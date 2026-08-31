Mobilfunk und Gesundheit

Ja. Der Grenzwert für Handys und Smartphones von 2 Watt pro Kilogramm Körpergewicht des Nutzers ist in der EU-Ratsempfehlung von 1999 festgelegt und gilt in Deutschland wie auch in allen europäischen Ländern.

Dieser Wert muss auch bei maximaler Sendeleistung des Handys oder Smartphones eingehalten werden. Er gewährleistet, dass der Gebrauch mobiler Endgeräte für jeden Nutzer unbedenklich ist.

Alle Mobiltelefone sind so konstruiert, dass sie die festgelegten Grenzwerte von zwei Watt pro Kilogramm nicht nur einhalten, sondern deutlich unterschreiten.

Der Grenzwert basiert auf den Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP), einem von der Weltgesundheitsorganisation anerkannten Expertengremium. Die ICNIRP überprüft die Gültigkeit der Grenzwerte fortlaufend. Ihr aktuelles Fazit: Die Mobilfunknutzung ist bei Einhaltung der geltenden Grenzwerte sicher.