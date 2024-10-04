Live-Webcast für Privatanlegende mit CEO Tim Höttges

Wer könnte die Strategie und den Ausblick für die kommenden drei Jahre besser erklären als der CEO? Ende Oktober hatten Sie die Möglichkeit, live dabei zu sein und Ihre Fragen zu stellen, wenn Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom, bei unserem Live-Webcast für Privatanlegende #dabei war.

Diese Möglichkeit von Privatanlegenden zum Austausch mit dem CEO Ihres Unternehmens ist in dieser Form einzigartig. Der Webcast ist Teil unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe für Privatanlegende, mit der wir Privatanlegenden eine einfache Möglichkeit bieten, sich aus erster Hand und in deutscher Sprache über Ihr Unternehmen zu informieren.

Wir danken allen, die an diesem Austausch teilgenommen haben und uns ihre Fragen gestellt haben. Die Webcast Aufzeichnung können Sie jederzeit auf YouTube nachschauen.

Wann:

Dienstag, 22. Oktober 2024, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Kapitalmarkttag 2024 #DTCMD24

Alle Informationen zu den Kapitalmarkttagen finden Sie hier.

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Termine für Privatanlegende