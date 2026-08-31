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Ausblick & Finanzstrategie

3 Minute Lesezeit
Schmuckbild Ausblick und Strategie

Ausblick

Prognose

Für 2026 erwarten wir weiteres Wachstum: 

- Unser Umsatz in der Gruppe wird 2026  voraussichtlich leicht steigen.

- Das bereinigte EBITDA 2026 wird bei etwa € 47,5 Mrd. erwartet – nach € 44,7 Mrd. auf vergleichbarer Basis in 2025.

- Der Free Cashflow soll 2026 bei etwa € 19,8 Mrd. liegen – nach € 19,3 Mrd. auf vergleichbarer Basis in 2025.

Um den Einfluss von Währungsschwankungen auf die Erwartungen zu auszublenden, beziehen sich alle Angaben auf konstante Wechselkurse (durchschnittliche Wechselkurse des Vorjahrs; 1 € = 1,13 $).

Aktionärsvergütung:

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von € 1,00 pro Aktie nach € 0,90 im Vorjahr ausbezahlt (+11,1%). Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 51% des bereinigten nachhaltigen Ergebnisses pro Aktie von €1,97. Die Ausschüttung der Dividende war wie in den Vorjahren steuerfrei. Zusätzlich ist - wie in den Vorjahren – auch für 2026 ein Rückkauf eigener Aktien für ca. 2 Mrd. € bis zum Jahresende angekündigt.

Weitere Details zur Dividende wie zum Beispiel den Analysten-Consensus für das Ergebnis pro Aktie und die zukünftigen Dividendenzahlungen, Details zur Zahlung der Dividende, unsere Dividendenhistorie und mehr finden hier. 

Operatives Geschäft:

Deutschland: Telekom Deutschland wird die klare Marktführerschaft behaupten. Dafür beschleunigen wir den Ausbau der Netze: auch 2026 werden wir wieder 2.5 Mio. Haushalte mit Glasfaser  erschließen. Die Netzabedeckung unseres 5G Mobilfunknetzwerks lag Ende 2025 bereits bei 99 Prozent und wir werden weiter in unser Mobilfunknetz investieren. Dadurch beschleunigen wir das Wachstum im Privat- und Geschäftskundenbereich. Durch die konsequente Nutzung der Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung, die Künstliche Intelligenz und unsere Größenvorteile bieten, werden wir die Kosten reduzieren und unser Ergebnis und die Eigenkapitalrendite verbessern.

USA: T-Mobile USA gewinnt weiter Privat- und Geschäftskunden auf der Basis ihres überlegenen 5G-Netzes und realisiert erfolgreich die Synergien aus dem Zusammenschluss mit Sprint.

Europa: Der positive Trend der vergangenen Jahre in den traditionellen Kommunikationsmärkten unseres operativen Segments Europa wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Das Wachstum ist getragen von einer weiter wachsenden Nachfrage nach mobilen Daten und Breitband und Pay-TV-Anschlüssen.

Systemgeschäft: Wir wollen der bevorzugte Anbieter von  IT-Dienstleistungen sein. Im Zuge eines umfangreichen Transformationsprogrammes haben wir Auf- und Ausbau von Wachstumsthemen vorangetrieben und die Effizienz unseres bestehenden Geschäfts verbessert.

Finanzstrategie

Die Unternehmensstrategie der Deutschen Telekom wird flankiert und unterstützt durch eine Finanzstrategie mit den folgenden drei Schwerpunkten:

1. Attraktive Ausschüttungspolitik für unsere Aktionäre

Die Höhe der Dividende richtet sich nach dem bereinigten Gewinn pro Aktie, von dem zwischen 40 und 60 Prozent ausgeschüttet werden. Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von € 1,00 pro Aktie ausgeschüttet, nach 0,90 Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote vom bereinigten nachhaltigen Gewinn pro Aktie liegt bei 51%. Bis 2027 soll der Gewinn pro Aktie auf rund 2,50 Euro steigen.

2. Sicherheit für unsere Fremdkapitalgeber

Die Deutsche Telekom strebt den jederzeitigen und ungehinderten Zugang zu den Fremdkapitalmärkten an. Solide Bilanzkennzahlen sollen diesen Zugang gewährleisten. Deshalb hat sich die Deutsche Telekom folgende Leitplanken gesetzt:

Rating: A-

Verhältnis der Netto-Finanzverbindlichkeiten/ bereinigtes EBITDA: ≤2,75x

Eigenkapitalquote: 25-35%

Eine Liquiditätsreserve, die mindestens die Refinanzierungsanforderungen der nächsten 24 Monate abdeckt.

3. Steigerung des Unternehmenswertes

Die Finanzstrategie unterstützt die Transformation unseres Konzerns hin zur "Leading Digital Telco". Dazu wird auf dem heimischen Markt eine Qualitätsführerschaft sowohl im Mobilfunk, als auch im Breitbandspektrum angestrebt. Die Finanzstrategie legt die folgenden Schwerpunkte fest, mit denen die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes unterstützt wird.

Gesamtkapitalrendite: Ziel ist die langfristige Steigerung der Gesamtkapitalrendite (Return on Capital Employed). Für das Geschäftsjahr 2025 lag der ROCE bei 7,5 Prozent. Unsere Ambition bis 2027 ist eine Gesamtkapitalrendite von rund 9 Prozent.

Management des Beteiligungsportfolios: Wir konzentrieren uns weiterhin auf unser Kerngeschäft, bleiben aber gleichzeitig mit starken Partnern in Wachstumsfeldern präsent.

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