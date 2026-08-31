Alle drei Jahre lädt die Telekom Investierende und die Wertpapieranalystinnen und -analsten der Banken zu einem zweitätigen Kapitalmarkttag ein. Nach dem letzten Kapitalmarkttag 2021, fand der diesjährige Kapitalmarkttag am 10. und 11. Oktober statt. Wie immer wurden alle Präsentationen öffentlich und live auf YouTube übertragen, wo auch die Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung stehen.
Die Agenda des Kapitalmarkttages folgte einem bewährten Ablauf: Erst präsentierte der CEO die Gesamtstrategie und den Ausblick. Dann folgte die Konkretisierung durch die übrigen Vorstände und andere Top-Managerinnen und Top-Manager für die Segmente und relevante Themen.
Für optimale Transparenz folgten alle Präsentationen einer einheitlichen Struktur: Es begann immer damit, Rechenschaft zu den Zielen abzulegen, die beim letzten Kapitalmarkttag gesetzt wurden. Dann wurde die jeweilige Strategie für die kommenden drei Jahre vorgestellt. Und am Ende wurden die jeweiligen Ziele für die kommenden drei Jahre bekannt gegeben.
Wichtig: Alle Präsentationen wurden - wie für internationale Kapitalmarkttage üblich - auf Englisch gehalten. Im Nachgang zu dem Kapitalmarkttag wurden die Aufzeichnungen auf YouTube um deutsche Untertitel ergänzt.
|All-in-one
|Medieninformation
|Präsentation
|Ad-hoc
|Download (PDF, 10,87 MB)
|Online
|Download (PDF, 1,38 MB)
|Online
|Uhrzeit
|Thema
|Teilnehmer
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13:00
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Intro + Begrüßung
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Hannes Wittig (Investor Relations)
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13:05
|Konzernstrategie (inkl. Fragerunde)
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15:00
|Deutschland (inkl. Fragerunde)
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Srini Gopalan (Vorstandsmitglied für Deutschland)
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16:00
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Europa (inkl. Fragerunde)
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Dominique Leroy (Vorstandsmitglied für Europa) + Melinda Szabó (CEO SK+CZ)
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17:15
|T-Mobile US (inkl. Fragerunde)
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Mike Sievert (President & CEO) + Peter Osvaldik (CFO)
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18:15
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Konzernmarke
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Ulrich Klenke (Chief Marketing Officer)
|
18:30
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Ende vom ersten Tag
Konzernstrategie - Tim Höttges (CEO) und Birgit Bohle (CHRO)
|Präsentation (PDF, 4,84 MB)
|Transkript (PDF, 383 KB)
|Video
Deutschland - Srini Gopalan (Vorstandsmitglied für Deutschland) + Wolfgang Metze (B2C)
|Präsentation (PDF, 2,79 MB)
|Transkript (PDF, 383 KB)
Europa - Dominique Leroy (Vorstandsmitglied für Europa) + Melinda Szabó (CEO Slovak Telekom and T-Mobile Czech Rep.)
|Präsentation (PDF, 2,50 MB)
|Transkript (PDF, 383 KB)
T-Mobile US - Mike Sievert (President & CEO) + Peter Osvaldik (CFO)
|Präsentation (PDF, 1,72 MB)
|Transkript (PDF, 383 KB)
|Video
Konzernmarke - Ulrich Klenke (Chief Marketing Officer)
|Präsentation (PDF, 455 KB)
|Transkript (PDF, 383 KB)
|Uhrzeit
|Thema
|Teilnehmer
|09:00
|Begrüßung
|Hannes Wittig (Investor Relations)
|09:05
|Technologie & Innovation(inkl. Fragerunde)
|Claudia Nemat (Vorstandsmitglied Technologie & Innovation)
+ Abdurazak Mudesir (CTO) + Jonathan Abrahamson (Chief Product + Digital Officer)
|10.05
|Geschäftskunden(inkl. Fragerunde)
|José Perdomo (Konzernstrategie) + Ferri Abolhassan (Vorstandsmitglied + CEO T-Systems) + Klaus Werner (DE) + Elvira González (EU)
|11:30
|Unternehmensentwicklung
|Thorsten Langheim (Vorstandsmitglied für USA & Konzernentwicklung)
|12:00
|Konzernfinanzen
|Christian Illek (CFO)
|13:00
|Abschließende Fragerunde
|Tim Höttges (CEO)
Christian Illek (CFO)
Thorsten Langheim (Vorstandsmitglied für USA & Konzernentwicklung)
|13:30
|Ende des Kapitalmarkttages
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Technologie & Innovation - Claudia Nemat (Vorstandsmitglied Technologie & Innovation) + Abdurazak Mudesir (CTO) + Jonathan Abrahamson (Chief Product + Digital Officer)
|Präsentation (PDF, 4,37 MB)
|Transkript (PDF, 351 KB)
|Video
Geschäftskunden - José Perdomo (Konzernstrategie) + Ferri Abolhassan (Vorstandsmitglied + CEO T-Systems) + Klaus Werner (DE) + Elvira González (EU)
|Präsentation (PDF, 3,03 MB)
|Transkript (PDF, 351 KB)
Unternehmensentwicklung - Thorsten Langheim (Vorstandsmitglied für USA & Konzernentwicklung)
|Präsentation (PDF, 1,99 MB)
|Transkript (PDF, 351 KB)
Konzernfinanzen - Christian Illek (CFO)
|Präsentation (PDF, 868 KB)
|Transkript (PDF, 351 KB)
|Video
Abschließende Fragerunde - Tim Höttges (CEO), Christian Illek (CFO), Thorsten Langheim (Vorstandsmitglied für USA & Konzernentwicklung)
Schlussworte - Tim Höttges (CEO)
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