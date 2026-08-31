- Weitere Integration von ESG in finanzielle Steuerungssysteme und Unternehmensentscheidungen (fortlaufend)
Seit Beginn der Deutschen Telekom AG vor 30 Jahren haben wir den Anspruch nachhaltig zu wirtschaften – und zwar aus Überzeugung, weil es auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Unser Auftrag ist es, die Telekom als ein erfolgreiches, nachhaltiges Unternehmen zu führen, immer im Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft.
Unser Engagement
Wir setzen uns für eine faire Gesellschaft und nachhaltigen Umweltschutz ein.
Unser Engagement machen wir mit #GreenMagenta und #GoodMagenta sichtbar.
Klima
- 100% Strom aus erneuerbarer Energie im kompletten DT Konzern (seit 2021 erreicht) ✅
- Senkung der direkten und indirekten CO2-Emissionen (Scope 1 & 2) auf Netto-Null (über 94% absolute Reduktion gegenüber 2017, nur rund 6% hochwertige CO2-Bindung) ✅
- 50% Stromanteil aus festen Lieferverträgen über erneuerbare Energien (Power Purchase Agreements, PPAs) und eigener Produktion (ohne USA; in 2025)
- Energieverbrauch stabil halten (ohne USA; 2027 vs. 2024)
- Senkung der CO2-Emissionen (Scope 1-3) um absolut 55 % (2030 vs. 2020)
- Senkung der CO2e-Emissionen (Scope 1-3) auf Netto-Null, mit mind. 90% absoluter Reduktion bis 2040 (vs. 2020) und max. 10% hochwertiger Emissionsbindung
Zirkuläre Kreislaufwirtschaft
- Keine IKT-Abfälle auf Mülldeponien in Europa (ab 2022)
- Nachhaltige Verpackungen in DE und der EU:
- 100% für alle neuen Geräte der Marke T (im Jahr 2022)
- ~100% für alle Geräte (im Jahr 2025)
- 100% bereit für Kreislauffähigkeit bei Technologie und Geräten (bis 2030)
- 30 % Anteil Frauen im Leadership team (bis 2027)*
- 80% diverse Altersverteilung (bis 2027)*
- Auffrischen und globalere Aufstellung des Führungsteams (bis 2027)*
- Erhöhung des Anteils der Digitalexperten auf 25-30% (bis 2027)*
- >80mn „Beneficiaries“ unserer Maßnahmen zur Förderung der digitalen Gesellschaft (2024 bis 2027)
*ohne USA
In dieser Aufzeichnung vom Investorenkonferenz Call Q4 2025 spricht Dr. Christian Illek über ESG in der FY-2025 Präsentation.
Verantwortung übernehmen, Nachhaltigkeit gestalten
Seit 30 Jahren engagieren wir uns für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Unsere Aktivitäten gliedern wir zur besseren Nachvollziehbarkeit in die ESG-Bereiche:
E – Environment: Umwelt
S – Social: Soziale Verantwortung
G – Governance: Verantwortungsvolle Unternehmensführung
Seit mehr als zwei Jahrzehnten beteiligen wir uns mit unserer Aktie (T-Aktie) erfolgreich an unterschiedlichen ESG-Ratings. Welche Ratings wir auswählen, hängt von deren Finanzmarktrelevanz, Unabhängigkeit, Analysequalität und der strategischen Relevanz der Ergebnisse ab. Erhält die Telekom von Rating-Agenturen eine gute ESG-Bewertung, wird die T-Aktie in entsprechenden Nachhaltigkeitsindizes am Finanzmarkt gelistet.
2025 war die T-Aktie erneut in wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet. Dazu zählten u. a. die „Climate-A-List“ sowie die Einstufung als „Supplier Engagement Leader“ bei CDP.
Hier eine Auswahl der Listings der T Aktie:
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Rating-Agentur
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Indizes/ Prädikate/ Ranking
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2025
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2024
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2023
|2022
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CDP
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STOXX Global Climate Change Leaders
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✓
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✓
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✓
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✓
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Supplier Engagement A-List
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✓
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✓
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✓
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✓
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MSCI
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Universal Indexesa,b
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✓
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✓
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✓
|EMU Climate Action Index
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✓
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✓
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✓
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ISS-ESG
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"Prime"-Status (Sector leader)
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Bloomberg
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Gender Equality Indexc
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ESG „Leading“ Status
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✓
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Sustainalytics
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STOXX Global ESG Leadersa
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✓
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✓
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✓
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STOXX® Europe ESG Leaders 50 Index
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DAX ESG Target
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✓
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✓
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✓
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FTSE Financial Times Stock Exchange
|FTSE4Good Index Seriesa
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✓
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✓
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✓
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✓
✓ gelistet
a In weiteren Indizes des entsprechenden Universums gelistet.
b Umbenennung im Berichtsjahr.
c Einordnung für das Berichtsjahr basiert auf der Bewertung aus dem Jahr 2023.
Anlageprodukte im Bereich SRI (Socially Responsible Investments) bestehen aus Wertpapieren von Unternehmen, die erfolgreich nach ESG-Kriterien geprüft werden. Die Nachfrageentwicklung der T-Aktie in dieser Anlagekategorie dient uns als Indikator, wie unsere Nachhaltigkeitsleistung von Investor*innen wahrgenommen wird.
Der ESG KPI „Nachhaltiges Investment“ gibt den Anteil der T-Aktien an, der von institutionellen Investor*innen mit SRI-Anlageabsicht gehalten wird. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 lag dieser Anteil bei rund 29,3 % der T-Aktien. (Quelle: Nasdaq)
ESG KPI „Nachhaltiges Investment“
Mit der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) soll transparenter gemacht werden, inwieweit Finanzprodukte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben. Vor diesem Hintergrund stellen wir für Investor*innen und Finanzdienstleister die zentralen Indikatoren nach der SFDR, die sogenannten Principal Adverse Impacts (PAIs), in tabellarischer Form dar.
Weitere Informationen zu den Principal Adverse Impacts finden Sie hier.
Die Konzernsteuerabteilung ist dafür verantwortlich, dass der Konzern Deutsche Telekom national wie international die Steuern zahlt, die nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften geschuldet werden. Dies gilt einerseits für die Ertragsteuern des Konzerns, die zudem regelmäßig im Rahmen der IFRS-Finanzberichterstattung img zu erläutern sind; andererseits für Umsatz- oder Lohnsteuern, die für Kund*innen beziehungsweise Arbeitnehmer*innen des Konzerns abgeführt werden, sowie für weitere Steuerarten, die im Konzern anfallen.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten: