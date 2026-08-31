Häufige Fragen und Antworten

Die Aktie muss am Abend der Hauptversammlung in Ihrem Depot eingebucht sein.
Da die Dividende der Deutschen Telekom in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung mindert jedoch nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien. Aus heutiger Sicht wird auch in den nächsten Jahren die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto erfolgen.
Die Deutsche Telekom hat eine Dividende pro Aktie in Höhe von 90 ct für das Geschäftsjahr 2024 gezahlt und schlägt der Hauptversammlung zur Abstimmung 1 Euro für das Geschäftsjahr 2025 vor. Dies entspricht der Dividendenpolitik von 40–60 % des bereinigten nachhaltigen Ergebnisses je Aktie (EPS). Für die Ausschüttung ist die Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich. Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der Hauptversammlung.
Teilnahme- und Stimmrecht haben Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens bis Sonntag, 29. März 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft angemeldet haben über den Internetdialog www.telekom.com/hv-service, per E-Mail hv-service@telekom.de oder per Post an: DTAG-Hauptversammlung 2026, c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, 20683 Hamburg – bei letzterem bitte Postlaufzeiten beachten, der Anmeldestopptag ist ein Sonntag.
Der Technical Record Date für die Eintragung im Aktienregister entspricht dem Stand nach der letzten Umschreibung am Sonntag, den 29. März 2026.
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und gleichgestellte Personen dürfen das Stimmrecht nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben (§ 135 AktG).
Den Zugang erlangt man über die Aktionärsnummer und dem Passwort. Die Registrierung und Nutzung zur Anmeldung, sowie Stimmrechtsausübung ist voraussichtlich ab dem 2. März 2026 möglich.
Die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen sind über die Website der Hauptversammlung www.telekom.com/hv zugänglich.
Eine Vollmacht kann einem Intermediär, Aktionärsvereinigung, Stimmrechtsberater oder den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilt werden. Erteilung, Änderung oder Widerruf erfolgen dabei in Textform (§ 126b BGB) bzw. über den Internetdialog.
Bevollmächtigte Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht nur nach ausdrücklicher Weisung aus. Fristende für die Einreichung ist der 29. März 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (vorliegend bei uns).
Jegliches Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG) muss spätestens bis zum 1. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ) schriftlich vorliegen. Gegenanträge (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge (§ 127 AktG) müssen spätestens bis zum 17. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ) vorliegen.
Das Auskunftsrecht (§ 131 Abs.1 AktG) setzt die Teilnahme an der Hauptversammlung voraus. Weitere Erläuterungen sind auf der Website der Hauptversammlung www.telekom.com/hv zu finden.
Inhaber von American Depositary Receipts (ADR) können weitere Informationen über die Deutsche Bank Trust Company Americas, c/o Equiniti Trust Company, LLC, Peck Slip Station, PO Box 2050, New York, NY 10272-2050, USA, E-Mail: adr@equiniti.com, Telefon: +1 (866) 249-2593, erhalten.
Die Hauptversammlung wird in Ton und Bild übertragen; Die Ausführungen des Vorstands und Aufsichtsrats sind nach der Hauptversammlung auf der Webseite verfügbar.
Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien, die sämtlich mit jeweils einem Stimmrecht versehen sind, beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 4.905.190.213 (Angabe gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes).
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfolgt durch die Deutsche Telekom AG, bei externen Dienstleistern nur nach Weisung und vertraulich.
Die Rechte der Aktionäre sind gemäß DSGVO, weitere Infos finden sich auf der Website der Hauptversammlung www.telekom.com/hv.
Man aktiviert den E-Mail-Versand der Einladung und bestellt daraufhin Eintrittskarten. Außerdem kann man dadurch ggf. Vollmachten bzw. Weisungen verwalten.
Der Internetdialog ermöglicht die selbstständige Änderung der Stammdaten.
Zugangsdaten aus entsprechenden Unterlagen zur Hauptversammlung oder E-Mail an hv-service@telekom.de. Bei vergessenem Passwort kann man Internetdialog-Link „Passwort vergessen“ nutzen.
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Der E-Mail-Versand ist optional mit PGP verschlüsselbar.
Bei Adressänderung bitte die Bank informieren und ggf. den Internetdialog nutzen.
Nicht eingetragene Aktionäre sollen bitte die Depotbank anweisen, die Eintragung zu veranlassen. Nur eingetragene Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht auszuüben.
Mehrere Aktionärsnummern resultieren aus verschiedenen Depots, eine Konsolidierung ist über die Bank möglich.
Um einen Treuhänder eintragen zu lassen ist Kontakt zur Bank erforderlich.
Name, Adresse, E-Mail, Geburtsdatum, Aktionärsnummer, Aktienbestand und Bank werden durch die Deutsche Telekom AG als Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung und um weitere aktienrechtliche Verpflichtungen zu erfüllen, verarbeitet.
Falls man Einsicht zum Datenschutz wünscht, muss eine schriftliche Anfrage an Deutsche Telekom AG, Investor Relations, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn erfolgen; nur ausgewählte Mitarbeiter haben Zugriff.
Der Kauf von Aktien erfolgt über Bank oder Broker, WKN: 555750, ISIN: DE0005557508
Handelsplätze sind alle deutschen Börsen, XETRA, OTCQX.
Das ADR-Verhältnis beträgt 1:1.
Das Delisting von der New York Stock Exchange erfolgte am 21. April 2010, der letzte Handel am 18. Juni 2010.
Nach dem Rückzug von der New York Stock Exchange wurden die American Depositary Shares im Segment OTCQX International Premier gehandelt.
Ehemalige T-Online-Aktionäre haben gemäß Bekanntmachung vom 17. September 2010 einen Anspruch auf bare Zuzahlung. Berechtigte Aktionäre sind jene mit Beständen mit WKN 555770 vom 14. Juli 2006, welche keine Nachzahlung erhalten haben. Dazu muss man das Formblatt ausfüllen und an die angegebene Adresse senden.