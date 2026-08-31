Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2013
Am 6. März 2014 hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Jahr 2013 veröffentlicht.
Q4 Dokumente
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Präsentation
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Geschäftsbericht
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Consensus
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Medieninformation
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Weitere Dokumente
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2013
Die Deutsche Telekom hat ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2013 am Donnerstag, 7. November 2013, um 7 Uhr MEZ veröffentlicht.
Q3 Dokumente
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Präsentation
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Backup
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Zwischenbericht
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Consensus
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Medieninformation
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2013
Die Deutsche Telekom hat ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2013 am Donnerstag, 8. August 2013, um 7 Uhr MEZ veröffentlicht.
Q2 Dokumente
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2013
Am 8. Mai hat die Deutsche Telekom ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2013 veröffentlicht.
Q1 Dokumente
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Präsentation
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