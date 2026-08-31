Alle drei Jahre lädt die Telekom Investierende und die Wertpapieranalystinnen und -analsten der Banken zu einem zweitätigen Kapitalmarkttag ein. Nach dem letzten Kapitalmarkttag 2021, fand der diesjährige Kapitalmarkttag am 10. und 11. Oktober statt. Wie immer wurden alle Präsentationen öffentlich und live auf YouTube übertragen, wo auch die Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung stehen.

Die Agenda des Kapitalmarkttages folgte einem bewährten Ablauf: Erst präsentierte der CEO die Gesamtstrategie und den Ausblick. Dann folgte die Konkretisierung durch die übrigen Vorstände und andere Top-Managerinnen und Top-Manager für die Segmente und relevante Themen.

Für optimale Transparenz folgten alle Präsentationen einer einheitlichen Struktur: Es begann immer damit, Rechenschaft zu den Zielen abzulegen, die beim letzten Kapitalmarkttag gesetzt wurden. Dann wurde die jeweilige Strategie für die kommenden drei Jahre vorgestellt. Und am Ende wurden die jeweiligen Ziele für die kommenden drei Jahre bekannt gegeben.

Wichtig: Alle Präsentationen wurden - wie für internationale Kapitalmarkttage üblich - auf Englisch gehalten. Im Nachgang zu dem Kapitalmarkttag wurden die Aufzeichnungen auf YouTube um deutsche Untertitel ergänzt.