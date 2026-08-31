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Kapitalmarkttag 2024

Alle drei Jahre lädt die Telekom Investierende und die Wertpapieranalystinnen und -analsten der Banken zu einem zweitätigen Kapitalmarkttag ein. Nach dem letzten Kapitalmarkttag 2021, fand der diesjährige Kapitalmarkttag am 10. und 11. Oktober statt. Wie immer wurden alle Präsentationen öffentlich und live auf YouTube übertragen, wo auch die Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung stehen.

Die Agenda des Kapitalmarkttages folgte einem bewährten Ablauf: Erst präsentierte der CEO die Gesamtstrategie und den Ausblick. Dann folgte die Konkretisierung durch die übrigen Vorstände und andere Top-Managerinnen und Top-Manager für die Segmente und relevante Themen.

Für optimale Transparenz folgten alle Präsentationen einer einheitlichen Struktur: Es begann immer damit, Rechenschaft zu den Zielen abzulegen, die beim letzten Kapitalmarkttag gesetzt wurden. Dann wurde die jeweilige Strategie für die kommenden drei Jahre vorgestellt. Und am Ende wurden die jeweiligen Ziele für die kommenden drei Jahre bekannt gegeben.

Wichtig: Alle Präsentationen wurden - wie für internationale Kapitalmarkttage üblich - auf Englisch gehalten. Im Nachgang zu dem Kapitalmarkttag wurden die Aufzeichnungen auf YouTube um deutsche Untertitel ergänzt.

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All-in-oneMedieninformationPräsentationAd-hoc
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Donnerstag, 10. Oktober

Freitag, 11. Oktober

Live-Webcast für Privatanlegende mit CEO Tim Höttges

Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, fasste am Dienstag, den 22. Oktober 2024 von 19-20 Uhr das Wichtigste vom Kapitalmarkttag für Sie zusammen und beantwortete anschließend ihre Fragen.

Live-Webcast
Webcast PA Q2 2024

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05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

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05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

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Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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