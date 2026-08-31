Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2011
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Finanzergebnisse drittes Quartal 2011
Q3 Dokumente
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Finanzergebnisse zweites Quartal 2011
Am 9. August 2012 veröffentlicht die Deutsche Telekom ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2012.
Q2 Dokumente
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Finanzergebnisse erstes Quartal 2011
Deutsche Telekom bleibt auf Kurs für Gesamtjahresziele 2011.
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