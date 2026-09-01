Über uns
-> Unternehmensprofil
-> Strategie
-> Weltweit
-> Unternehmensführung
-> Vorstand
-> Aufsichtsrat
-> Vergütung
-> Datenschutz und Sicherheit
-> Governance Datenschutz
-> Governance Sicherheit
-> Compliance
-> Code of Conduct
-> Hinweisgeberportal "TellMe"
Newsroom
-> Aktuelles
-> Medieninformationen
-> News
-> Erklärstücke
-> Medienkalender
-> Medienanfragen
-> Themen-Hub
-> Arbeitgeber Telekom
-> Bonn
-> Daten und Plattformen
-> Finanzen
-> Gegen Hass im Netz
-> Geschäftskunden
-> Gigabit Region Stuttgart
-> Glasfaser
-> Governance
-> Innovation
-> KI
-> Kundenservice
-> Marke
-> Medienkompetenz und Bildung
-> Mobilfunk und 5G
-> Netzausbau
-> Netze
-> Politik und Regulierung
-> Privatkunden
-> Soziale Verantwortung
-> Sponsoring
-> Technologie und Innovation
-> Umwelt
-> Weltweit
-> Mediencenter
-> Fotos zum Download
-> Infografiken
-> Video-Footage
-> Publikationen
-> Medienmappen
-> Podcasts
-> Videos
Investor Relations
-> Aktie
-> Was spricht für ein Investment?
-> Unternehmen
-> Ausblick & Finanzstrategie
-> Dividende
-> Aktienrückkauf
-> Aktienchart
-> Hauptversammlung
-> Aktionärsstruktur
-> Privatanlegende
-> Fremdkapital
-> Anleihen
-> Ratings
-> Finanzpublikationen
-> Downloads
-> Finanzergebnisse
-> Consensus
-> Unternehmenspräsentation
-> Kapitalmarkttage
-> Webinare
-> Pflichtmitteilungen
-> ESG
-> Unternehmensführung
-> Soziale Verantwortung
-> CR Report
-> Service
-> Finanzkalender
-> Häufige Fragen
-> Investor Relations Kontakte
-> Internetdialog
-> IR Auszeichnungen
-> Geschäftsbericht 2025
Verantwortung
-> Unser Ansatz
-> CR-Strategie
-> Corporate Digital Ressponsibility
-> Auszeichnungen
-> Nachhaltiges Portfolio
-> Nachhaltig leben
-> Info-Service
-> ESG
-> Für Ausschreibungen
-> Empfohlene Inhalte
-> Umwelt
-> CO2-Reduktion
-> Kreislaufwirtschaft
-> Biodiversität und Wasser
-> Mobilfunk und Gesundheit
-> Zertifikate
-> Soziale Verantwortung
-> Digitale Gesellschaft
-> Menschenrechte
-> Verantwortungsvoller Arbeitgeber
-> Gesellschaftliches Engagement
-> Governance
-> Nachhaltige Lieferketten
-> Risikomanagement
-> Stakeholder Management
-> CR Bericht
Karriere
-> Zur Karriere-Webseite
-> Diversity und Inklusion
-> Konzernbetriebsrat
-> Ehemalige und Beamte