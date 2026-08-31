Video-Footage

Footage aus der KI-Fabrik in München, Teil 2
Das Videomaterial zeigt die KI-Fabrik von innen. Es startet mit einem POD von außen und zeigt diesen von innen.
Footage aus der KI-Fabrik in München, Teil 1
Das Videomaterial zeigt die KI-Fabrik von innen. Es startet mit einem POD von außen und zeigt diesen von innen.
Footage vom Aufbau der Skulptur „Gran elefant dret“
Das Videomaterial zeigt den Aufbau der Skulptur „Gran elefant dret“. Mit dem spektakulären Werk hat der spanische Künstler Miquel Barceló seiner Liebe zum faszinierenden Kontinent Afrika ein Denkmal gesetzt – und zeigt mit seinem großen, aufrecht auf dem Rüssel balancierenden Elefanten, dass Unmögliches möglich werden kann. Mit der feierlichen Enthüllung der fast acht Meter hohen Skulptur vor ihrer Konzernzentrale in Bonn eröffnete die Deutsche Telekom am 10. Juli 2025 ihr Jubiläumsfest „30 Jahre Telekom“.
Footage Service - Besuch Servicetechnikerin & Servicetechniker
Wer einen neuen Telekom-Anschluss bestellt oder zur Telekom wechselt, bekommt oft Besuch von einer Servicetechnikerin/einem Servicetechniker. Das Videomaterial zeigt in gekürzter Darstellung, was beim Besuch geschieht und wie die Kundinnen und Kunden vor Ort beraten werden.
Footage T Phone
Das Videomaterial zeigt das T Phone Pro, das 5G-Smartphone der Deutschen Telekom. Enthalten sind Außen- und Innenaufnahmen mit einem weiblichen und einem männlichen Model, sowie Detailaufnahmen des Produktes in unterschiedlichen Kameraeinstellungen.
Footage Glasfaserausbau im Tiefbauverfahren
Videomaterial einer Glasfaser-Baustelle der Deutschen Telekom. Aufnahmen der einzelnen Arbeitsschritte des Tiefbauverfahrens in unterschiedlichen Kameraeinstellungen mit Drohnenaufnahmen.
Footage Glasfaser einblasen
Das Footage zeigt den gesamten Prozess des Glasfaser Einblasens. Enthalten sind Aufnahmen der Einblasmaschine, des eigentlichen Einblasens, der Bestückung der Glasfasermuffe und die abschließende Ablage im Baugruppenträger.
Footage Standort Bonn - Kurzversion
Das Videomaterial zeigt die Zentrale der Deutschen Telekom AG und Mobilitätsangebote der Telekom. Enthalten sind Drohnenaufnahmen und Außen- und Innenaufnahmen der Gebäude.
Footage Standort Bonn – Langversion
Das Videomaterial zeigt die Zentrale der Deutschen Telekom AG und Mobilitätsangebote der Telekom. Enthalten sind Drohnenaufnahmen und Außen- und Innenaufnahmen der Gebäude, sowie belebte Szenen mit Personen. Die Nutzungsrechte des Materials sind räumlich auf Deutschland beschränkt und das Footage ist nur auf Anfrage verfügbar. Anfragen bitte per Mail an: tv-film@telekom.de
Footage New Work
Unsere Arbeitskultur verändert sich. In Methoden und Haltung. Hybride Meetings, arbeiten von unterwegs oder mobil mit Smartphones und Tablet. Dazu kommen eine neue Vertrauenskultur, eigenverantwortliches Arbeiten, Agilität und Freiheit – das Thema New Work bei der Deutschen Telekom hat eine enorme Bandbreite. Die Nutzungsrechte des Materials sind räumlich auf Deutschland beschränkt und das Footage ist nur auf Anfrage verfügbar. Anfragen bitte per Mail an: tv-film@telekom.de
Footage Shop
Die Shops der Telekom bieten eine neue Erlebniswelt für Kundinnen und Kunden – das Ziel: Kund*innen zu Fans machen. Denn auch in Zeiten der Digitalisierung sind die Stores ganz wichtige Schaufenster für unsere Produkte und Lösungen. Das Videomaterial zeigt Gespräche mit Beratern und Szenen aus dem Shop in Bonn am Landgrabenweg. Die Nutzungsrechte des Materials sind räumlich auf Deutschland beschränkt und das Footage ist nur auf Anfrage verfügbar. Anfragen bitte per Mail an: tv-film@telekom.de