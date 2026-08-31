Geschlecht beschreibt die Geschlechtsidentität einer Person. Sie geht über die binären Kategorien von Mann und Frau hinaus und schließt nicht-binäre, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und agender Menschen ein.
Um unseren trans*, inter*, nicht-binären und agender Mitarbeitenden eine Austauschmöglichkeit zu bieten, wurde die „TINA*-Gruppe“ ins Leben gerufen. Darüber hinaus gibt es weitere Mitarbeitenden-Communities, die sich für die Förderung und Unterstützung von Frauen sowie für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzen. Darunter „Telekom Women@Work“ und das „Väternetzwerk“.