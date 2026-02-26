Unseren Privatkunden bieten wir Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und internetbasiertes Fernsehen sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) für Groß- und Geschäftskunden. Dabei richten wir uns international aus und sind in über 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2025 haben wir mit weltweit rund 200 Tausend Mitarbeitenden (Stand: 31. Dezember 2025) einen Umsatz von 119,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Unser Auslandsanteil am Konzernumsatz liegt bei 78,0 Prozent.

Im Mobilfunk-Geschäft bieten wir Privat- und Geschäftskunden mobile Sprach- und Datendienste an. Hinzu kommt der Verkauf von Mobilfunk-Geräten und anderer Hardware. Wir vertreiben Mobilfunk-Dienste auch an Wiederverkäufer sowie an Gesellschaften, die Netzleistungen einkaufen und an Dritte vermarkten (Mobile Virtual Network Operator).

Unsere Ambition ist es, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu werden. Daher treiben wir die verantwortungsvolle Digitalisierung unseres Unternehmens voran und nutzen das Potenzial unserer Daten und von KI. Sowohl für interne Prozesse, um Qualität und Effizienz weiter zu steigern, als auch für konkrete Angebote an unsere Kunden. Als globales Unternehmen mit hoher Präsenz in Europa und den USA sind wir dafür gut positioniert. Der Be- und Vertrieb von konvergenten Netzen bleibt dabei unser Kerngeschäft.

Als Bestandteil der Konzernstrategie ist Nachhaltigkeit systematisch und organisatorisch in unserem Geschäftsmodell sowie unserer Unternehmenskultur verankert.

Quelle aller Zahlen: Geschäftsbericht 2025

