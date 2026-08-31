Stakeholder Management

Für uns ist es von zentraler Bedeutung, auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit auch unsere Anspruchsgruppen (Stakeholder) aktiv einzubinden. Das gilt für Kunden und Mitarbeiter, ebenso wie für Partner aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Industrie. Denn: Der Dialog mit ihnen hilft uns, Trends frühzeitig zu erkennen. Der Austausch festigt zudem bestehende Allianzen und eröffnet neue Partnerschaften.

Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere Nachhaltigkeitsziele nur gemeinsam mit ihnen erreichen lassen. Für ihre Anliegen sind wir stets offen. Wir stellen uns ihrer Kritik und greifen zugleich ihre Wünsche und Anregungen auf, um unsere Managementprozesse daran auszurichten. Dafür engagieren wir uns auch in einer Reihe von nationalen und internationalen Verbänden und Kooperationen.

Wirtschaftsverbände sind der Eckpfeiler der Öffentlichkeitsarbeit des Konzerns Deutsche Telekom. Entsprechend bilden die gesamten Mitgliedsbeiträge (für Verbände, Branchenverbände, Initiativen oder andere Gruppen) den Hauptbestandteil der Beiträge des Konzerns Deutsche Telekom in diesem Bereich. Wir leisten keine Beiträge, gewähren keine Vergünstigungen oder Zuwendungen jeglicher Art, weder direkt noch indirekt, an politische Parteien, politische Bewegungen oder Gewerkschaften sowie deren Vertreter oder Kandidaten, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben. So sehen beispielsweise die verbindlichen internen "Grundsätze für Spenden im politischen Bereich" vor, dass Spenden des Konzerns an politische Parteien verboten sind: Die Deutsche Telekom darf keine Geld- oder Sachleistungen an Parteien oder Abgeordnete gewähren.

Nachhaltigkeitsbericht liefert transparente Informationen

Unser jährlicher Nachhaltigkeitsbericht ist ein positives Beispiel für transparente Stakeholder-Kommunikation. Er liefert ausführliche Information über unsere Aktivitäten, Fortschritte und Ergebnisse in gesellschaftlich relevanten Bereichen. Über die Kommentarfunktion bieten wir unseren Leser*innen ein direkte Feedback- und Dialogmöglichkeit zu den Inhalten.