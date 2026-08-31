Der Consensus wird - wie üblich - vor Bekanntgabe der bevorstehenden Quartalsergebnisse aktualisiert. Hierfür sammelt die Deutsche Telekom die Schätzungen der Analysten ab Mittwoch, den den 01. Juli 2026, ein. Vorab wurden die Analysten auf folgende Umstände hingewiesen, die aus Sicht der Deutschen Telekom beachtenswert bei der Erstellung der Schätzungen für die Q1/2026 Ergebnisse sind:

FX: Wie immer ist zu beachten, dass eine Veränderung der USD/EUR Währungsparität um $1cent zu einer entsprechenden Veränderung der Nettoverschuldung um ca. 1 Mrd. Euro führt. Der US-Dollar-Wechselkurs lag am 30. Juni 2026 bei 1,139 gegenüber 1,150 am am 31. März 2026.

DT Aktienrückkauf: Im zweiten Quartal wurden DT-Aktien im Wert von ca. 0,5 Mrd. € zurückgekauft.

DT Dividende: Im Q2 wurden 4,8 Mrd. € Dividende ausgeschüttet.

TMUS Spektrum: TMUS erwarb im Rahmen der AWS-3-Spektrumauktion Lizenzen in 102 Märkten für 278 Mio. US-Dollar.

TMUS M&A: TMUS kündigte im zweiten Quartal zwei neue Glasfaser-Joint Ventures an (kombiniertes Investitionsvolumen von rund 2,7 Mrd. US-Dollar nach Abschluss der Transaktionen; bis Ende 2026 sollen voraussichtlich 1,8 Millionen Haushalte erreicht werden).

TMUS-Aktionärsrenditen: Im April 2026 erhöhte TMUS das Programm zur Aktionärsrendite für 2026 von ursprünglich 14,6 Mrd. US-Dollar auf bis zu 18,2 Mrd. US-Dollar, bestehend aus Dividenden und Aktienrückkäufen. Ab Q4 2025 erhöhte TMUS die Dividende um 16 % auf 1,02 US-Dollar je Aktie. Im Q2 zahlte TMUS insgesamt 1,1 Mrd. US-Dollar Dividende aus, davon rund 0,5 Mrd. US-Dollar an Dritte und rund 0,6 Mrd. US-Dollar an DT (kumuliert seit Jahresbeginn: 2,2 Mrd. US-Dollar). Im Q1 wurden 23,3 Mio. TMUS-Aktien für 4,9 Mrd. US-Dollar zurückgekauft. Im Februar erklärte DT, dass es derzeit nicht beabsichtige, im Rahmen des TMUS-Aktienrückkaufs im Jahr 2026 Anteile zu verkaufen (im Jahr 2025 wurden 6,4 Mio. TMUS-Aktien im Wert von 1,3 Mrd. Euro verkauft). Zum 24. April belief sich der Anteil der Deutschen Telekom an TMUS auf 53,8 %.

Synergien mit UScellular: Nach Abschluss der Transaktion am 1. August 2025 wird UScellular jährliche Synergien in Höhe von ca. 1,2 Mrd. US-Dollar erzielen, die sich aus ca. 950 Mio. US-Dollar an Opex und ca. 250 Mio. US-Dollar an Capex zusammensetzen. Die Integration wird voraussichtlich in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein, wobei die Kosten dafür bei ~2,6 Mrd. USD liegen werden (davon ~1,3 Mrd. USD im Jahr 2026, 0,5 Mrd. USD im 1. Quartal 2026).

TMUS Prognose Kapitalmarkttag: Am 11. Februar gab TMUS Prognosen für die Serviceumsätze, das bereinigte Kern-EBITDA und den bereinigten freien Cashflow für die Jahre 2026 und 2027 bekannt. Darüber hinaus gab TMUS folgende Prognosen ab: 1) Barzinsaufwendungen von ca. 4,3 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2026 (ca. 5 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2027); 2) Barerträge aus Ertragsteuern von ~1,5 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2026 (~3,5 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2027); 3) Kosten für Fusion, Netzwerkoptimierung und Restrukturierung von ~2,5 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2026 (~1 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2027).

Sonstiges: Bitte beachten Sie auch, dass T-Mobile US die Q2 Ergebnisse am 23.07.2026 berichten wird.

Den detaillierten Zeitplan für die Erstellung des Consensus finden sie hier:

Einreichungsfrist für Schätzungen Montag, 06. Juli 2026 Zeitraum für Individuelles Feedback: Ab Donnerstag 09. Juli 2026 Beginn der “Quiet Period”: Freitag, 17. Juli 2026 Publikation des finalen Consensus: Spätestens Dienstag, 21. Juli 2026 Publikation der Geschäftszahlen Donnerstag, 06. August 2026

Die Consensusdateien für vorherige Quartale sind auf der Seite der ensprechenden Quartalsergebnisse sowie auf der Downloadseite verfügbar.