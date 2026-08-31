Veröffentlichungen zum Aktienrückkaufprogramm.
Aktie
|ISIN
|DE0005557508
|Wertpapier-Kennnummer (WKN)
|555750
|Branche
|Telekommunikation
|Währung
|EUR
|Ticker
|DTE
|Bloomberg
|DTE GR
|Reuters
|DTEGn.DE
|Sitz der Gesellschaft
|Bonn
|Land
|Deutschland
|Handelsregister
|Amtsgericht Bonn HRB 6794
|Zentralzahlstelle
|Citibank Europe plc.
Einen Überblick über die Entwicklung des Aktienkurses finden sie hier.
|ISIN
|US251566105
|CUSIP
|251566105
|Branche
|Telekommunikation
|Verhältnis
|1 ADR = 1 Ordinary Share
|OTC Handelsplattform
|OTCQX
|Ticker
|DTEGY
|Bloomberg USA
|DTEGY US
|Reuters USA
|DTEGY.PK
|Land
|Deutschland
Weitere Informationen zu unserem ADR-Programm finden Sie hier.
In der Vergangenheit wurden folgende Aktienrückkäufe getätigt:
|
Jahr
|Anzahl der
erworbenen
Aktien
|Anteil am
Grund-
kapital
|Durchschnitts
Preis je Aktie
in Euro
|Gesamtpreis
in Euro
|Details
|
2025
|
65.412.156
|
1,3%
|
30,58
|
1.999.999.212
|
2024
|
81.268.383
|
1,63%
|
24,29
|
1.973.823.349
|
2015
|
950.000
|
0,021%
|
15,57
|
14.787.413
|Weitere Details
|
2012
|
268.295
|
0,0062%
|
8,9233
|
2.394.081,38
|Weitere Details
|
2011
|
315.929
|
0,0073%
|
9,0330
|
2.761.863,32
|Weitere Details
|
2010
|
40.000.787
|
0,917%
|
9,9998
|
399.999.998,53
|Weitere Details
Connecting
Your world