Deutsche Telekom wächst weiter mit hohem Tempo und hebt Jahresprognose für den Free Cashflow an

Der Wachstumsmotor läuft weiter. Die Deutsche Telekom lieferte auch im zweiten Quartal 2026 starke Finanzzahlen. Der Konzernumsatz erreichte 29,9 Milliarden Euro. In der organischen Betrachtung, also ohne Einfluss aus Veränderung von Wechselkursen und Konsolidierungskreis, war das ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Service-Umsätze wuchsen organisch um 3,3 Prozent. Das bereinigte EBITDA AL stieg organisch um 7,3 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Bei den berichteten Wachstumsraten gab es gegenläufige Effekte aus Währungen und Konsolidierungskreis-Veränderungen, die per saldo dazu führten, dass der Konzernumsatz um 4,4 Prozent stieg. Beim berichteten Service-Umsatz lag das Plus bei 4,8 Prozent und das bereinigte EBITDA AL stieg berichtet um 7,5 Prozent.

„Unsere Geschäfte laufen weiter rund“, sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Auch im ersten Halbjahr 2026 liefern alle Bereiche des Konzerns beeindruckendes Wachstum ab.“

Der Free Cashflow AL des Konzerns wuchs im zweiten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3,1 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um 11,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Beim berichteten Konzernüberschuss gab es ein Minus von 6,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Hauptgrund sind Integrationskosten für UScellular bei T-Mobile US im zweiten Quartal 2026. Außerdem gab es im Vorjahr positive Einflüsse durch Wertzuschreibungen bei Beteiligungen, denen in diesem Jahr kein vergleichbarer Effekt gegenübersteht.

Der Konzern erhöhte seine Jahresprognose für den Free Cashflow AL von mehr als 19,8 Milliarden Euro auf rund 20,0 Milliarden Euro und folgte damit der Anpassung bei T-Mobile US. Alle Erwartungen für das Geschäft außerhalb der USA bleiben unverändert, ebenso die Konzernprognosen für das bereinigte EBITDA AL und das bereinigte Ergebnis je Aktie von rund 47,5 Milliarden Euro beziehungsweise rund 2,20 Euro.

Deutschland: Fußball im Fokus

In Deutschland stand das zweite Quartal im Zeichen der FIFA-Weltmeisterschaft und der Übertragung aller Spiele auf MagentaTV. Rund eine Million neue Kundinnen und Kunden haben sich für unser TV-Angebot entschieden. Das starke Wachstum unterstreicht die Attraktivität des Produkts. Der überwiegende Teil der Neukundinnen und Neukunden nutzt dabei einen sogenannten Flex-Tarif. Während die Zahl der Telekom-Breitband-Kunden um 20.000 zurückging, kamen 161.000 neue Nutzer eines reinen Glasfaser-Anschlusses (FTTH) hinzu. Die Nutzung steigt hier weiter kontinuierlich und erreicht nun 17,5 Prozent aller 13,6 Millionen anschließbaren Haushalte.

Im Mobilfunk verzeichnete die Telekom 218.000 neue Vertragskunden. Der Anstieg war damit höher als vor einem Jahr. Die Telekom untermauerte erneut die wichtige Marktführerschaft bei den Service-Umsätzen auf ihrem Heimatmarkt.

Der Gesamtumsatz im operativen Segment Deutschland stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich organisch um 3,7 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Darin enthalten war ein positiver Einfluss der Fußball-Weltmeisterschaft. Das bereinigte EBITDA AL wuchs gleichzeitig organisch um 2,7 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.

USA: Wachstumskurs ungebrochen

T-Mobile US erzielte zwischen April und Juni einen Service-Umsatz von 19,0 Milliarden Dollar. Das waren 8,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im gleichen Zeitraum legte das bereinigte EBITDA AL um 12,1 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar zu.

Die Zahl der Postpaid-Kundenkonten stieg im zweiten Quartal um 277.000 auf jetzt 34,7 Millionen. T-Mobile US ließ die Jahresprognose für den Zuwachs unverändert bei 950.000 bis 1.050.000, hob aber die eigene Erwartung für den Free Cashflow im Mittelwert um 200 Millionen Dollar an.

Europa: Ergebniswachstum fortgesetzt

Der Umsatz in den europäischen Landesgesellschaften erreichte im zweiten Quartal 3,2 Milliarden Euro. Das war ein organisches Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders stark wuchsen die Service-Umsätze mit einem organischen Plus von 4,1 Prozent. Ebenfalls 4,1 Prozent betrug das organische Wachstum des bereinigten EBITDA AL auf 1,3 Milliarden Euro.

Kontinuierlich nach oben bewegen sich weiterhin die Kundenzahlen. Im zweiten Quartal gab es 189.000 neue Vertragskunden im Mobilfunk, 56.000 neue Breitband-Kunden sowie 16.000 neue Nutzer der verschiedenen TV-Angebote.

Systemgeschäft: Starke Finanzzahlen

T-Systems hat die Finanzkennzahlen im zweiten Quartal weiter verbessert. Der Umsatz stieg organisch um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,1 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL erhöhte sich organisch um 5,3 Prozent auf 99 Millionen Euro.

Der Auftragseingang lag mit 998 Millionen Euro um 13,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Ungeachtet dessen geht T-Systems weiterhin davon aus, den Auftragseingang im Gesamtjahr gegenüber 2025 zu steigern.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick





2. Quartal 2026 in Mio. EUR 2. Quartal 2025 in Mio. EUR Veränd. in % 1. Halbjahr 2026 in Mio. EUR 1. Halbjahr 2025 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2025 in Mio. EUR Umsatz 29.933 28.671 4,4 59.804 58.427 2,4 119.081 Anteil Ausland in % 77,6 77,5 0,1p 77,9 78,0 (0,1p) 78,0 Service-Umsatz 25.406 24.237 4,8 50.445 49.067 2,8 98.854 EBITDA bereinigt 13.377 12.528 6,8 26.433 25.422 4,0 50.540 EBITDA AL bereinigt 11.821 10.999 7,5 23.342 22.297 4,7 44.244 Konzernüberschuss (nach Minderheiten) 2.450 2.615 -6,3 4.493 5.460 -17,7 9.609 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 2.784 2.504 11,1 5.385 4.947 8,8 9.747 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,51 0,54 -5,0 0,93 1,12 -16,6 1,97 Ergebnis je Aktie bereinigt (in Euro) 0,58 0,51 12,7 1,12 1,01 10,3 2,00 Free Cashflow AL 5.027 4.878 3,1 10.714 10.528 1,8 19.546 Cash Capex a 4.430 4.724 -6,2 8.361 9.205 -9,2 19.256 Cash Capex a (vor Spektrum) 4.004 3.870 3,5 7.812 8.213 -4,9 16.864 Netto-Finanz-verbindlichkeiten (einschl. Leasing)





138.387 126.535 9,4 132.518 Anzahl Mitarbeiter b





191.796 199.050 -3,6 198.079 davon in Deutschland





69.418 73.356 -5,4 70.751

Anmerkungen zur Tabelle

a) Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) – vor allem in den Aufbau und Betrieb von Netzen.

b) Zum Stichtag.

Operative Segmente: Operative Entwicklung





2. Quartal 2026 in Mio. EUR 2. Quartal 2025 in Mio. EUR Veränd. in % 1. Halbjahr 2026 in Mio. EUR 1. Halbjahr 2025 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr 2025 in Mio. EUR Deutschland Gesamtumsatz 6.507 6.286 3,5 12.846 12.505 2,7 25.610 EBITDA AL bereinigt 2.672 2.605 2,6 5.371 5.239 2,5 10.694 USA













Gesamtumsatz 19.562 18.597 5,2 39.306 38.397 2,4 78.097 in USD 22.754 21.083 7,9 45.859 41.915 9,4 88.188 EBITDA AL bereinigt 7.969 7.299 9,2 15.707 14.922 5,3 29.252 in USD 9.270 8.272 12,1 18.328 16.294 12,5 32.998 Europa













Gesamtumsatz 3.164 3.116 1,5 6.253 6.170 1,3 12.652 EBITDA AL bereinigt 1.255 1.170 7,3 2.451 2.310 6,1 4.677 Systemgeschäft













Auftragseingang 998 1.153 -13,4 1.992 2.116 -5,8 4.191 Gesamtumsatz 1.077 1.013 6,2 2.102 2.023 4,0 4.103 EBITDA AL bereinigt 99 96 3,7 183 176 3,8 427

Operative Segmente: Kundenentwicklung im zweiten Quartal 2026

30.06.2026 in Tsd. 31.03.2026 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 76.733 75.320 1.413 1,9 davon Vertragskunden 28.148 27.924 224 0,8 Festnetz-Anschlüsse 16.615 16.712 -98 -0,6 Breitband-Anschlüsse 15.079 15.100 -20 -0,1 davon Glasfaser a 13.431 13.412 20 0,1 TV (IPTV, Sat) 4.800 4.775 25 0,5 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.470 1.506 -36 -2,4 USA







Postpaid-Kundenkonten b 34.700 34.439 261 0,8 Europa







Mobilfunk-Kunden 47.007 46.711 296 0,6 davon Vertragskunden c 25.660 25.470 189 0,7 Festnetz-Anschlüsse c, d 9.052 9.045 7 0,1 Breitband-Kunden c 7.752 7.695 56 0,7 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.514 4.498 16 0,3

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) Zum ersten Quartal 2026 wurde der Kundenausweis des operativen Segments USA (T Mobile US) auf die Gesamtzahl der Postpaid-Kundenkonten statt der Postpaid- und Prepaid-Kunden umgestellt. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

c) Zum 1. Januar 2026 wurden in Polen und Griechenland aufgrund einer Definitionsänderung Kunden von Mobilfunk zu Festnetz verschoben. Die Vorjahreswerte wurden nicht rückwirkend angepasst.

d) Zum 1. April 2026 wurde der Ausweis der Festnetz-Anschlüsse bezüglich des Wholesale-Geschäfts vereinheitlicht. Die Vorjahreswerte wurden rückwirkend angepasst.

Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

30.06.2026 in Tsd. 30.06.2025 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 76.733 71.126 5.607 7,9 davon Vertragskunden 28.148 27.039 1.109 4,1 Festnetz-Anschlüsse 16.615 16.981 -367 -2,2 Breitband-Anschlüsse 15.079 15.126 -46 -0,3 davon Glasfaser a 13.431 13.298 134 1,0 TV (IPTV, Sat) 4.800 4.698 102 2,2 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 1.470 1.705 -235 -13,8 USA







Postpaid-Kundenkonten b, c 34.700 31.502 3.198 10,2 Europa







Mobilfunk-Kunden d 47.007 50.076 -3.069 -6,1 davon Vertragskunden e 25.660 27.144 -1.484 -5,5 Festnetz-Anschlüsse e, f 9.052 8.734 318 3,6

Anmerkungen zur Tabelle

a) Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b) Zum ersten Quartal 2026 wurde der Kundenausweis des operativen Segments USA (T-Mobile US) auf die Gesamtzahl der Postpaid-Kundenkonten statt der Postpaid- und Prepaid-Kunden umgestellt. Die Vergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

c) Zum Vergleichszeitraum des Vorjahres wurde der Konsolidierungskreis in den USA gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die erstmalige Einbeziehung von Metronet und UScellular erweitert. Eine Anpassung der Vergleichswerte erfolgte nicht.

d) Am 1. Oktober 2025 schloss der griechische Anbieter Hellenic Telecommunications Organization (OTE) den Verkauf von Telekom Romania Mobile Communications ab.

e) Zum 1. Januar 2026 wurden in Polen und Griechenland aufgrund einer Definitionsänderung Kunden von Mobilfunk zu Festnetz verschoben. Die Vorjahreswerte wurden nicht rückwirkend angepasst.

f) Zum 1. April 2026 wurde der Ausweis der Festnetz-Anschlüsse bezüglich des Wholesale-Geschäfts vereinheitlicht. Die Vorjahreswerte wurden rückwirkend angepasst.



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