Diversität, Inklusion und ein fairer Umgang miteinander sind zentrale Bestandteile unserer Unternehmenskultur und wichtige Voraussetzungen für unseren langfristigen Erfolg.

Wir verstehen Diversität als das Zusammenspiel unterschiedlicher Altersgruppen, Nationalitäten, Geschlechter, Fähigkeiten, Religionen, sexueller Orientierungen, geschlechtlicher Identitäten und sozialer Hintergründe. Alle Mitarbeitenden und Bewerbenden sollen faire Zugangs- und Entwicklungschancen erhalten – frei von Diskriminierung.

Unser Ziel ist eine Kultur der Zugehörigkeit, in der Barrieren abgebaut werden und alle ihr Potenzial entfalten können. Davon profitieren wir als globaler Dienstleister und Arbeitgeber.

