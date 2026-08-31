Medienkalender

Auf dieser Seite finden Sie alle anstehenden Veranstaltungen und Pressekonferenzen. Fügen Sie diese direkt Ihrem Kalender hinzu.
Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.
Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.
Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.
Am Mittwoch, den 14. April 2027, findet die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG statt.
Am Donnerstag, den 12. Mai 2027, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2027 veröffentlichen.
Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2027
Am Donnerstag, den 11. November 2027, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2027 veröffentlichen.