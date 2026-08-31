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ESG / Nachhaltige Investments

Seit Beginn der Deutschen Telekom AG vor 30 Jahren haben wir den Anspruch nachhaltig zu wirtschaften – und zwar aus Überzeugung, weil es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. 
Unser Auftrag ist es, die Telekom als ein erfolgreiches, nachhaltiges Unternehmen zu führen, immer im Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft. Timotheus Höttges, CEO
#Green Magenta, #Good Magenta
© Deutsche Telekom AG/DTAG

Unser Engagement

Wir setzen uns für eine faire Gesellschaft und nachhaltigen Umweltschutz ein.
Unser Engagement machen wir mit #GreenMagenta und #GoodMagenta sichtbar.

ESG ist oben auf der Agenda: Unsere Ambitionen

In dieser Aufzeichnung vom Investorenkonferenz Call Q4 2025 spricht Dr. Christian Illek über ESG in der FY-2025 Präsentation.

Corporate Responsibility Bericht

Für einen tieferen Einblick in die Aktivitäten der Deutschen Telekom im Bereich Umwelt und Soziales werfen Sie einen Blick in den Corporate Responsibility Bericht 2025 oder die Nachhaltigkeitserklärung 2025 des Geschäftsberichts.

CR Bericht Nachhaltigkeitserklärung

Verantwortung übernehmen, Nachhaltigkeit gestalten

Seit 30 Jahren engagieren wir uns für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Unsere Aktivitäten gliedern wir zur besseren Nachvollziehbarkeit in die ESG-Bereiche:

E – Environment: Umwelt
S – Social: Soziale Verantwortung
G – Governance: Verantwortungsvolle Unternehmensführung

Nachhaltige Finanzen

ESG Daten und Hintergründe

Kontakt Verantwortung / Corporate Responsibility
Sind Sie kein Investor und haben Fragen zum Thema "Corporate Responsibility", wie Umwelt- und Klimaschutz sowie gesellschaftliches Engagement, nutzen Sie bitte dieses Kontaktformular.

Simone Schlief

Senior Expert IR Fokus ESG

simone.schlief@telekom.de +49 228 181‐10023 vCard Simone Schlief auf LinkedIn
Bild:Simone Schlief

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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