Erfolgreicher Austausch mit Privatanlegenden: Live-Webcast mit Srini Gopalan

Präsentation von Srini Gopalan beim Live-Webcast für Privatanlegende am 28. Mai 2024 (PDF, 2,16 MB)

Am Dienstag, den 28. Mai 2024 fand erneut ein Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären der Deutschen Telekom statt. Srini Gopalan, CEO Telekom Deutschland stellte sich in einem Live-Webcast ab 17 Uhr den Fragen von Privatanlegenden.

Zu Beginn des Webcasts gab Srini Gopalan einen kurzen Überblick über das erste Quartal 2024 und beantwortete dann alle Fragen, die sich auf das Geschäft der Telekom in Deutschland bezogen: Themen waren vor allem das TV-Geschäft, der Glasfaserausbau in Deutschland, die Bedingungen zur Verlängerung des Mobilfunkspektrums, das Qualitätsmanagement Telekom, der Einsatz von künstlicher Intelligenz und die Nutzen neuer Netztechnologien wie Open RAN.

Abschließend hat Hannes Wittig, Leiter der Investor Relations Abteilung, noch alle Fragen jenseits von dem Geschäft der Telekom in Deutschland beantwortet.

Wir als Deutsche Telekom nehmen den Austausch auf Augenhöhe mit unseren Aktionären ernst und legen großen Wert auf transparente und direkte Kommunikation, seien es große institutionelle Fonds oder private Anleger. Der Live-Webcast ist ein Beleg hierfür und ermöglicht es allen Privatanlegenden sich umfassend über das Unternehmen zu informieren.

Für alle, die den Live-Webcast verpasst haben, steht die Aufzeichnung auf YouTube zur Verfügung. Wir laden alle Interessierten ein, an dem Austausch teilzunehmen und von der neuen Form der Kapitalmarktkommunikation zu profitieren.

Die Deutsche Telekom dankt allen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihre Fragen, die maßgeblich zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam die Zukunft der Telekommunikation zu gestalten.

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