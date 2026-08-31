Unser Ansatz - Verantwortung leben

Unser Kerngeschäft ist es, Menschen miteinander zu verbinden. Unsere Konzernstrategie ist klar darauf ausgerichtet, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen zu sein.

Dazu gehört, dass wir auch mit unseren Nachhaltigkeitsambitionen führend sein wollen: das ist Anspruch und Anforderung an jeden unserer Mitarbeitenden. Unsere technologische Expertise und Innovationskraft verbinden wir mit einem starken Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung. „Verantwortung leben. Nachhaltigkeit ermöglichen“, nach diesem Grundsatz richten wir unsere Handlungen aus. Wir glauben daran, dass jede Verbindung, die wir schaffen, eine Chance für nachhaltige Entwicklung bietet und integrieren ökologische und gesellschaftliche Verantwortung in unsere Kernprozesse und jeden Aspekt unseres Geschäfts. Wir sind besonders, weil wir Verantwortung nicht als Pflicht, sondern als Chance begreifen und das seit 1995. Denn wir wollen die Welt positiv verändern und unseren Unternehmenserfolg nachhaltig sichern.