Dieser Ausschuss berät den Vorstand der Deutschen Telekom AG in Fragen einer betriebswirtschaftlich und strategisch optimalen Ressourcenallokation, zu Investitionsprojekten und Maßnahmen mit wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung.

Vorstandsmitglied Finanzen (Vorsitz) Vorstandsmitglied Product and Technology Chief Operating Officer Chief Information Officer Leiter Konzerncontrolling Leiter Konzernstrategie Leiter Konzerneinkauf Leiter Finanzen der Segmente D, EU und GHS-TI Chief Technology Officer D Leiter Privatkunden D Leiter Technology (NT/IT) EU Leiter Commercial Europe