n8n mit der Telekom – die Überholspur zum KI-Agenten

Die Deutsche Telekom erweitert ihre Partnerschaft mit dem Startup n8n. Es ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas im Bereich KI und Agenten-Orchestrierung. Als zertifizierter Partner bietet der Konzern nun insbesondere Mittelständlern den Erwerb von n8n-Lizenzen samt umfassender Serviceleistungen für KI-Agenten. Wer für eine schnelle Implementierung Unterstützung sucht, ohne eigene technische Entwicklungsressourcen bereitstellen zu müssen, bekommt das Komplettpaket jetzt von der Telekom.

„Mit n8n verschaffen wir Unternehmen einen Vorsprung auf dem Weg in eine KI-gestützte Zukunft. KI-Agenten spielen eine immer zentralere Rolle dabei, wie Unternehmen ihren Wettbewerbsvorteil sichern. Mit unserem vollumfänglichen Angebot ermöglichen wir den Weg zu ihrer Einführung einfacher denn je“, sagte Ralf Pechmann, verantwortlich für Digital Experience & IT bei Deutsche Telekom Geschäftskunden.

Benutzerfreundliche und kontrollierbare Workflows

Viele Automatisierungsplattformen unterscheiden zwischen vollständiger KI-Autonomie oder einer starren regelbasierten Logik. n8n positioniert sich zwischen diesen beiden Extremen. Teams mit und ohne technische Vorkenntnisse können Workflows über eine leicht verständliche grafische Benutzeroberfläche erstellen und anpassen. Dabei behalten Entwickler die Möglichkeit, Workflows mit benutzerdefiniertem Code zu erweitern. Mit n8n gestalten Unternehmenskunden jede Automatisierung transparent und überprüfbar.

„Die Deutsche Telekom ist für uns ein echter Partner“, sagt Jan Oberhauser, Gründer und CEO von n8n. „Wir sind beide der Meinung, dass mittelständische Unternehmen denselben Zugang zu KI-Automatisierung verdienen wie Großunternehmen, und gemeinsam wollen wir genau das erreichen.“

Transparente und sichere KI-Agenten für moderne Unternehmensprozesse

KI-Agenten sind Softwareprogramme, die für ein bestimmtes Ziel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Aufgaben eigenständig planen, Maßnahmen ergreifen und Entscheidungen treffen, ohne ständige menschliche Anleitung. Während ein Chatbot auf Eingaben reagiert, arbeitet ein Agent automatisch und systemübergreifend: Er verarbeitet Rechnungen, kennzeichnet Unregelmäßigkeiten, aktualisiert Datensätze und benachrichtigt zuständige Personen – ohne jeweils auf eine Anweisung dazu warten zu müssen. Die KI arbeitet dabei immer nach klar definierten Regeln. Ihr Vorgehen ist transparent für Entwickler ebenso wie für Verantwortliche ohne tiefe Programmier-Kenntnisse. Bei kritischen Themen wirkt sie ausschließlich unterstützend und vorbereitend und ein Mensch trifft dann eine informierte Entscheidung. So senken KI-Agenten durch Automatisierung Kosten, bringen Wettbewerbsvorteile und unterstützen eine bessere Entscheidungsqualität. Vorgaben zu Datenschutz und Governance und ein kontrollierter Betrieb lassen sich einhalten.

Maßgeschneiderte KI-Agenten für jeden geschäftlichen Bedarf

Mit n8n erleichtert die Telekom Unternehmen den einfachen und kostengünstigen Einstieg in KI-gestützte Automatisierung. So kann in der Logistik ein Verbund von KI-Agenten, ein sogenanntes Multi-Agenten-System, über eine Web-App eine automatisierte Dokumentenverarbeitung für Lieferscheine bereitstellen. Die Agenten prüfen die Inhalte im Hintergrund gegen Daten aus angeschlossenen Dritt-Systemen und versenden anschließend gezielte Benachrichtigungen. Für die Rechnungsverarbeitung kann ein Agent Anhänge in einem Microsoft 365-E-Mail-Postfach auslesen, klassifizieren, auswerten, auf Vorgaben und Gesetze prüfen und die Ergebnisse strukturiert an ein Drittsystem weitergeben. Ein Marketing-KI-Agent kann auf Grundlage von Daten aus aggregierten Excel-Tabellen, Webseiten, externen Systemen und Schnittstellen dabei unterstützen, Marketingkampagnen datenbasiert zu optimieren.

Zusätzliche Services der Telekom umfassen Anwenderschulungen bis zur einsatzfertigen KI-Agenten-Lösung. Auf Wunsch sorgt die Telekom für eine reibungslose Einbindung in bestehende Unternehmensprozesse und einsatzbereite Schnittstellen und Workflows.

Eine Partnerschaft, die Innovation und Wachstum fördert

In zahlreichen Branchen setzen führende Unternehmen zunehmend KI-Agenten ein. Laut der IBM-Studie AI Projects to Profits halten 70 Prozent der Führungskräfte agentenbasierte KI für entscheidend für die Zukunft ihres Unternehmens. Von den Unternehmen, die KI breit einsetzen, führen über die Hälfte ihres Umsatzwachstums auf KI zurück. Der Anteil der Firmen, die KI nur adhoc einsetzen, ist dabei von 19 auf 6 Prozent stark gesunken.

Die Ankündigung baut auf der im September 2025 erstmals bekannt gegebenen Partnerschaft auf und spiegelt das wachsende Vertrauen wider, das beide Unternehmen zueinander haben. Der Investmentarm der Deutschen Telekom, T.Capital, beteiligte sich im vergangenen Oktober an der Serie-C-Finanzierungsrunde von n8n – einer Runde, die das Berliner Unternehmen mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertete. Aktuell ist n8n die wertvollste deutsche KI-Firma mit einer Bewertung von 5,2 Milliarden US Dollar.

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