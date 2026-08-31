Seit mehr als zwei Jahrzehnten beteiligen wir uns mit unserer Aktie (T-Aktie) erfolgreich an unterschiedlichen ESG-Ratings. Welche Ratings wir auswählen, hängt von deren Finanzmarktrelevanz, Unabhängigkeit, Analysequalität und der strategischen Relevanz der Ergebnisse ab. Erhält die Telekom von Rating-Agenturen eine gute ESG-Bewertung, wird die T-Aktie in entsprechenden Nachhaltigkeitsindizes am Finanzmarkt gelistet.

2025 war die T-Aktie erneut in wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet. Dazu zählten u. a. die „Climate-A-List“ sowie die Einstufung als „Supplier Engagement Leader“ bei CDP.

Hier eine Auswahl der Listings der T Aktie:

Rating-Agentur Indizes/ Prädikate/ Ranking 2025 2024 2023 2022 CDP STOXX Global Climate Change Leaders ✓ ✓ ✓ ✓ Supplier Engagement A-List ✓ ✓ ✓ ✓ MSCI Universal Indexesa,b ✓ ✓ ✓ ✓ EMU Climate Action Index ✓ ✓ ✓ ✓ ISS-ESG "Prime"-Status (Sector leader) ✓ ✓ ✓ ✓ Bloomberg Gender Equality Indexc ✓ ✓ ✓ ✓ ESG „Leading“ Status ✓ ✓ ✓ ✓ Sustainalytics STOXX Global ESG Leadersa ✓ ✓ ✓ ✓ STOXX® Europe ESG Leaders 50 Index ✓ ✓ ✓ ✓ DAX ESG Target ✓ ✓ ✓ ✓ FTSE Financial Times Stock Exchange FTSE4Good Index Seriesa ✓ ✓ ✓ ✓

✓ gelistet

a In weiteren Indizes des entsprechenden Universums gelistet.

b Umbenennung im Berichtsjahr.

c Einordnung für das Berichtsjahr basiert auf der Bewertung aus dem Jahr 2023.