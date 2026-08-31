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Der Telekom Podcast zu Netzausbau, Konzernstrategie und Zukunftsthemen.
Wie können wir unser volles Potential ausschöpfen? Darüber sprechen Oliver Herrmann und Kay Schrader mit inspirierenden Gästen.
Für alle, die mehr über den digitalen Fortschritt in der IT Branche erfahren wollen.
Der Basketball-Podcast von MagentaSport mit Bast Ulrich, Per Günther und Benni Zander.
Der KI-Podcast halt euch auf dem Laufenden. Über das, was wichtig ist in der Welt von KI. Draußen - und bei der Telekom.
Auf digitaler Spurensuche - der Podcast mit wahren Fallen von Cyber-Kriminalität und Cyber-Sicherheit.
Wir öffnen die Tür in die Chefetage der Deutschen Telekom und geben Einblick was die verschiedenen Persönlichkeiten bewegt und inspiriert.