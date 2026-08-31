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2026

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Unternehmenspräsentation für Investoren

Zweites Quartal

06.08.2026

Download (PDF, 1,22 MB)Download (PDF, 230 KB)YouTubeDownload (PDF, 283 KB)Download (PDF, 3,40 MB)Download (PDF, 493 KB)Download (PDF, 125 KB) 

 

‎Erstes Quartal

13.05.2026

 

Download (PDF, 1,07 MB)

Download (PDF, 234 KB)

YouTube

Download (PDF, 228 KB)

Download (PDF, 2,94 MB)

Download (PDF, 320 KB)

Download (PDF, 123 KB)

Download (PDF, 2,94 MB)

2025

 Geschäftsbericht 2025: Online  |  Download (PDF, 11,92 MB)

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Unternehmenspräsentation für Investoren

 

Viertes Quartal

26.02.2026

Download (PDF, 1,40 MB)

Download (PDF, 281 KB)

YouTube

Download (PDF, 750 KB)

Download (PDF, 11,92 MB)

Download (PDF, 509 KB)

Download (PDF, 128 KB)

Download (PDF, 2,28 MB)

Drittes Quartal13.11.2025Download (PDF, 464 KB)Download (PDF, 181 KB)YouTubeDownload (PDF, 783 KB)Download (PDF, 863 KB)Download (PDF, 333 KB)Download (PDF, 313 KB)Download (PDF, 1,60 MB)
Zweites Quartal07.08.2025Download (PDF, 448 KB)Download (PDF, 240 KB)YouTubeDownload (PDF, 855 KB)Download (PDF, 710 KB)Download (PDF, 332 KB)Download (PDF, 290 KB)Download (PDF, 1,57 MB)

 

‎Erstes Quartal

15.05.2025

 

Download (PDF, 520 KB)

Download (PDF, 407 KB)

YouTube

Download (PDF, 717 KB)

Download (PDF, 670 KB)

Download (PDF, 333 KB)

Download (PDF, 121 KB)

Download (PDF, 1,57 MB)

2024

Geschäftsbericht 2024: Online  |  Download (PDF, 3,82 MB)
HR Factbook 2024: Online  |  PDF |  XLS
Corporate Responsibility Report 2024: Online |  PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Unternehmenspräsentation für Investoren

 

Viertes Quartal

26.02.2025

Download (PDF, 3,98 MB)

Download (PDF, 205 KB)

YouTube

Download (PDF, 776 KB)

Download (PDF, 3,82 MB)

Download (PDF, 332 KB)

Download (PDF, 126 KB)Download (PDF, 1,50 MB)

 

Drittes Quartal

14.11.2024

 

Download (PDF, 285 KB)

Download (PDF, 652 KB)

YouTube

Download (PDF, 792 KB)

Download (PDF, 856 KB)

Download (PDF, 198 KB)

Download (PDF, 151 KB)Download (PDF, 2,16 MB)

 

Kapitalmarkttag 2024

 

Download

Download (PDF, 383 KB)

Online

 

Zweites Quartal

08.08.2024

 

Download (PDF, 376 KB)

Download (PDF, 289 KB)

YouTube

Download (PDF, 269 KB)

Download (PDF, 814 KB)

Download (PDF, 193 KB)

Download (PDF, 747 KB)

 

‎Erstes Quartal

16.05.2024

 

Download (PDF, 372 KB)

Download (PDF, 183 KB)

YouTube

Download (PDF, 715 KB)

Download (PDF, 735 KB)

Download (PDF, 332 KB)

Download (PDF, 133 KB)

Download (PDF, 816 KB)

2023

Geschäftsbericht 2023: Online  |  Download (PDF, 3,98 MB)
HR Factbook 2023: Online  |  Download (PDF, 1,11 MB) |  XLS (XLSX, 143 KB)
Corporate Responsibility Report 2023: OnlineDownload (PDF, 5,51 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Unternehmenspräsentation für Investoren

 

Viertes Quartal

23.02.2024

 

Download (PDF, 4,17 MB)

Download (PDF, 181 KB)

YouTube

Download (PDF, 748 KB)

Download (PDF, 3,98 MB)

Download (PDF, 213 KB)

Download (PDF, 149 KB)

Download (PDF, 844 KB)

 

Drittes Quartal

09.11.2023

 

Download (PDF, 576 KB)

Download (PDF, 199 KB)

YouTube

Download (PDF, 326 KB)

Download (PDF, 1,17 MB)

Download (PDF, 217 KB)

Download (PDF, 153 KB)

Download (PDF, 788 KB)

 

Zweites Quartal

10.08.2023

 

Download (PDF, 500 KB)

Download (PDF, 182 KB)

YouTube

Download (PDF, 528 KB)

Download (PDF, 1,51 MB)

Download (PDF, 216 KB)

Download (PDF, 157 KB)

Download (PDF, 812 KB)

 

Erstes Quartal

11.05.2023

 

Download (PDF, 496 KB)

Download (PDF, 186 KB)

YouTube

Download (PDF, 307 KB)

Download (PDF, 6,45 MB)

Download (PDF, 218 KB)

Download (PDF, 128 KB)

Download (PDF, 776 KB)

 

Webinar zur Rechnungslegungsthemen für Investoren + Analysten

19.01.2023

 

Download (PDF, 171 KB)

YouTube

2022

Geschäftsbericht 2022: Online  |  Download (PDF, 5,27 MB)
HR Factbook 2022: Download (PDF, 2,36 MB)
Corporate Responsibility Report 2022: Online  |  Download (PDF, 6,27 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Unternehmenspräsentation für Investoren

 

Gesamtjahr

23.02.2023

 

Download (PDF, 494 KB)

 (PDF, 196 KB)Download (PDF, 196 KB)

YouTube

Download (PDF, 535 KB)

Download (PDF, 5,27 MB)

Download (PDF, 219 KB)

Download (PDF, 147 KB)

Download (PDF, 645 KB)

 

Drittes Quartal

10.11.2022

 

Download (PDF, 728 KB)

Download (PDF, 175 KB)

YouTube

Download (PDF, 376 KB)

Download (PDF, 1,15 MB)

Download (PDF, 122 KB)

Download (PDF, 232 KB)

Download (PDF, 1,00 MB)

 

Nachhaltigkeitstag

12.10.2022

 

Download (PDF, 5,71 MB)

Download (PDF, 248 KB)

YouTube

Download (PDF, 188 KB)

 

B2B Seminar (DigitalX)

13/14.09.2022

 

Download (PDF, 2,08 MB)

 

Zweites Quartal

11.08.2022

 

Download (PDF, 752 KB)

Download (PDF, 199 KB)

Download (PDF, 541 KB)

Download (PDF, 834 KB)

Download (PDF, 122 KB)

Download (PDF, 131 KB)

Download (PDF, 960 KB)

 

Ankündigung Verkauf Mobilfunkmasten

14.07.2022

 

Download (PDF, 1,04 MB)

Download (PDF, 185 KB)

Online

 

Erstes Quartal

13.05.2022

 

Download (PDF, 902 KB)

Download (PDF, 189 KB)

YouTube

Download (PDF, 377 KB)

Download (PDF, 1,40 MB)

Download (PDF, 126 KB)

Download (PDF, 125 KB)

Download (PDF, 976 KB)

2021

Geschäftsbericht 2021: Online  |  Download (PDF, 3,34 MB)
HR Factbook 2021: Online  |  Download (PDF, 3,54 MB)
Corporate Responsibility Report 2021: Online  |  Download (PDF, 6,70 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Unternehmenspräsentation für Investoren

 

Gesamtjahr

 

Download (PDF, 1,62 MB)

Download (PDF, 192 KB)

YouTube

Download (PDF, 483 KB)

Download (PDF, 3,34 MB)

Download (PDF, 62 KB)

Download (PDF, 172 KB)

Download (PDF, 954 KB)

 

Drittes Quartal

 

Download (PDF, 403 KB)

Download (PDF, 189 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,29 MB)

Download (PDF, 991 KB)

Download (PDF, 124 KB)

Download (PDF, 185 KB)

 

Zweites Quartal

 

Download (PDF, 363 KB)

Download (PDF, 193 KB)

YouTube

Download (PDF, 760 KB)

Download (PDF, 708 KB)

Download (PDF, 125 KB)

Download (PDF, 212 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 403 KB)

Download (PDF, 177 KB)

YouTube

Download (PDF, 679 KB)

Download (PDF, 563 KB)

Download (PDF, 211 KB)

Download (PDF, 221 KB)

 

Kapitalmarkttag 2021

 

Download (PDF, 2,42 MB)

Download (PDF, 4,61 MB)

Playlist

Online

 

2020

Geschäftsbericht 2020: Online  |  PDF
HR Factbook 2020: Online  |  Download (PDF, 3,51 MB)
Corporate Responsibility Report 2020: Online  |  Download (PDF, 5,06 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Ergebnispräsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

 

Gesamtjahr

 

Download (PDF, 1,40 MB)

Download (PDF, 211 KB)

YouTube

Download (PDF, 771 KB)

Download (PDF, 3,66 MB)

Download (PDF, 275 KB)

Download (PDF, 194 KB)

 

Drittes Quartal

 

Download (PDF, 427 KB)

Download (PDF, 417 KB)

YouTube

Download (PDF, 859 KB)

Download (PDF, 864 KB)

Download (PDF, 273 KB)

Download (PDF, 199 KB)

 

Zweites Quartal

 

Download (PDF, 673 KB)

Download (PDF, 469 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,79 MB)

Download (PDF, 834 KB)

Download (PDF, 218 KB)

Download (PDF, 246 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 696 KB)

Download (PDF, 440 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,61 MB)

Download (PDF, 777 KB)

Download (PDF, 306 KB)

Download (PDF, 196 KB)

2019

Geschäftsbericht 2019: Online  |  Download (PDF, 3,05 MB)
HR Factbook 2019: Online  |  Download (PDF, 2,33 MB)
Corporate Responsibility Report 2019: Online  |  Download (PDF, 5,48 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Ergebnispäsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Gesamtjahr

Download (PDF, 1,08 MB)

Download (PDF, 584 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,89 MB)Download (PDF, 3,05 MB)Download (PDF, 302 KB)Download (PDF, 184 KB)

Drittes Quartal

Download (PDF, 911 KB)

Download (PDF, 216 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,85 MB)Download (PDF, 690 KB)Download (PDF, 302 KB)Download (PDF, 125 KB)

Zweites Quartal

Download

Download (PDF, 197 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,84 MB)Download (PDF, 655 KB)Download (PDF, 299 KB)Download (PDF, 113 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 783 KB)

Download (PDF, 83 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,63 MB)Download (PDF, 870 KB)Download (PDF, 383 KB)Download (PDF, 331 KB)

 

2018

Geschäftsbericht 2018: Online  |  Download (PDF, 12,86 MB)
HR Factbook 2018: Online  |  Download (PDF, 2,04 MB)
Corporate Responsibility Report 2018: Online  |  Download (PDF, 12,47 MB)
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Gesamtjahr

Download (PDF, 849 KB)

Download (PDF, 325 KB)

YouTube

Download (PDF, 2,11 MB)Download (PDF, 12,86 MB)Download (PDF, 356 KB)Download (PDF, 1,37 MB)

Drittes Quartal

Download (PDF, 814 KB)

Download (PDF, 383 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,27 MB)Download (PDF, 1,13 MB)Download (PDF, 140 KB)Download (PDF, 184 KB)

Zweites Quartal

Download (PDF, 898 KB)

Download (PDF, 194 KB)

YouTube

Download (PDF, 2,05 MB)Download (PDF, 1,05 MB)Download (PDF, 354 KB)Download (PDF, 139 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 826 KB)

Download (PDF, 219 KB)

YouTube

Download (PDF, 457 KB)Download (PDF, 966 KB)Download (PDF, 352 KB)Download (PDF, 130 KB)

 

Kapitalmarkttag 2018

 

Download (PDF, 11,53 MB)

Download (PDF, 759 KB)

Playlist

Online

2017

Geschäftsbericht 2017: Download (PDF, 5,28 MB)
HR Factbook 2017: Online  |  PDF (PDF, 3,56 MB)
Corporate Responsibility Report 2017: Online  |  PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Ergebnispräsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Gesamtjahr

Download (PDF, 808 KB)

Download (PDF, 521 KB)

YouTube

Download (PDF, 0,98 MB)Download (PDF, 5,28 MB)Download (PDF, 198 KB)Download (PDF, 250 KB)

Drittes Quartal

Download (PDF, 926 KB)

Download (PDF, 219 KB)

YouTube

Download (PDF, 2,03 MB)Download (PDF, 764 KB)Download (PDF, 320 KB)Download (PDF, 223 KB)

Zweites Quartal

Download (PDF, 1,04 MB)

Download (PDF, 91 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,69 MB)Download (PDF, 726 KB)Download (PDF, 45 KB)Download (PDF, 252 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 927 KB)

Download (PDF, 361 KB)

YouTube

Download (PDF, 558 KB)Download (PDF, 734 KB)Download (PDF, 45 KB)Download (PDF, 242 KB)

2016

Geschäftsbericht 2016: Download (PDF, 2,95 MB)
HR Factbook 2016: Online  |  PDF (PDF, 6,56 MB)
Corporate Responsibility Report 2016: Online  |  PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Gesamtjahr

Download (PDF, 940 KB)

Download (PDF, 338 KB)

YouTube

Download (PDF, 445 KB)Download (PDF, 2,95 MB)Download (PDF, 49 KB)Download (PDF, 257 KB)

Drittes Quartal

Download (PDF, 798 KB)

Download (PDF, 482 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,12 MB)Download (PDF, 2,67 MB)Download (PDF, 50 KB)Download (PDF, 257 KB)

Zweites Quartal

Download (PDF, 941 KB)

Download (PDF, 304 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,07 MB)Download (PDF, 2,74 MB)Download (PDF, 49 KB)Download (PDF, 213 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 2,19 MB)

Download (PDF, 379 KB)

YouTube

Download (PDF, 392 KB)DownloadDownload (PDF, 328 KB)Download (PDF, 192 KB)

Webinar: "Accounting Changes 2016"

Download

Download (PDF, 149 KB)

Webinar: "Cloud strategy"

Download (PDF, 2,63 MB)

Download (PDF, 150 KB)

2015

Geschäftsbericht 2015: Download (PDF, 14,14 MB)
HR Factbook 2015: Online  |  Download (PDF, 2,57 MB)
Corporate Responsibility Report 2015: Online  |  PDF
Corporate Governance Berichte und Erklärungen

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/
Geschäftsbericht		ConsensusMedieninformation

Das Geschäftsjahr

Download (PDF, 2,75 MB)

Download (PDF, 432 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,82 MB)Download (PDF, 14,14 MB)Download (PDF, 120 KB)Download (PDF, 268 KB)

Drittes Quartal

Download (PDF, 1,64 MB)

Download (PDF, 421 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,06 MB)Download (PDF, 1,38 MB)Download (PDF, 53 KB)Download (PDF, 277 KB)

Zweites Quartal

Download (PDF, 3,12 MB)

Download (PDF, 362 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,12 MB)Download (PDF, 1,61 MB)Download (PDF, 61 KB)Download (PDF, 264 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 732 KB)

Download (PDF, 402 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,02 MB)Download (PDF, 1,38 MB)Download (PDF, 59 KB)Download (PDF, 255 KB)

Kapitalmarkttag

Download (PDF, 16,77 MB)

Download (PDF, 1,01 MB)

Playlist

Webinar: "DT for Socially Responsible Investors"

Download (PDF, 441 KB)

2014

Geschäftsbericht 2014: Download (PDF, 8,48 MB)
HR Factbook 2014: Online  |  Download (PDF, 1,89 MB)
Corporate Responsibility Report 2014: Online   |  PDF

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/ GeschäftsberichtConsensus
Medieninformation

Das Geschäftsjahr

Download (PDF, 2,27 MB)

Download (PDF, 1,03 MB)Download (PDF, 8,48 MB)Download (PDF, 67 KB)Download (PDF, 118 KB)

Drittes Quartal

Download (PDF, 443 KB)

Download (PDF, 455 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,16 MB)Download (PDF, 864 KB)Download (PDF, 61 KB)Download (PDF, 269 KB)

Zweites Quartal

Download (PDF, 456 KB)

Download (PDF, 393 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,05 MB)Download (PDF, 787 KB)Download (PDF, 51 KB)Download (PDF, 57 KB)

Erstes Quartal

Download (PDF, 467 KB)

Download (PDF, 433 KB)

YouTube

Download (PDF, 0,99 MB)Download (PDF, 763 KB)Download (PDF, 50 KB)Download (PDF, 374 KB)

Webinar: "Pensionsverpflichtungen"

Download (PDF, 457 KB)

Webinar: "SRI Story"

Download (PDF, 441 KB)

2013

Geschäftsbericht 2013: Download (PDF, 6,65 MB)
HR Factbook 2013: Download (PDF, 5,10 MB)
Corporate Responsibility Report 2013: Online

 Präsentation

Transkript

WebcastBackupZwischenbericht/ GeschäftsberichtConsensusMedieninformation
Das GeschäftsjahrDownload (PDF, 1,23 MB)

Download (PDF, 519 KB)

Download (PDF, 925 KB)Download (PDF, 6,65 MB)Download (PDF, 53 KB)Download (PDF, 129 KB)
Drittes QuartalDownload (PDF, 280 KB)

Download (PDF, 366 KB)

YouTube

Download (PDF, 1,12 MB)Download (PDF, 1,05 MB)Download (PDF, 48 KB)Download (PDF, 113 KB)
Zweites QuartalDownload (PDF, 550 KB)

Download (PDF, 334 KB)

YouTube

Download (PDF, 374 KB)Download (PDF, 1,02 MB)Download (PDF, 48 KB)Übersicht
Erstes QuartalDownload (PDF, 344 KB)

Download (PDF, 376 KB)

YouTube

Download (PDF, 371 KB)Download (PDF, 1,00 MB)Download (PDF, 69 KB)Übersicht
Webinar: "All IP"Download (PDF, 611 KB)

Webinar: "Vectoring"Download (PDF, 566 KB)

2012

Geschäftsbericht 2012: Download (PDF, 4,32 MB)
HR Factbook 2012: Download (PDF, 4,43 MB)
Corporate Responsibility Report 2012: Online

 

Präsentation

Transkript

Webcast

BackupZwischenbericht/ GeschäftsberichtConsensusMedieninformation

Das Geschäftsjahr

Download (PDF, 335 KB)

Download (PDF, 264 KB)

Download (PDF, 369 KB)Download (PDF, 4,32 MB)Download (PDF, 81 KB)Übersicht
Drittes QuartalDownload (PDF, 335 KB)Download (PDF, 271 KB)Download (PDF, 399 KB)Download (PDF, 640 KB)Download (PDF, 62 KB)Übersicht

Zweites Quartal

Download (PDF, 2,79 MB)Download (PDF, 275 KB)YouTubeDownload (PDF, 408 KB)Download (PDF, 3,68 MB)Download (PDF, 82 KB)Übersicht

Erstes Quartal

Download (PDF, 330 KB)Download (PDF, 275 KB)YouTubeDownload (PDF, 373 KB)Download (PDF, 3,60 MB)Übersicht

Kapitalmarkttag 2012

Download (PDF, 10,42 MB)Download (PDF, 930 KB)Playlist

2011 - 1995

 

PräsentationBackup Geschäftsbericht

Geschäftsjahr 2011

Download (PDF, 445 KB)Download (PDF, 419 KB)Download (PDF, 2,56 MB)

Geschäftsjahr 2010

Download (PDF, 384 KB)
Download (PDF, 439 KB)
Download (PDF, 2,77 MB)

Geschäftsjahr 2009

Download (PDF, 356 KB)
Download (PDF, 341 KB)Download (PDF, 1,80 MB)

Geschäftsjahr 2008

Download (PDF, 253 KB)
Download (PDF, 387 KB)
Download (PDF, 2,31 MB)

Geschäftsjahr 2007

Download (PDF, 184 KB)
Download (PDF, 628 KB)
Download (PDF, 2,62 MB)

Geschäftsjahr 2006

Download (PDF, 1,80 MB)
Download (PDF, 352 KB)
Download (PDF, 3,05 MB)

Geschäftsjahr 2005

Download (PDF, 506 KB)
Download (PDF, 1,94 MB)
Download (PDF, 3,60 MB)

Geschäftsjahr 2004

Download (PDF, 982 KB)
Download (PDF, 1,18 MB)
Download (PDF, 2,53 MB)

Geschäftsjahr 2003

Download (PDF, 293 KB)
Download (PDF, 1,16 MB)
Download (PDF, 2,54 MB)

Geschäftsjahr 2002

Download (PDF, 298 KB)
Download (PDF, 146 KB)Download (PDF, 2,39 MB)

Geschäftsjahr 2001

Download (PDF, 448 KB)

Download (PDF, 1,92 MB)

Geschäftsjahr 2000



Download (ZIP, 1,99 MB)

Geschäftsjahr 1999



Download (ZIP, 2,91 MB)

Geschäftsjahr 1998



Download (ZIP, 4,20 MB)

Geschäftsjahr 1997



Download (ZIP, 16,89 MB)

Geschäftsjahr 1996



Download (ZIP, 4,78 MB)

Geschäftsjahr 1995



Download (PDF, 2,89 MB)

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

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Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

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05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

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Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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