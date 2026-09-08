Smarter Workflow im Tiefbau: Dieses Foto sortiert sich von selbst

cec Ingenieure GmbH hat gemeinsam mit der Deutschen Telekom die Dokumentation von Bild- und Projektdaten automatisiert. Auf Basis von n8n und KI lassen sich Baustellen-Fotos schneller und konsistenter den jeweiligen Tiefbauprojekten zuordnen. Das Unternehmen aus Feldkirchen bei München ist auf Planungs- und Vermessungsleistungen für den Ausbau von Telekommunikations- und Energienetzen spezialisiert. Die automatisierte Zuordnung schafft eine belastbare Grundlage für Dokumentation, Nachweisführung und Abrechnung.

Bei Tiefbau-Projekten entstehen große Mengen an Baustellenfotos. Sie mussten bislang weitgehend manuell ausgewertet, klassifiziert und einzelnen Bauaufträgen zugeordnet werden. Gemeinsam mit cec Ingenieure GmbH entwickelte die Telekom MMS eine durchgängige KI-gestützte Automatisierung auf Basis von n8n. Das Startup aus Berlin ist Spezialist für die Digitalisierung von sich wiederholenden Arbeitsabläufen. Je nach Anwendungsfall lassen sich verschiedene Apps, Schnittstellen und Dienste auf einer grafischen Oberfläche miteinander kombinieren.

Vom Baustellenfoto zur strukturierten Projektdokumentation

Im automatisierten Prozess analysiert eine KI die auf der Baustelle aufgenommenen Fotos, erkennt Bauphasen, Trassen und Bauteile und ergänzt sie mit Informationen wie Standort, Aufnahmezeitpunkt oder Projektzuordnung. So können Bilder per GPS automatisch Gebäuden oder Bauabschnitten zugeordnet werden. Ein speziell über Azure Custom Vision trainiertes KI-Modell erkennt typische Objekte und Arbeitsschritte im Tiefbau – etwa Haupttrassen, Hausanschlüsse oder spezifische Bauteile – und ordnet die Fotos automatisch der passenden Kategorie und Projekten zu. Zusätzlich werden die Dateien für eine effiziente Speicherung optimiert. Die Verarbeitung ist in die bestehende Microsoft-Umgebung mit SharePoint und Power BI integriert. Statt Fotos manuell in Ordnern abzulegen, werden sie über Metadaten strukturiert, filterbar und auswertbar gemacht.

Als zertifizierter Partner unterstützt die Telekom insbesondere Mittelständler bei Erwerb von Lizenzen, Einführung und Betrieb von n8n-basierten Automatisierungen und Prozess-Workflows.

