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Hauptversammlung

Informationen zum Internetdialog für Aktionärinnen und Aktionäre.

Internetdialog

Nutzungsbedingungen für den Internetdialog (PDF, 223 KB)

Datenschutzhinweise (PDF, 184 KB)

Rede des Telekom Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges

Hier finden Sie die Medieninformation und die (PDF, 365 KB)Rede von Timotheus Höttges.

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Alle Dokumente zur Hauptversammlung auf einen Blick

Gesamtzahl AktienSatzung der Deutschen Telekom AGErläuterung zu den Rechten der AktionäreGegenanträge und Wahlvorschläge
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Archiv: Hauptversammlungen der vergangenen Jahre

Eine Übersicht der früheren Hauptversammlungen der Deutschen Telekom finden Sie hier.

Archiv

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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