"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Diversity

Wo unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten, entstehen die besten Ergebnisse. Vielfalt gehört zu unserer Unternehmenskultur.

Diversität, Inklusion und ein fairer Umgang miteinander sind zentrale Bestandteile unserer Unternehmenskultur und wichtige Voraussetzungen für unseren langfristigen Erfolg.

Wir verstehen Diversität als das Zusammenspiel unterschiedlicher Altersgruppen, Nationalitäten, Geschlechter, Fähigkeiten, Religionen, sexueller Orientierungen, geschlechtlicher Identitäten und sozialer Hintergründe. Alle Mitarbeitenden und Bewerbenden sollen faire Zugangs- und Entwicklungschancen erhalten – frei von Diskriminierung.

Unser Ziel ist eine Kultur der Zugehörigkeit, in der Barrieren abgebaut werden und alle ihr Potenzial entfalten können. Davon profitieren wir als globaler Dienstleister und Arbeitgeber.

Leichte Sprache

Hier finden Sie Informationen über uns in Leichter Sprache. Leichte Sprache ist eine besonders einfache Form der deutschen Sprache. Sie soll Informationen für möglichst viele Menschen gut verständlich machen.

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