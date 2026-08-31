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Im Geschäftsjahr 2025 erzielten wir einen Konzernumsatz von 119,1 Milliarden Euro. Die Erlöse kommen aus Mobilfunk, Festnetz, Breitband, TV und dem Geschäft mit Firmenkunden.
Hier finden Sie unseren Geschäftsbericht 2025.
Quelle: Geschäftsbericht 2025 / Konzernprofil 2026
Wir haben 2025 in Deutschland über alle Segmente des Konzerns rund 6 Milliarden Euro investiert, den Großteil davon in Netze.
Stand und Quelle: 24.02.2026 | Geschäftsbericht 2025
Bis 2030 planen wir insgesamt 30 Milliarden Euro für den Netzausbau. Diese und weitere Informationen verkündeten wir auf dem Netzetag 2026.
Stand und Quelle: 22.01.2026 / Netzetag 2026
Deutsche Telekom vereinbart Übernahme von Fiberhost und Inea von Macquarie Asset Management für Unternehmenswert von rund 1 Mrd. Euro, um die Position von T-Mobile Polska im Festnetz-Breitbandgeschäft zu stärken.
Konzern hebt Jahresprognose für den Free Cashflow an.
Die Deutsche Telekom erhöht das aktuell laufende Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um weitere bis zu 3 Milliarden Euro bis zum Jahresende 2026. Das hat der Vorstand am 6. August 2026 beschlossen.
Deutsche Telekom erhöht Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro
Die Telekom baut ihr Glasfasernetz in Abensberg eigenwirtschaftlich aus. Rund 6.300 zusätzliche Haushalte und Betriebe können künftig Anschlüsse bis ins Haus erhalten.
Konzern wächst stetig in bewegten Zeiten und erhöht Prognose für 2026.