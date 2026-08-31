Fremdkapital

Die Telekommunikationsbranche befindet sich derzeit in einer Phase enorm hohen Investitionsbedarfs, um den steigenden Anforderungen der Kunden an eine hohe Netzqualität und –kapazität gerecht zu werden. Die Deutsche Telekom reagiert auf diese Entwicklung mit verstärkten Investitionen in die Netzinfrastruktur und den konsequenten Ausbau der Breitband-Infrastruktur. Unsere Planung sieht weiterhin hohe Investitionen in immer leistungsfähigere Netze vor, die zukünftig nicht nur den explodierenden Bedarf an Bandbreite decken, sondern die auch intelligent genug sind, dass sie ganzen Branchen wie dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder der Automobilbranche neue Geschäftsfelder ermöglichen.

Internationale Banken und Investoren ermöglichen es der Deutschen Telekom, diese Investitionen zu finanzieren. Unsere Fremdkapitalgeber können sich auf eine solide Finanzpolitik verlassen. Christian P. Illek, CFO der Deutschen Telekom, versichert: "Der uneingeschränkte Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten ist integraler Bestandteil unserer Finanzstrategie. Eine adäquate Liquiditätsreserve sowie nachhaltige Bilanzrelationen sind schon lange wesentliche Teile dieser Finanzstrategie und sichern uns das Vertrauen des Kapitalmarkts.“