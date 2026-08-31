Video-Footage

Footage Shop

Die Shops der Telekom bieten eine neue Erlebniswelt für Kundinnen und Kunden – das Ziel: Kund*innen zu Fans machen. Denn auch in Zeiten der Digitalisierung sind die Stores ganz wichtige Schaufenster für unsere Produkte und Lösungen. Das Videomaterial zeigt Gespräche mit Beratern und Szenen aus dem Shop in Bonn am Landgrabenweg. Die Nutzungsrechte des Materials sind räumlich auf Deutschland beschränkt und das Footage ist nur auf Anfrage verfügbar. Anfragen bitte per Mail an: tv-film@telekom.de