Hauptversammlung

Festgestellter Jahresabschluss der Deutschen Telekom AG zum 31. Dezember 2025 (PDF, 292 KB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2025 (PDF, 350 KB)
Konzernabschluss (PDF, 1,14 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2025 (PDF, 619 KB)
Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (PDF, 1,71 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 109 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuchs (PDF, 82 KB)
Gewinnverwendungsvorschlag (PDF, 40 KB)
Angepasster Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes (PDF, 71 KB)