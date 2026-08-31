Telekom und DKMS

Im Kampf gegen Blutkrebs ist die Deutsche Telekom bereits seit über 30 Jahren verlässlicher Partner der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, weltweit so vielen Blutkrebspatient*innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben.

Freiwilliges Engagement für die DKMS

Bis heute haben sich mehr als 18.000 Telekom-Mitarbeitende typisieren lassen und wurden in die weltumspannende Knochenmarkspenderdatei aufgenommen. So können sie im Notfall mit einer Spende von Stammzellen Leben retten. Die Kosten für die Typisierung übernimmt die Telekom für ihre Mitarbeitende und bietet die notwendigen Typisierungsaktionen auch in regelmäßigen Abständen an den Arbeitsstandorten an. Mit der Ausrichtung von Spenden- und Typisierungsaktionen an ihren Standorten unterstützten viele Mitarbeitende, von Auszubildenden bis zu Führungskräften, die Arbeit der DKMS auf freiwilliger Basis.

Für viele Blutkrebspatient*innen ist die Stammzell- bzw. Knochenmarkspende die einzige Überlebenschance. Für eine erfolgreiche Transplantation müssen jedoch zunächst die Gewebemerkmale von Spender*in und Patient*in nahezu vollständig übereinstimmen. Nach Erfahrungen der DKMS kommt es bei etwa einer von hundert registrierten, potenziellen Stammzellspender*innen zu einer Stammzellspende. Ohne eine grundlegende Typisierung ist aber eine mögliche Übereinstimmung der Gewebemerkmale von Spender*innen und Empfänger*innen aber gar nicht feststellbar. Und so ist es stets ein erklärtes Ziel der DKMS, Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie wertvoll eine Typisierung für das Leben anderer sein kann, wenn irgendwann eine passende Knochenmarkspende benötigt wird.

Entsprechend engagiert sich die Deutsche Telekom mit der klaren Intention, auch die eigenen Beschäftigten auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und die DKMS als langfristiger und verlässlicher Partner zu unterstützen.

Starke Partnerschaft

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei wurde 1991 gegründet und ist mit aktuell über 12 Millionen registrierten Spender*innen (Stand Dezember 2023) die weltweit größte Stammzellspenderdatei. Bis heute hat die Organisation mehr als 110.000 Stammzellspenden vermittelt, darunter über 200 durch Telekom-Mitarbeitende. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Schon 1994 fand die erste Betriebstypisierung bei der Telekom statt. 2024 feiert die Telekom das 30-jährige Jubiläum der Kooperation mit der DKMS.

