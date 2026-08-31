Unser Ansatz - Verantwortung leben
Wir übernehmen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.
Wir übernehmen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft.
Unser Kerngeschäft ist es, Menschen miteinander zu verbinden. Unsere Konzernstrategie ist klar darauf ausgerichtet, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu sein.
Dazu gehört, dass wir auch mit unseren Nachhaltigkeitsambitionen führend sein wollen: das ist Anspruch und Anforderung an jeden unserer Mitarbeitenden. Unsere technologische Expertise und Innovationskraft verbinden wir mit einem starken Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. „Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen“, nach diesem Grundsatz richten wir unsere Handlungen aus. Wir glauben daran, dass jede Verbindung, die wir schaffen, eine Chance für nachhaltige Entwicklung bietet und integrieren ökologische und gesellschaftliche Verantwortung in unsere Kernprozesse und jeden Aspekt unseres Geschäfts. Wir sind besonders, weil wir Verantwortung nicht als Pflicht, sondern als Chance begreifen und das seit 1995. Denn wir wollen die Welt positiv verändern und unseren Unternehmenserfolg nachhaltig sichern.
In unserem umfassenden Nachhaltigkeitsmanagement konzentrieren wir uns auf vier besondere Schwerpunkte, in denen wir mit vorbildlichem Handeln vorangehen möchten. Dazu zählen
Weitere wesentliche Themen im Rahmen einer guten Governance sind für uns unter anderem Datenschutz und Datensicherheit, ein überzeugendes Corporate Compliance- und Risiko-System, der Umgang mit den Grundprinzipien der Digitalen Verantwortung, das Einhalten von Menschenrechten und die Gestaltung nachhaltiger Lieferketten, Kapitalanlagen nach ökologischen und sozialen Kriterien, sowie transparente Kommunikation über unsere Aktivitäten im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.
Mit Hilfe unserer integrierten Corporate Governance Struktur, klaren Richtlinien und Policies sowie gehaltsrelevanten Nachhaltigkeitszielen stellen wir sicher, dass die zentrale Corporate Responsibility Strategie im gesamten Konzern umgesetzt wird. Risiken und Chancen, die sich aus unserer Geschäftstätigkeit ergeben, managen wir konsequent. Über Leistungsindikatoren (unsere Key Performance Indicators) kontrollieren wir unseren Fortschritt regelmäßig und kommunizieren diese transparent.