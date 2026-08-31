Finanzergebnisse zum Gesamtjahr und 4. Quartal 2015

Am Donnerstag, den 25. Februar 2016, hat die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2015 veröffentlicht.

Q4 Dokumente

Eine Übersicht aller Dokumente der vergangenen Quartale finden Sie auf unserer Downloadseite.