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Führender digitaler Telekommunikations-Anbieter

2 Minute Lesezeit Leichte Sprache

Die Deutsche Telekom gehört mit über 273 Millionen Mobilfunk-Kunden, über 24 Millionen Festnetz-Anschlüssen und über 22 Millionen Breitband-Kunden zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit. 

Unseren Privatkunden bieten wir Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und internetbasiertes Fernsehen sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) für Groß- und Geschäftskunden. Dabei richten wir uns international aus und sind in über 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2025 haben wir mit weltweit rund 200 Tausend Mitarbeitenden (Stand: 31. Dezember 2025) einen Umsatz von 119,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Unser Auslandsanteil am Konzernumsatz liegt bei 78,0 Prozent.

Im Mobilfunk-Geschäft bieten wir Privat- und Geschäftskunden mobile Sprach- und Datendienste an. Hinzu kommt der Verkauf von Mobilfunk-Geräten und anderer Hardware. Wir vertreiben Mobilfunk-Dienste auch an Wiederverkäufer sowie an Gesellschaften, die Netzleistungen einkaufen und an Dritte vermarkten (Mobile Virtual Network Operator). 

Unsere Ambition ist es, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu werden. Daher treiben wir die verantwortungsvolle Digitalisierung unseres Unternehmens voran und nutzen das Potenzial unserer Daten und von KI. Sowohl für interne Prozesse, um Qualität und Effizienz weiter zu steigern, als auch für konkrete Angebote an unsere Kunden. Als globales Unternehmen mit hoher Präsenz in Europa und den USA sind wir dafür gut positioniert. Der Be- und Vertrieb von konvergenten Netzen bleibt dabei unser Kerngeschäft.

Als Bestandteil der Konzernstrategie ist Nachhaltigkeit systematisch und organisatorisch in unserem Geschäftsmodell sowie unserer Unternehmenskultur verankert. 

Quelle aller Zahlen: Geschäftsbericht 2025

ThemaInformationen
Konzernsitz Zentrale:Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Amtsgericht Bonn HRB 6794
Vorstandsvorsitzender:Timotheus Höttges
Vorstandsmitglieder:

Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied T-Systems
Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht, Arbeitsdirektorin
Rodrigo Diehl, Vorstandsmitglied Deutschland
Christian P. Illek, Vorstandsmitglied Finanzen
Thorsten Langheim, Vorstandsmitglied USA und Konzernentwicklung
Dominique Leroy, Vorstandsmitglied Europa

Finden Sie hier die Lebensläufe der Vorstände

Aufsichtsrat:Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG hat insgesamt 20 Mitglieder. Je zehn von ihnen vertreten die Arbeitnehmerseite bzw. die Anteilseigner.
Aufsichtsratsvorsitzender:Dr. Frank Appel
T-Aktie:Anzahl der Aktien: 4.905.190.213 zum 31.12.2025
ISIN: DE0005557508 Wertpapier-Kennnummer
(WKN): 555750
Börsenplätze:Deutschland (alle Börsen) und OTCQX (USA)
Umsatz:119,1 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2025)
Beschäftigte:Weltweit rund 200.000 Beschäftigte (Stand: 31.12.2025) 

Hier finden Sie Informationen zu unseren Mitarbeitendenund zum ThemaDiversity
Internationalisierung:Die Deutsche Telekom istweltweitin mehr als 50 Ländern vertreten.

Aktionärsstruktur nach Investoren

Streubesitz nach Regionen

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© Schmuckbild, Migration
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