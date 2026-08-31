Um Sie bei dem Erwerb dieses Hintergrundverständnisses zu unterstützen, bieten wir seit 2013 ein neues Format an: thematische Webinars.

In diesen Webinars wird jeweils ein einzelnes Thema ausführlich vorgestellt. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Informationen kommen dabei aus erster Hand: die Präsentierenden sind die damit direkt damit befassten und verantwortlichen Managerinnen und Manager. Die Webinars sind als fortlaufende Reihe geplant. Anregungen für Themen zukünfiger Webinars nehmen wir jederzeit entgegen unter investor.relations@telekom.de.