Wir unterstützen einen sicheren Umgang mit Handy und Internet

Ob auf dem Schulhof, im Bus oder mit Freunden nach den Hausaufgaben – coole Handys und Kinderhände sind schon seit Langem eins. Nach Studien haben 95 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen ein Smartphone mit Internetzugang. 87 Prozent davon nutzen ihre Geräte täglich für Social-Media-Kommunikation mit Freunden, Unterhaltung und Lernen. Smartphones und Apps haben bei Kindern und Jugendlichen längst die klassischen Medien als primäre Informationsquelle abgelöst.

Kinder üben und lernen heute wie selbstverständlich das Verhalten im Straßenverkehr. Der Fußgänger- und Fahrradführerschein gilt fast überall als Pflichtprogramm für Grundschulen. Gleiches muss für die digitalen Highways gelten. Dafür setzt sich die Deutsche Telekom seit Jahren ein und stellt entsprechende Hilfsmittel für Familien zur Verfügung, sei es in Form von spezifischen Produkten, technischen Sicherheitsmaßnahmen oder auch Informationsmöglichkeiten. Kindern oder Jugendlichen den Zugang zu den neuen Medien zu verbieten ist nicht der richtige Weg. Daher arbeitet die Deutsche Telekom darüber hinaus in verschiedenen Initiativen und Vereinen aktiv mit und unterstützt dort mit weiteren Partnern übergreifende Ideen und Ansätze, um den Jugendschutz zu optimieren und schneller den aktuellen Entwicklungen anpassen zu können.

Medienkompetenz

Der Umgang mit neuen Medien ist nicht nur ein Thema, welches junge Menschen betrifft. Die Deutsche Telekom setzt sich dafür ein, Menschen – egal ob jung oder alt – einen kompetenten und sicheren Umgang mit neuen Technologien zu ermöglichen. In unserer Rubrik „Medienkompetenz“ finden Sie weiterführende Informationen.