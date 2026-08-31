Dieser Ausschuss berät den Vorstand der Deutschen Telekom AG in Fragen einer betriebswirtschaftlich und strategisch optimalen Ressourcenallokation, zu Investitionsprojekten und Maßnahmen mit wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung.
- Vorstandsmitglied Finanzen (Vorsitz)
- Vorstandsmitglied Product and Technology
- Chief Operating Officer
- Chief Information Officer
- Leiter Konzerncontrolling
- Leiter Konzernstrategie
- Leiter Konzerneinkauf
- Leiter Finanzen der Segmente D, EU und GHS-TI
- Chief Technology Officer D
- Leiter Privatkunden D
- Leiter Technology (NT/IT) EU
- Leiter Commercial Europe
Dieser Ausschuss entscheidet über die Durchführung bestimmter M&A-Transaktionen, die unterhalb definierter Wertgrenzen liegen, und überwacht die Integration im Anschluss an durchgeführte Transaktionen.
- Vorstandsvorsitzender (Vorsitz)
- Vorstand Finanzen
- Vorstand Personal und Recht
- Leiter M&A
- Leiter Konzernstrategie
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