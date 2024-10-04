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Live-Webcast für Privatanlegende mit CEO Tim Höttges

2 Minute Lesezeit
BI_Webcast-Höttges

Wer könnte die Strategie und den Ausblick für die kommenden drei Jahre besser erklären als der CEO? Ende Oktober hatten Sie die Möglichkeit, live dabei zu sein und Ihre Fragen zu stellen, wenn Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, bei unserem Live-Webcast für Privatanlegende #dabei war.

Diese Möglichkeit von Privatanlegenden zum Austausch mit dem CEO Ihres Unternehmens ist in dieser Form einzigartig. Der Webcast ist Teil unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe für Privatanlegende, mit der wir Privatanlegenden eine einfache Möglichkeit bieten, sich aus erster Hand und in deutscher Sprache über Ihr Unternehmen zu informieren.

Wir danken allen, die an diesem Austausch teilgenommen haben und uns ihre Fragen gestellt haben. Die Webcast Aufzeichnung können Sie jederzeit auf YouTube nachschauen.

Wann:
Dienstag, 22. Oktober 2024, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Kapitalmarkttag 2024 #DTCMD24

Alle Informationen zu den Kapitalmarkttagen finden Sie hier.

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Termine für Privatanlegende

Datum

Ort

Veranstaltung

23.02.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 und Gesamtjahr 2023
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

04.03.2024

Bonn

Live-Webcast für Privatanlegende mit Tim Höttges

10.04.2024

Bonn

Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG

11.04.2024

 

Ex-Dividend (erster Handelstag mit Dividendenabschlag)

15.04.2024

 

Auszahlung der Dividende

26./27.04.2024

Stuttgart 

Invest Anlegermesse 

16.05.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

28.05.2024

Online

Live-Webcast für Privatanlegende mit Deutschlandchef Srini Gopalan

08.08.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

13.08.2024

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations 

10./11.10.2024

Bonn

Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom

und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

14.11.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

25.11.2024

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

26.02.2025

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

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