Datenschutz und Sicherheit

Im Schnitt versuchen Dritte bis zu 40.000 mal pro Minute Zugang zu unseren Systemen zu bekommen. Hier erfahren Sie, wie wir uns aufstellen, um Daten, Kundinnen und Kunden sowie unsere Infrastruktur zu schützen.
Dem guten Ruf gerecht werden
Gerade in Bezug auf Sicherheit hält man national, wie auch international große Stücke auf den Konzern Deutsche Telekom. Warum das so ist, zeigen wir hier.
Aus Datenschutz-Gründen transparent
Das muss kein Widerspruch sein, sondern ist eine Frage der Einstellung. Wir legen dar, wie weit unser Engagement geht.
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