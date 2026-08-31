Gesellschaftliches Engagement
Die Telekom versteht sich als Teil der Gesellschaft und übernimmt auch Verantwortung für gesellschaftliche Belange.
Die Telekom versteht sich als Teil der Gesellschaft und übernimmt auch Verantwortung für gesellschaftliche Belange.
Die Digitalisierung bestimmt mehr und mehr den Alltag der Menschen und das gesellschaftliche Leben. Als Telekommunikationsunternehmen sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, diesen Wandel verantwortlich zu begleiten. Wir wollen dazu beitragen, allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Informations- und Wissensgesellschaft zu ermöglichen. Dazu stellen wir nicht nur die notwendige Netzinfrastruktur und entsprechende Produkte bereit, auch mit unserem Corporate-Citizenship-Programm setzen wir uns auf vielfältige Weise für die Gesellschaft ein. Einen Schwerpunkt legen wir dabei auf Projekte zur Förderung der digitalen Bildung. Denn hier können wir unser Fachwissen besonders gut einbringen, wie zum Beispiel bei unserer Unternehmensinitiative „Teachtoday“.
Unsere Projekte zum gesellschaftlichen Engagement koordinieren wir länderübergreifend, tauschen Erfahrungen und Best Practices aus. Auch mit Sach- oder Geldspenden fördern wir im Rahmen unseres „Corporate-Giving“-Programms Sozial- und Umweltprojekte und die Katastrophenhilfe.
Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich. Dieses Engagement unterstützen wir ebenfalls auf vielfältige Weise.
Verantwortungsvolles Handeln bedeutet für uns auch, sich verbindliche Ziele zu setzen. Unseren Erfolg messen wir mithilfe von Kennzahlen , beispielsweise zur Medienkompetenz.
Es ist uns wichtig, dass unsere Hilfe auch ankommt. Viele Projekte haben wir daher aus unserer Kernkompetenz – der digitalen Kommunikation – abgeleitet. Ein „Klassiker“ ist unser bereits seit 25 Jahren bestehendes Engagement für die „Nummer gegen Kummer“, das größte kostenfreie telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern in Deutschland.
Eine wichtige Säule unseres Engagements sind langfristige Kooperationen mit Partnern.
Als zentraler Ansprechpartner für IT-Sicherheit und Datenschutz bietet Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) Angebote für Verbraucher und kleinere Unternehmen. Die Deutsche Telekom engagiert sich als Mitglied des Vereins mit weiteren Unternehmen und Verbänden u. a. bei folgenden Projekten: Aktionsbund Digitale Sicherheit und Digital-Kompass.
Seit 1997 stellt die Telekom für Anrufer und Organisatoren bei der Telefonseelsorge die beiden Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 aus Mobil- und Festnetz kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich engagieren sich Mitarbeiter ehrenamtlich.
Seit mehr als 30 Jahren wird die Arbeit des Vereins "Nummer gegen Kummer" unterstützt, sowohl finanziell als auch mit technischem Know-how. Die Telekom übernimmt sämtliche Verbindungskosten sowie die technische Umsetzung des Routings und der Anonymisierung der Anrufe bzw. Internetanfragen.
Im Rahmen unserer Initiative gegen Hass im Netz, die 2020 gestartet ist, engagieren wir uns mit vielfältigen Partner für einen konstruktiven Dialog in der digitalen Welt. Hier geht es zu einer Übersicht.
Die Deutsche Telekom unterstützt die DKMS seit 25 Jahren. Regelmäßig finden gemeinsame Aktivitäten im Rahmen von "engagement@telekom" sowie "Verantwortung gewinnt" statt - sowohl in Form von tatkräftiger Hilfe bei Social Days als auch kompetenzbasiert.
Die Deutsche Telekom unterstützt die Lebenshilfe seit 2010. Regelmäßig finden gemeinsame Aktivitäten im Rahmen von "engagement@telekom" sowie "Verantwortung gewinnt" statt - sowohl in Form von tatkräftiger Hilfe bei Social Days als auch kompetenzbasiert.
Seit 2003 unterstützt die Deutsche Telekom die Aktion Deutschland Hilft in Form von finanzieller Soforthilfe, beim Wiederaufbau nach Katastrophen sowie in der Prävention.
Gemeinsam mit der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) fördert die Deutsche Telekom die Medienkompetenz älterer Menschen und engagiert sich bei diversen BAGSO-Projekten. So unterstützt sie als Beiratsmitglied den "Digital-Kompass", eine Plattform für alle, die Ältere im und ins Netz begleiten und fördert den Goldenen Internetpreis. Zudem wirkt die Telekom auf vielfältigen Veranstaltung wie dem Deutschen Seniorentag und dem BAGSO-Wirtschaftsdialog mit.