"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Aktionärsstruktur

Aktionärsstruktur nach Investoren²

Alle Angaben wurden zum 30.06.2026 aktualisiert.

¹ Direktbeteiligung des Bundes; Gesamtstimmrechtsanteile siehe Stimmrechtsmitteilung vom 5.6.24 (PDF, 185 KB).

² Stimmrechtsanteilsmeldungen einzelner institutioneller Investoren

Aktionär

zum 30.06.2026 

zum 22.04.2026

 

zum 31.03.2026

 

zum 31.12.2025

 

zum 30.09.2025

 

zum 20.08.2025

 

zum 06.08.2025

 

zum 30.06.2025

 

zum 31.03.2025

 

zum 31.12.2024

 

zum 30.09.2024

 

zum 30.06.2024

 

zum
05.06.2024

 

zum
31.03.2024

 

zum
31.12.2023

 

zum
30.09.2023

 

zum
30.06.2023

 

zum 31.03.2023

 

zum 31.12.2022

 

zum 30.09.2022

 

zum
30.06.2022

 

zum
31.03.2022

 

zum
31.12.2021

 

zum 30.09.2021

 

zum 30.06.2021

 

zum 31.03.2021

 

zum 31.12.2020

 

zum 30.09.2020

 

zum 
30.06.2020

 zum 31.03.2020 zum 31.12.2019 zum 30.09.2019 
 % 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

%

Anzahl Aktien

Anzahl Aktien

Streubesitz³

71,413.463.397.938

71,41

3.463.397.938

71,74

3.518.810.094

71,74

3.518.810.094

71,74

3.518.810.094

71,74

3.518.810.094

72,20

3.600.078.477

67,69

3.375.078.477

67,69

3.375.078.477

67,69

3.375.078.477

67,69

3.375.078.477

67,69

3.375.078.477

67,69

3.375.078.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,03

3.242.678.477

65,0

3.242.678.477

68,1

3.242.678.477

68,1

3.242.678.477

68,1

3.242.678.477

68,1

3.242.678.477

68,1

3.242.678.477

68,1

3.242.678.477

68,13.242.678.477

68,1

3.242.678.477

Softbank³

00

0

0

0

0

0,00

0

0,43

21.161.250

0,43

21.161.250

0,42

21.161.250

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

4,51

225.000.000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bundesrepublik 

14,22689.601.413

14,22

689.601.413

14,06

689.601.413

14,06689.601.41314,06

689.601.413

14,06

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

13,83

689.601.413

14,5

689.601.413

14,5

689.601.413

14,5

689.601.413

14,5

689.601.413

14,5

689.601.413

14,5

689.601.413

14,5

689.601.413

14,5

689.601.413

KfW

14,37696.778.706

14,37

696.778.706

14,20

696.778.706

14,20

696.778.706

14,20

696.778.706

14,20

696.778.706

13,97

696.778.706

13,97

696.778.706

13,97

696.778.706

13,97

696.778.706

13,97

696.778.706

13,97

696.778.706

13,97

696.778.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

16,63

829.178.706

17.4

829.178.706

17,4

829.178.706

17,4

829.178.706

17,4

829.178.706

17,4

829.178.706

17,4

829.178.706

17,4

829.178.706

17,4

829.178.706

Gesamt

100,004.849.778.057

100,00

4.849.778.057⁴

100,00

4.905.190.213

100,00

4.905.190.213

100,00

4.905.190.213

100,00

4.905.190.213

100,00

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.986.458.596

100,0

4.761.458.596

100,0

4.761.458.596

100,0

4.761.458.596

100,0

4.761.458.596

100,0

4.761.458.596

100,04.761.458.596100,04.761.458.596

100,0

4.761.458.596

³ Softbank Anteile wurden zwischen dem 05.08.2025 und 31.12.2025 dem Streubesitz zugerechnet

⁴ Kapitalherabsetzung 21.04.2026 BANZ Veröffentlichung Kapitalherabsetzung (PDF, 28 KB)

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

Investor Relations Kontakte

Connecting
Your world