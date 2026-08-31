Gesellschaftliches Engagement

Die Digitalisierung bestimmt mehr und mehr den Alltag der Menschen und das gesellschaftliche Leben. Als Telekommunikationsunternehmen sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, diesen Wandel verantwortlich zu begleiten. Wir wollen dazu beitragen, allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Informations- und Wissensgesellschaft zu ermöglichen. Dazu stellen wir nicht nur die notwendige Netzinfrastruktur und entsprechende Produkte bereit, auch mit unserem Corporate-Citizenship-Programm setzen wir uns auf vielfältige Weise für die Gesellschaft ein. Einen Schwerpunkt legen wir dabei auf Projekte zur Förderung der digitalen Bildung. Denn hier können wir unser Fachwissen besonders gut einbringen, wie zum Beispiel bei unserer Unternehmensinitiative „Teachtoday“.

Unsere Projekte zum gesellschaftlichen Engagement koordinieren wir länderübergreifend, tauschen Erfahrungen und Best Practices aus. Auch mit Sach- oder Geldspenden fördern wir im Rahmen unseres „Corporate-Giving“-Programms Sozial- und Umweltprojekte und die Katastrophenhilfe.

Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich. Dieses Engagement unterstützen wir ebenfalls auf vielfältige Weise.

Verantwortungsvolles Handeln bedeutet für uns auch, sich verbindliche Ziele zu setzen. Unseren Erfolg messen wir mithilfe von Kennzahlen , beispielsweise zur Medienkompetenz.

Langfristige Partnerschaften: Telekom unterstützt Beratungshotlines

Es ist uns wichtig, dass unsere Hilfe auch ankommt. Viele Projekte haben wir daher aus unserer Kernkompetenz – der digitalen Kommunikation – abgeleitet. Ein „Klassiker“ ist unser bereits seit 25 Jahren bestehendes Engagement für die „Nummer gegen Kummer“, das größte kostenfreie telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern in Deutschland.