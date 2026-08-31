Die Unternehmensstrategie der Deutschen Telekom wird flankiert durch eine Finanzstrategie mit drei Schwerpunkten:

attraktive Ausschüttungspolitik für Aktionäre

Sicherheit für Fremdkapitalgeber

Steigerung des Unternehmenswertes

Der jederzeitige und ungehinderte Zugang zu den Fremdkapitalmärkten ist das zentrale Ziel der Fremdkapitalstrategie der Deutschen Telekom.

Bitte klicken Sie auf die untenstehenden Begriffe für weitere Details zu den Eckpfeilern unserer Fremdkapitalstrategie.