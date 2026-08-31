CO2-Reduktion

Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft. Wir begleiten diesen Wandel, vereinfachen das Leben der Menschen und bereichern es. Die zunehmende digitale Vernetzung verbraucht jedoch auch eine Menge Energie. Aus diesem Grunde unternehmen wir große Anstrengungen, um Energien effizienter zu nutzen, im Netzbetrieb Strom zu sparen und decken seit 2021 unseren Strombedarf konzernweit komplett aus erneuerbaren Energien.

Hierfür haben wir ein konzernweites Klimaschutzziel vereinbart: Ende 2025 haben wir unser Ziel der Klimaneutralität im eigenen Betrieb erreicht. Im Vergleich zu 2017 haben wir unsere Emissionen um mehr als 94 Prozent reduziert und die verbleibenden 6 Prozent durch hochwertige Projekte zur CO 2 -Bindung neutralisiert. Damit sind wir bilanziell treibhausgasneutral (Scope 1 & 2). Bis spätestens 2040 wollen wir komplett klimaneutral sein („Netto-Null“) und über alle drei Scopes keinen CO 2 -Fußabdruck mehr hinterlassen. Um unsere Fortschritte zur Klimaneutralität noch besser überprüfen zu können, haben wir uns ein ambitioniertes Zwischenziel gesetzt: Bis 2030 wollen wir die CO 2 -Emissionen über die Scopes 1-3 hinweg um 55 Prozent gegenüber 2020 reduzieren. Bis 2040 sollen dann mind. 90 Prozent der Scope 1-3 Emissionen absolut reduziert sein. Ein verbleibender Rest bis max. 10 Prozent würde kompensiert. Dieses Ziel gilt für den gesamten Konzern inklusive T-Mobile US und stellt eine weitere Verschärfung unserer Klimaschutzziele dar. Die Science Based Targets Initiative hat bestätigt, dass die Klimaschutzziele bis 2030 (near-term) und 2040 (long-term) als wissenschaftsbaiserte Netto-Null-Ziele zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens beitragen.

Große Hebel zur Erreichung unseres Klimaschutzziels sind zum einen der effiziente Einsatz von Energie sowie der Umstieg auf neue, energieeffiziente Techniken für den Netzbetrieb und die Rechenzentren. 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien reduzieren die strombezogenen Emissionen unserer Netze und Rechenzentren.

Wir bündeln den Datenverkehr auf wenige, besonders effiziente Rechenzentren. Darüber hinaus optimieren wir fortlaufend unsere bereits vorhandenen. So modernisieren wir beispielsweise die Kühlsysteme und entwickeln die IT-Technik weiter. Beides Maßnahmen, mit denen der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden kann.

Bei unseren Netzen ersetzen wir unter anderem die alte Technik durch neue Technologie, wie etwa bei der Umstellung auf die IP-Technologie im Bereich Festnetz geschehen. Weitere Maßnahmen, mit denen wir Energie und damit CO 2 -Emissionen einsparen, sind die effizientere Bewirtschaftung unserer Immobilien sowie die Elektrifizierung und Verkleinerung unserer Firmenflotte.

Wir helfen insbesondere aber auch unseren Kunden dabei, Ressourcen zu schonen und den Energieverbrauch zu senken. So können durch die Nutzung unserer Produkte und Dienste zum Beispiel Dienstreisen vermieden oder physische Produkte digital ersetzt werden. Mit sogenannten digitale Zwillingen lassen sich Produktionslinien oder ganze Fabriken virtuell abbilden, simulieren und weiterentwickeln lassen, bevor reale Vorhaben umgesetzt werden. Solche Anwendungen können dazu beitragen, Prozesse effizienter zu gestalten und Ressourcenverbräuche sowie Emissionen zu reduzieren.