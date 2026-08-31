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Fremdkapitalstrategie

Die Unternehmensstrategie der Deutschen Telekom wird flankiert durch eine Finanzstrategie mit drei Schwerpunkten: 

  • attraktive Ausschüttungspolitik für Aktionäre
  • Sicherheit für Fremdkapitalgeber
  • Steigerung des Unternehmenswertes

Der jederzeitige und ungehinderte Zugang zu den Fremdkapitalmärkten ist das zentrale Ziel der Fremdkapitalstrategie der Deutschen Telekom.

Bitte klicken Sie auf die untenstehenden Begriffe für weitere Details zu den Eckpfeilern unserer Fremdkapitalstrategie.

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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