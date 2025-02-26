Q4 2024: Live-Webcast für Privatanlegende mit Christian P. Illek, CFO Deutsche Telekom AG

Auch zum Abschluss des Jahres 2024 haben wir Ihnen wieder die Gelegenheit geboten, direkt mit uns in den Austausch zu treten und Ihre Fragen zu stellen. #dabeiChristian P. Illek, CFO der Deutschen Telekom, hat detaillierte Einblicke in unsere Quartalszahlen zum Gesamtjahr 2024 sowie einen Ausblick auf das Jahr 2025 gegeben und Ihre Fragen beantwortet.

Der Webcast war Teil unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe für Privatanlegende, mit der wir eine einfache Möglichkeit bieten, sich aus erster Hand und in deutscher Sprache über Ihr Unternehmen zu informieren. Dieses im DAX einzigartige Angebot stellte erneut den Dialog mit unseren Aktionären auf Augenhöhe in den Mittelpunkt. #Aktienkultur

Fragen konnten unkompliziert über unsere Online-Fragenplattform eingereicht werden, auf der auch die Beiträge anderer Teilnehmender eingesehen und bewerten werden konnten. Dabei haben wir es Ihnen so einfach wie möglich gemacht: Eine Anmeldung oder Registrierung war weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich.

Wann:

Donnerstag, 06. März 2025, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Livestream auf YouTube

Deutsche Telekom Unternehmenspräsentation für Investoren (PDF, 2,16 MB)

Termine für Privatanlegende