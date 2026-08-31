Aktionärsstruktur nach Investoren²
Alle Angaben wurden zum 30.06.2026 aktualisiert.
¹ Direktbeteiligung des Bundes; Gesamtstimmrechtsanteile siehe Stimmrechtsmitteilung vom 5.6.24 (PDF, 185 KB).
² Stimmrechtsanteilsmeldungen einzelner institutioneller Investoren
|
Aktionär
|zum 30.06.2026
|
zum 22.04.2026
|
zum 31.03.2026
|
zum 31.12.2025
|
zum 30.09.2025
|
zum 20.08.2025
|
zum 06.08.2025
|
zum 30.06.2025
|
zum 31.03.2025
|
zum 31.12.2024
|
zum 30.09.2024
|
zum 30.06.2024
|
zum
|
zum
|
zum
|
zum
|
zum
|
zum 31.03.2023
|
zum 31.12.2022
|
zum 30.09.2022
|
zum
|
zum
|
zum
|
zum 30.09.2021
|
zum 30.06.2021
|
zum 31.03.2021
|
zum 31.12.2020
|
zum 30.09.2020
|
zum
|zum 31.03.2020
|zum 31.12.2019
|zum 30.09.2019
|%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|
%
|
Anzahl Aktien
|%
|
Anzahl Aktien
|
Streubesitz³
|71,41
|3.463.397.938
|
71,41
|
3.463.397.938
|
71,74
|
3.518.810.094
|
71,74
|
3.518.810.094
|
71,74
|3.518.810.094
|
71,74
|
3.518.810.094
|
72,20
|
3.600.078.477
|
67,69
|
3.375.078.477
|
67,69
|
3.375.078.477
|
67,69
|
3.375.078.477
|
67,69
|3.375.078.477
|
67,69
|
3.375.078.477
|
67,69
|
3.375.078.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,03
|
3.242.678.477
|
65,0
|3.242.678.477
|
68,1
|
3.242.678.477
|
68,1
|
3.242.678.477
|
68,1
|
3.242.678.477
|
68,1
|
3.242.678.477
|
68,1
|
3.242.678.477
|68,1
|
3.242.678.477
|68,1
|3.242.678.477
|
68,1
|
3.242.678.477
|
Softbank³
|0
|0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|0,43
|
21.161.250
|
0,43
|
21.161.250
|
0,42
|
21.161.250
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
4,51
|
225.000.000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Bundesrepublik
|14,22
|689.601.413
|
14,22
|
689.601.413
|
14,06
|
689.601.413
|14,06
|689.601.413
|14,06
|
689.601.413
|
14,06
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
13,83
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
14,5
|
689.601.413
|
KfW
|14,37
|696.778.706
|
14,37
|
696.778.706
|
14,20
|
696.778.706
|14,20
|
696.778.706
|14,20
|
696.778.706
|
14,20
|
696.778.706
|
13,97
|
696.778.706
|
13,97
|
696.778.706
|
13,97
|
696.778.706
|
13,97
|
696.778.706
|
13,97
|
696.778.706
|
13,97
|
696.778.706
|
13,97
|
696.778.706
|
16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|16,63
|
829.178.706
|16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|
16,63
|
829.178.706
|
17.4
|
829.178.706
|
17,4
|
829.178.706
|
17,4
|
829.178.706
|
17,4
|
829.178.706
|
17,4
|
829.178.706
|
17,4
|
829.178.706
|
17,4
|
829.178.706
|
17,4
|
829.178.706
|
Gesamt
|100,00
|4.849.778.057
|
100,00
|
4.849.778.057⁴
|
100,00
|
4.905.190.213
|
100,00
|4.905.190.213
|
100,00
|
4.905.190.213
|
100,00
|
4.905.190.213
|
100,00
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.986.458.596
|
100,0
|
4.761.458.596
|
100,0
|
4.761.458.596
|
100,0
|
4.761.458.596
|
100,0
|
4.761.458.596
|
100,0
|
4.761.458.596
|100,0
|4.761.458.596
|100,0
|4.761.458.596
|
100,0
|
4.761.458.596
³ Softbank Anteile wurden zwischen dem 05.08.2025 und 31.12.2025 dem Streubesitz zugerechnet
⁴ Kapitalherabsetzung 21.04.2026 BANZ Veröffentlichung Kapitalherabsetzung (PDF, 28 KB)