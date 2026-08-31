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Medienkalender

Auf dieser Seite finden Sie alle anstehenden Veranstaltungen und Pressekonferenzen. Fügen Sie diese direkt Ihrem Kalender hinzu.

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

Weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

14.04.2027

Hauptversammlung 2027

Am Mittwoch, den 14. April 2027, findet die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG statt.

12.05.2027

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2027

Am Donnerstag, den 12. Mai 2027, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2027 veröffentlichen.

05.08.2027

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2027

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2027

11.11.2027

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2027

Am Donnerstag, den 11. November 2027, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2027 veröffentlichen.

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