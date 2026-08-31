Nicht jeder Glasfaseranschluss reicht automatisch bis in die Wohnung. In Mehrfamilienhäusern kann die Glasfaser zunächst auch nur im Keller oder Hausanschlussraum enden. Erst wenn die Leitungen innerhalb des Gebäudes weiter bis in die Wohnungen verlegt werden, steht ein direkter Glasfaseranschluss zur Verfügung.
Schnelles Internet gehört heute zur Grundversorgung einer Immobilie. Ob Homeoffice, Streaming, Smart Home oder digitale Dienstleistungen: Die Anforderungen an die Internetanbindung steigen kontinuierlich.
Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen, große Dateiübertragungen und die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte stellen hohe Anforderungen an Internetanschlüsse. Viele Menschen achten deshalb bei der Auswahl ihres Tarifs vor allem auf hohe Download-Geschwindigkeiten.
Der neue CR-Bericht ist da. Robert Metzke, Leiter Unternehmensverantwortung, erklärt im Interview, wie sich die Telekom in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung entwickelt hat – und warum die „Netto-Null“ erst der Anfang ist.