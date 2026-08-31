Unser Ziel ist die diskriminierungsfreie Einbindung aller. Wir wollen Barrieren überwinden und Chancengerechtigkeit schaffen. Daher haben wir das erste unternehmensweite, vollständig barrierefreie Diversity eLearning eingeführt. Auf diese Weise wollen wir ein gemeinsames Verständnis von Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Teilhabe innerhalb der Telekom fördern.



Mitgestaltet mit und für unsere Mitarbeitenden

Einer der interessantesten Aspekte unseres Diversity eLearnings ist die Tatsache, dass es in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden entwickelt wurde. Die Erfahrungen und Perspektiven unserer globalen Teams hinsichtlich Alter, Geschlechtsidentität und -ausdruck, sozialer und ethnischer Herkunft, Nationalität, sozialer Stellung, gesundheitlichen Bedingungen, Religion und Weltanschauung, sexueller Identität und Orientierung haben dazu beigetragen, dass unser eLearning auf realen Geschichten basiert.



Zugänglich für Alle mit interaktiven Modulen

Alle Mitarbeitenden sollen einbezogen werden, daher wurde das Diversity eLearning so konzipiert, dass es barrierefrei und somit für alle Mitarbeitenden zugänglich ist. Es wird in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen. Mit der Einführung wird das eLearning zunächst in Englisch, Deutsch, Ungarisch, Griechisch und Tschechisch veröffentlicht und künftig Schritt für Schritt in weitere Sprachen übersetzt werden. Vorbei sind die Zeiten des passiven Lernens. Das eLearning ist dynamisch und interaktiv und nutzt multimediale Elemente, Quizfragen und Tools zur Selbstreflexion.



Positive Auswirkungen auf den Geschäftserfolg

Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Teilhabe sind Werte, die für unseren Unternehmenserfolg unerlässlich sind. Bei unserem eLearning geht es nicht nur um die Einhaltung von Compliance-Standards, sondern auch um die Anerkennung der positiven Auswirkungen, die ein vielfältiges und inklusives Arbeitsumfeld auf unseren Geschäftserfolg hat. Vielfältige Teams können Innovation vorantreiben, die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Eintritt in neue Märkte erhöhen und zum Gesamterfolg eines Unternehmens beitragen. Mit unserem eLearning investieren wir in den zukünftigen Erfolg der Telekom und damit in unser Ziel, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu werden!



Unterstützt durch unser Management

Unser Management setzt sich für Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Teilhabe ein. Eine inklusive Kultur ist nicht nur das Richtige, sondern auch eine strategische Notwendigkeit für unser weiteres Wachstum und unseren Erfolg. Dieses Engagement wird durch unsere Leadership Anchors weiter gefestigt, die die Bedeutung von vielfältigen Teams und Partnerschaften betonen.