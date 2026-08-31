Was spricht für ein Investment?

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro pro Aktie gezahlt. Das entspricht einer Steigerung von 11% nach +17% für das Geschäftsjahr 2024, +10% für das Geschäftsjahr 2023 und +9% für das Geschäftsjahr 2022.

Hohe Verlässlichkeit: Mit einer Ausschüttungsquote zwischen 40 und 60 Prozent des Gewinns pro Aktie ist die Nachhaltigkeit der Dividende sichergestellt.

Dividendenwachstum: Der Gewinn pro Aktie, an dem sich die Dividende pro Aktie orientiert, soll bis 2027 von 1,97 Euro Im Jahr 2025 auf dann rund 2,50 Euro steigen.

Steuerfreie Auszahlung: Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 wird wie in den Vorjahren ohne Abzug der deutschen Kapitalertragssteuer ausgeschüttet. Da die Dividende der Deutschen Telekom in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinn des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung mindert allerdings nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien. Aus heutiger Sicht wird voraussichtlich auch in den nächsten Jahren die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen.