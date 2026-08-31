Eine der Leitplanken unserer Finanzpolitik definiert eine Eigenkapitalquote, die zwischen 25 und 35 % liegen soll. Die Fixierung der Eigenkapitalquote in diesem Intervall trägt auf der einen Seite der Risikooptimierung in der Gesamtkapitalstruktur und auf der anderen Seite einer höheren Eigenkapitalrentabilität Rechnung. Limitierender Faktor für die Höhe des Fremdkapitals ist ein definiertes Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zu EBITDA bis zu 2,75x.
Die Unternehmensstrategie der Deutschen Telekom wird flankiert durch eine Finanzstrategie mit drei Schwerpunkten:
- attraktive Ausschüttungspolitik für Aktionäre
- Sicherheit für Fremdkapitalgeber
- Steigerung des Unternehmenswertes
Der jederzeitige und ungehinderte Zugang zu den Fremdkapitalmärkten ist das zentrale Ziel der Fremdkapitalstrategie der Deutschen Telekom.
Bitte klicken Sie auf die untenstehenden Begriffe für weitere Details zu den Eckpfeilern unserer Fremdkapitalstrategie.
Um jederzeit ungehinderten Zugang zum Fremdkapitalmarkt zu gewährleisten, hat die Deutsche Telekom in der Finanzstrategie folgenden Zielkorridor festgelegt: die Ratings sollen im soliden Investment Grade liegen, d.h. nicht über A- und nicht unter BBB.
Die aktuellen Ratings der Deutschen Telekom entsprechen dieser Vorgabe:
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|Moody's
|S&P
|Fitch
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Langfristiges Rating
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A3
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A-
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A-
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Ausblick
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stabil
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stabil
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stabil
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Kurzfristiges Rating
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P-2
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A-2
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F2
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Aktueller Report
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Was ist ein Rating?
Ratings bewerten die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens. Im Rating wird beurteilt, inwieweit der Emittent einer Anleihe auch in der Zukunft fähig ist, seinen Verpflichtungen zu Zins- und Kapitalrückzahlungen nachzukommen. Die veröffentlichten Einschätzungen der unabhängigen Ratingagenturen sind ein wichtiger Risikoindikator eines emittierten Finanzinstruments.
Die Finanzstärke der Deutsche Telekom AG wird regelmäßig von den internationalen Ratingagenturen Moody's Investors Service, Standard & Poor's und Fitch Ratings bewertet.
Die Netto-Finanzverbindlichkeiten stellen eine wichtige Kerngröße für Investoren, Analysten und die Rating-Agenturen dar. Insbesondere als Bestandteil von relativen Finanzkennzahlen, wie z.B. Netto-Finanzverbindlichkeiten/ bereinigtes EBITDA, ist es eine Kernsteuerungsgröße des Konzerns und eine elementare Information für die internationalen Finanzmärkte.
Das Verhältnis der Netto-Finanzverbindlichkeiten zum bereinigten EBITDA liegt zum 30.06.2026 bei 2,68x1).
Die Netto-Finanzverbindlichkeiten stellen eine wichtige Kerngröße für Investoren, Analysten und die Rating-Agenturen dar. Insbesondere als Bestandteil von relativen Finanzkennzahlen, wie z.B. Netto-Finanzverbindlichkeiten/ bereinigtes EBITDA, ist es eine Kernsteuerungsgröße des Konzerns und eine elementare Information für die internationalen Finanzmärkte.
Das Verhältnis der Netto-Finanzverbindlichkeiten zum bereinigten EBITDA liegt zum 30.06.2026 bei 2,68x 1).
Die Netto-Finanzverbindlichkeiten sind von rund 132,5 Mrd. € am Jahresende 2025 auf rund 138,4 Mrd. € zum 30.06.2026 gestiegen. Die wesentlichen Einflussgrößen werden im Folgenden aufgeführt:
- Die Effekte aus den Aktienrückkaufprogrammen der TMUS (6,1 Mrd.€) und der DTAG (1,0 Mrd. €),
- Dividendenzahlungen (5,8 Mrd. €),
- Spektrum Investitionen (0,5 Mrd. €) sowie
- zusätzliche Leasingverbindlichkeiten (2,1 Mrd. €) und
- negative Währungs- (2,9 Mrd. €) und sonstige Effekte (0,7 Mrd. €)
- konnten nur teilweise durch die entlastende Wirkung des Free Cashflows (13,4 Mrd. €) kompensiert werden.
Die Veränderung der Nettofinanzverbindlichkeiten ist im Zwischenbericht (PDF, 3,40 MB) zum 30.06.2026 auf Seite 22 dargestellt.
1) Verhältniszahlen für die Zwischenberichterstattung berechnet auf Basis der vorherigen vier Quartale.
Die Deutsche Telekom stellt die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität des Konzerns durch eine angemessene Liquiditätsreserve sicher. Die Kreditlinien und die Barmittel sind jederzeit so bemessen, dass mindestens die Fälligkeiten der nächsten 24 Monate abgedeckt sind. Per 30.06.2026 beträgt die Liquiditätsreserve 14,7 Mrd. €.
Weitere Informationen zur Liquiditätsreserve finden Sie im aktuellen Q2/2026 Backup (PDF, 283 KB) auf Seite 13.