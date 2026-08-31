Ausblick & Finanzstrategie

Ausblick

Prognose

Für 2026 erwarten wir weiteres Wachstum:

- Unser Umsatz in der Gruppe wird 2026 voraussichtlich leicht steigen.

- Das bereinigte EBITDA 2026 wird bei etwa € 47,5 Mrd. erwartet – nach € 44,7 Mrd. auf vergleichbarer Basis in 2025.

- Der Free Cashflow soll 2026 bei etwa € 19,8 Mrd. liegen – nach € 19,3 Mrd. auf vergleichbarer Basis in 2025.

Um den Einfluss von Währungsschwankungen auf die Erwartungen zu auszublenden, beziehen sich alle Angaben auf konstante Wechselkurse (durchschnittliche Wechselkurse des Vorjahrs; 1 € = 1,13 $).

Aktionärsvergütung:

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von € 1,00 pro Aktie nach € 0,90 im Vorjahr ausbezahlt (+11,1%). Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 51% des bereinigten nachhaltigen Ergebnisses pro Aktie von €1,97. Die Ausschüttung der Dividende war wie in den Vorjahren steuerfrei. Zusätzlich ist - wie in den Vorjahren – auch für 2026 ein Rückkauf eigener Aktien für ca. 2 Mrd. € bis zum Jahresende angekündigt.

Weitere Details zur Dividende wie zum Beispiel den Analysten-Consensus für das Ergebnis pro Aktie und die zukünftigen Dividendenzahlungen, Details zur Zahlung der Dividende, unsere Dividendenhistorie und mehr finden hier.

Operatives Geschäft:

Deutschland: Telekom Deutschland wird die klare Marktführerschaft behaupten. Dafür beschleunigen wir den Ausbau der Netze: auch 2026 werden wir wieder 2.5 Mio. Haushalte mit Glasfaser erschließen. Die Netzabedeckung unseres 5G Mobilfunknetzwerks lag Ende 2025 bereits bei 99 Prozent und wir werden weiter in unser Mobilfunknetz investieren. Dadurch beschleunigen wir das Wachstum im Privat- und Geschäftskundenbereich. Durch die konsequente Nutzung der Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung, die Künstliche Intelligenz und unsere Größenvorteile bieten, werden wir die Kosten reduzieren und unser Ergebnis und die Eigenkapitalrendite verbessern.

USA: T-Mobile USA gewinnt weiter Privat- und Geschäftskunden auf der Basis ihres überlegenen 5G-Netzes und realisiert erfolgreich die Synergien aus dem Zusammenschluss mit Sprint.

Europa: Der positive Trend der vergangenen Jahre in den traditionellen Kommunikationsmärkten unseres operativen Segments Europa wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Das Wachstum ist getragen von einer weiter wachsenden Nachfrage nach mobilen Daten und Breitband und Pay-TV-Anschlüssen.

Systemgeschäft: Wir wollen der bevorzugte Anbieter von IT-Dienstleistungen sein. Im Zuge eines umfangreichen Transformationsprogrammes haben wir Auf- und Ausbau von Wachstumsthemen vorangetrieben und die Effizienz unseres bestehenden Geschäfts verbessert.