Häufige Fragen und Antworten

Teilnahme- und Stimmrecht haben Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und sich spätestens bis Sonntag, 29. März 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft angemeldet haben über den Internetdialog www.telekom.com/hv-service, per E-Mail hv-service@telekom.de oder per Post an: DTAG-Hauptversammlung 2026, c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, 20683 Hamburg – bei letzterem bitte Postlaufzeiten beachten, der Anmeldestopptag ist ein Sonntag.



Der Technical Record Date für die Eintragung im Aktienregister entspricht dem Stand nach der letzten Umschreibung am Sonntag, den 29. März 2026.



Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und gleichgestellte Personen dürfen das Stimmrecht nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben (§ 135 AktG).