Jugendschutz

Engagiert in Initiativen und Vereinen
Die Deutsche Telekom engagiert sich in verschiedenen Initiativen und Vereinen und sorgt dort mit Information und Aufklärung für aktiven Kinderschutz in der digitalisierten Welt.
JusProg
Kleinere Kinder sollten nur in einem geschützten Raum (wie bei FragFinn s.o.) „surfen“. Für ältere Kinder und Jugendliche sind diese Angebote aber unattraktiv. Eltern benötigen dann andere technische Hilfsmittel, um Kindern und Jugendlichen mehr Freiraum zu geben, ohne ihnen ständig über die Schulter schauen zu müssen.
Hierfür hat der gemeinnützige Verein JusProg. e.V. die Filtersoftware JusProg entwickelt. Die Software kann Eltern helfen, Ihre Kinder allein surfen zu lassen und gleichzeitig besser vor Erotik oder Gewalt zu schützen. Die Deutsche Telekom hatte bis 2016 eine eigene Kinderschutzsoftware betrieben. Um der sich rasant weiterentwickelnden Technik mit unterschiedlichen Betriebssystemen in einem sehr heterogenen Markt besser gerecht zu werden, bündeln JusProg und die Telekom inzwischen ihre Kompetenzen und arbeiten an einem gemeinsamen leistungsstarken Schutzprogramm.
Die Telekom spendete ihre Kinderschutzsoftware daher dem Verein und wurde zugleich Mitglied. Im März 2017 wurde das JusProg-Jugendschutzprogramm für Windows, das auf der alten Telekom Kinderschutzsoftware aufsetzt, erstmals im Rahmen des neuen § 11 Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) anerkannt. Neben der Windows-Software besteht inzwischen auch eine App für Android und iOS. Mehr
Nummer gegen Kummer
Kosten-freies, telefonisches Beratungsangebotes für Kinder, Jugendliche und Eltern. Mehr
Sicher Digital
Die kostenlosen Sicherheitstipps der Deutschen Telekom helfen Ihnen dabei, sich und Ihre Daten im digitalen Alltag zu schützen. Mehr
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Teachtoday ist eine Initiative der Deutschen Telekom zur Förderung der sicheren und kompetenten Mediennutzung. Die Initiative unterstützt Kinder & Jugendliche, Eltern & Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps und Materialien. Mehr