicht jeder Glasfaseranschluss reicht automatisch bis in die Wohnung. In Mehrfamilienhäusern kann die Glasfaser zunächst auch nur im Keller oder Hausanschlussraum enden. Erst wenn die Leitungen innerhalb des Gebäudes weiter bis in die Wohnungen verlegt werden, steht ein direkter Glasfaseranschluss zur Verfügung.