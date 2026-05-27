Mehr Glasfaser für den Nordosten: Telekom kooperiert mit e.discom und WEMACOM

Die Telekom ist der verlässliche Partner für den Glasfaserausbau in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Jetzt kooperiert die Telekom in beiden Bundesländern mit den Glasfasernetzbetreibern WEMACOM, einer Tochter der WEMAG AG, und der e.discom Telekommunikation GmbH. Von den neuen Partnerschaften profitieren rund 220.000 Haushalte und Unternehmensstandorte in rund 400 Kommunen. In den vorwiegend ländlich geprägten Gebieten betreiben e.discom und WEMACOM die Glasfasernetze. Diese wurden meist staatlich gefördert ausgebaut. Nun können Kundinnen und Kunden auch Glasfaser-Tarife der Telekom über diese Breitbandinfrastruktur buchen. Für die Kunden ist das ein großer Vorteil, weil sie zu den bestehenden Partnern nun einen zusätzlichen Anbieter für ihren Internetanschluss zuhause bekommen. Deutschlandweit kooperiert die Telekom im Glasfaser-Ausbau mit mehr als 50 Unternehmen.

Die Kooperation der Telekom mit den beiden Glasfasernetzbetreibern wurde auf der Digitalmesse NØRD in Rostock bekanntgegeben. Anwesend waren dabei Christian Pegel, Minister für Inneres und Bau in Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Murche, technischer Vorstand der WEMAG-Gruppe, sowie Gerhard Roth und Detlef Katzschmann, beide Geschäftsführern der e.discom Telekommunikation GmbH. Seitens der Telekom waren Rodrigo Diehl, Chef der Telekom Deutschland, und Thilo Höllen, Leiter Breitbandkooperationen, vor Ort.

Open-Access für mehr Glasfaser

Die Telekom hat mit ihren neuen Partnern WEMACOM und e.discom jeweils langfristige Kooperationsverträge für Open-Access auf den Glasfasernetzen des Bundesförderprogramm abgeschlossen. Im Ausbaugebiet der e.discom können rund 80.000 Haushalte und Unternehmensstandorte bereits ab sofort Glasfaser-Tarife der Telekom buchen. Im Netzgebiet der WEMACOM mit rund 140.000 verfügbaren Anschlüssen können Anwohner voraussichtlich Ende 2026 Telekom-Glasfaser-Tarife buchen. Die Telekom bietet somit, zusammen mit ihren neuen und bereits bestehenden Kooperationspartnern, insgesamt über eine Million Haushalten und Unternehmensstandorten in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg Zugang zum Glasfaser-Netz.

„Kooperationen im Glasfaserausbau sind ein wichtiger Baustein für ein modernes und leistungsfähiges digitales Infrastrukturangebot in Mecklenburg-Vorpommerns Unternehmen und Haushalten. Wo Unternehmen, Kommunen und Infrastruktur gemeinsam Verantwortung übernehmen und ihre Kompetenzen bündeln, können die gefördert ausgebauten Glasfasernetze effizient genutzt und durch die verschiedenen Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen angeboten werden. Die heutige Kooperationsvereinbarung ist daher ein wichtiges Signal für den gemeinsamen Weg beim Ausbau leistungsfähiger Glasfasernetze und für die digitale Zukunft unseres Landes“, sagt Christian Pegel, Minister für Inneres und Bau in Mecklenburg-Vorpommern.

„Mit dem Glasfaserausbau hat die WEMACOM in den vergangenen Jahren die digitale Grundlage für viele Regionen geschaffen, insbesondere im ländlichen Raum. Dieser Ausbau stellt einen wichtigen Baustein in der digitalen Daseinsvorsorge dar. Dass mit der Telekom ein weiterer Anbieter neben der WEMAG auf das Netz der WEMACOM Breitband GmbH kommt, zeigt: Die entstandene Glasfaser-Infrastruktur ist leistungsfähig und zukunftssicher. Open Access bedeutet für uns, Investitionen und Förderungen langfristig abzusichern und den Menschen vor Ort mehr Wahlfreiheit zu geben“, sagt Thomas Murche, technischer Vorstand der WEMAG-Unternehmensgruppe.

„Wir freuen uns, mit der Telekom einen weiteren starken Partner auf unserem Netz in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern begrüßen zu können. Open Access ist uns in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Anliegen – es ist effizient, es ist ökologisch wie ökonomisch sinnvoll und es entlastet Kommunen auf lange Zeit von zusätzlichen Baustellen und Kosten. Nicht zuletzt bietet die Vielfalt des Angebots auf unserem hochmodernen Netz Wahlfreiheit und sorgt für Transparenz bei den Nutzern“, sagen Gerhard Roth und Detlef Katzschmann, Geschäftsführer e.discom.

„Die Telekom steht für langfristige Kooperationen. Jeden dritten Glasfaseranschluss bauen wir mit Partnern. Gemeinsam mit e.discom und WEMACOM bringen wir jetzt noch mehr Glasfaser-Anschlüsse nach Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Davon profitieren eine Million Haushalte und Unternehmensstandorte in beiden Bundesländern, die Zugang zu besonders schneller und stabiler Konnektivität erhalten. Glasfaser ist das Fundament für die digitale Zukunft Deutschlands und überzeugt immer mehr Menschen“, sagt Rodrigo Diehl, Chef der Telekom Deutschland.

Vorteile von Glasfaser

Mit dem Glasfaseranschluss ist das heimische WLAN so stabil, dass mehrere Personen gleichzeitig digital lernen und arbeiten, surfen, streamen und spielen können. Schon heute hat jeder Haushalt durchschnittlich mehr als zehn internetfähige Geräte – Tendenz steigend. Auch Unternehmen und Selbstständige können damit auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren.

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

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Fazit : Glasfaser ist die beste und zukunftssicherste Technologie für die kommenden Jahrzehnte. Unabhängige Studien belegen, dass Glasfaser-Kunden am zufriedensten mit ihrem Internetanschluss sind. Einen Telekom Glasfaseranschluss kann gebucht werden unter www.telekom.de/glasfaser .

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