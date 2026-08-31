2026
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
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Unternehmenspräsentation für Investoren
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06.08.2026
|Download (PDF, 1,22 MB)
|Download (PDF, 230 KB)
|YouTube
|Download (PDF, 283 KB)
|Download (PDF, 3,40 MB)
|Download (PDF, 493 KB)
|Download (PDF, 125 KB)
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13.05.2026
|Download (PDF, 234 KB)
2025
Geschäftsbericht 2025: Online | Download (PDF, 11,92 MB)
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|Präsentation
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Transkript
|
Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
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Unternehmenspräsentation für Investoren
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26.02.2026
|Drittes Quartal13.11.2025
|Download (PDF, 464 KB)
|Download (PDF, 181 KB)
|YouTube
|Download (PDF, 783 KB)
|Download (PDF, 863 KB)
|Download (PDF, 333 KB)
|Download (PDF, 313 KB)
|Download (PDF, 1,60 MB)
|Zweites Quartal07.08.2025
|Download (PDF, 448 KB)
|Download (PDF, 240 KB)
|YouTube
|Download (PDF, 855 KB)
|Download (PDF, 710 KB)
|Download (PDF, 332 KB)
|Download (PDF, 290 KB)
|Download (PDF, 1,57 MB)
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15.05.2025
|Download (PDF, 717 KB)
|Download (PDF, 121 KB)
2024
Geschäftsbericht 2024: Online | Download (PDF, 3,82 MB)
HR Factbook 2024: Online | PDF | XLS
Corporate Responsibility Report 2024: Online | PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
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Unternehmenspräsentation für Investoren
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26.02.2025
|Download (PDF, 126 KB)
|Download (PDF, 1,50 MB)
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14.11.2024
|Download (PDF, 285 KB)
|Download (PDF, 151 KB)
|Download (PDF, 2,16 MB)
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08.08.2024
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16.05.2024
|Download (PDF, 133 KB)
2023
Geschäftsbericht 2023: Online | Download (PDF, 3,98 MB)
HR Factbook 2023: Online | Download (PDF, 1,11 MB) | XLS (XLSX, 143 KB)
Corporate Responsibility Report 2023: Online | Download (PDF, 5,51 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
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Unternehmenspräsentation für Investoren
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23.02.2024
|Download (PDF, 3,98 MB)
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09.11.2023
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10.08.2023
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11.05.2023
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Webinar zur Rechnungslegungsthemen für Investoren + Analysten
19.01.2023
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2022
Geschäftsbericht 2022: Online | Download (PDF, 5,27 MB)
HR Factbook 2022: Download (PDF, 2,36 MB)
Corporate Responsibility Report 2022: Online | Download (PDF, 6,27 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
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Unternehmenspräsentation für Investoren
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23.02.2023
|(PDF, 196 KB)Download (PDF, 196 KB)
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10.11.2022
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12.10.2022
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B2B Seminar (DigitalX)
13/14.09.2022
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11.08.2022
|Download (PDF, 199 KB)
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Ankündigung Verkauf Mobilfunkmasten
14.07.2022
|Download (PDF, 1,04 MB)
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13.05.2022
|Download (PDF, 902 KB)
|Download (PDF, 126 KB)
2021
Geschäftsbericht 2021: Online | Download (PDF, 3,34 MB)
HR Factbook 2021: Online | Download (PDF, 3,54 MB)
Corporate Responsibility Report 2021: Online | Download (PDF, 6,70 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
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Unternehmenspräsentation für Investoren
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|Download (PDF, 211 KB)
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2020
Geschäftsbericht 2020: Online | PDF
HR Factbook 2020: Online | Download (PDF, 3,51 MB)
Corporate Responsibility Report 2020: Online | Download (PDF, 5,06 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Ergebnispräsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
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|Download (PDF, 771 KB)
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|Download (PDF, 417 KB)
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|Download (PDF, 306 KB)
2019
Geschäftsbericht 2019: Online | Download (PDF, 3,05 MB)
HR Factbook 2019: Online | Download (PDF, 2,33 MB)
Corporate Responsibility Report 2019: Online | Download (PDF, 5,48 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Ergebnispäsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
|Download (PDF, 1,08 MB)
|Download (PDF, 1,89 MB)
|Download (PDF, 3,05 MB)
|Download (PDF, 302 KB)
|Download (PDF, 184 KB)
|Download (PDF, 911 KB)
|Download (PDF, 1,85 MB)
|Download (PDF, 690 KB)
|Download (PDF, 302 KB)
|Download (PDF, 125 KB)
|Download
|Download (PDF, 1,84 MB)
|Download (PDF, 655 KB)
|Download (PDF, 299 KB)
|Download (PDF, 113 KB)
|Download (PDF, 783 KB)
|Download (PDF, 1,63 MB)
|Download (PDF, 870 KB)
|Download (PDF, 383 KB)
|Download (PDF, 331 KB)
2018
Geschäftsbericht 2018: Online | Download (PDF, 12,86 MB)
HR Factbook 2018: Online | Download (PDF, 2,04 MB)
Corporate Responsibility Report 2018: Online | Download (PDF, 12,47 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
2017
Geschäftsbericht 2017: Download (PDF, 5,28 MB)
HR Factbook 2017: Online | PDF (PDF, 3,56 MB)
Corporate Responsibility Report 2017: Online | PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Ergebnispräsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
|Download (PDF, 808 KB)
|Download (PDF, 0,98 MB)
|Download (PDF, 5,28 MB)
|Download (PDF, 198 KB)
|Download (PDF, 250 KB)
|Download (PDF, 926 KB)
|Download (PDF, 2,03 MB)
|Download (PDF, 764 KB)
|Download (PDF, 320 KB)
|Download (PDF, 223 KB)
|Download (PDF, 1,04 MB)
|Download (PDF, 1,69 MB)
|Download (PDF, 726 KB)
|Download (PDF, 45 KB)
|Download (PDF, 252 KB)
|Download (PDF, 927 KB)
|Download (PDF, 558 KB)
|Download (PDF, 734 KB)
|Download (PDF, 45 KB)
|Download (PDF, 242 KB)
2016
Geschäftsbericht 2016: Download (PDF, 2,95 MB)
HR Factbook 2016: Online | PDF (PDF, 6,56 MB)
Corporate Responsibility Report 2016: Online | PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
|Download (PDF, 940 KB)
|Download (PDF, 445 KB)
|Download (PDF, 2,95 MB)
|Download (PDF, 49 KB)
|Download (PDF, 257 KB)
|Download (PDF, 798 KB)
|Download (PDF, 1,12 MB)
|Download (PDF, 2,67 MB)
|Download (PDF, 50 KB)
|Download (PDF, 257 KB)
|Download (PDF, 941 KB)
|Download (PDF, 1,07 MB)
|Download (PDF, 2,74 MB)
|Download (PDF, 49 KB)
|Download (PDF, 213 KB)
|Download (PDF, 2,19 MB)
|Download (PDF, 392 KB)
|Download
|Download (PDF, 328 KB)
|Download (PDF, 192 KB)
|Download
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|Download (PDF, 2,63 MB)
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2015
Geschäftsbericht 2015: Download (PDF, 14,14 MB)
HR Factbook 2015: Online | Download (PDF, 2,57 MB)
Corporate Responsibility Report 2015: Online | PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/
Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
|Download (PDF, 2,75 MB)
|Download (PDF, 1,82 MB)
|Download (PDF, 14,14 MB)
|Download (PDF, 120 KB)
|Download (PDF, 268 KB)
|Download (PDF, 1,64 MB)
|Download (PDF, 1,06 MB)
|Download (PDF, 1,38 MB)
|Download (PDF, 53 KB)
|Download (PDF, 277 KB)
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Zweites Quartal
|Download (PDF, 3,12 MB)
|Download (PDF, 1,12 MB)
|Download (PDF, 1,61 MB)
|Download (PDF, 61 KB)
|Download (PDF, 264 KB)
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Erstes Quartal
|Download (PDF, 732 KB)
|Download (PDF, 1,02 MB)
|Download (PDF, 1,38 MB)
|Download (PDF, 59 KB)
|Download (PDF, 255 KB)
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|Download (PDF, 441 KB)
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2014
Geschäftsbericht 2014: Download (PDF, 8,48 MB)
HR Factbook 2014: Online | Download (PDF, 1,89 MB)
Corporate Responsibility Report 2014: Online | PDF
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|Präsentation
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Transkript
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Webcast
|Backup
|Zwischenbericht/ Geschäftsbericht
|Consensus
|Medieninformation
|Download (PDF, 2,27 MB)
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|Download (PDF, 1,03 MB)
|Download (PDF, 8,48 MB)
|Download (PDF, 67 KB)
|Download (PDF, 118 KB)
|Download (PDF, 443 KB)
|Download (PDF, 1,16 MB)
|Download (PDF, 864 KB)
|Download (PDF, 61 KB)
|Download (PDF, 269 KB)
|Download (PDF, 456 KB)
|Download (PDF, 1,05 MB)
|Download (PDF, 787 KB)
|Download (PDF, 51 KB)
|Download (PDF, 57 KB)
|Download (PDF, 467 KB)
|Download (PDF, 0,99 MB)
|Download (PDF, 763 KB)
|Download (PDF, 50 KB)
|Download (PDF, 374 KB)
|Download (PDF, 457 KB)
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|Download (PDF, 441 KB)
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2013
Geschäftsbericht 2013: Download (PDF, 6,65 MB)
HR Factbook 2013: Download (PDF, 5,10 MB)
Corporate Responsibility Report 2013: Online
2012
Geschäftsbericht 2012: Download (PDF, 4,32 MB)
HR Factbook 2012: Download (PDF, 4,43 MB)
Corporate Responsibility Report 2012: Online
2011 - 1995