"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Webinare

Ein gutes Hintergrundverständnis ist wichtig, um das Geschäft, die Trends und die Positionierung der Deutschen Telekom richtig einschätzen zu können.

Um Sie bei dem Erwerb dieses Hintergrundverständnisses zu unterstützen, bieten wir seit 2013 ein neues Format an: thematische Webinars.

In diesen Webinars wird jeweils ein einzelnes Thema ausführlich vorgestellt. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Informationen kommen dabei aus erster Hand: die Präsentierenden sind die damit direkt damit befassten und verantwortlichen Managerinnen und Manager. Die Webinars sind als fortlaufende Reihe geplant. Anregungen für Themen zukünfiger Webinars nehmen wir jederzeit entgegen unter investor.relations@telekom.de.

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

Investor Relations Kontakte

Connecting
Your world